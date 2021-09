TP.HCM xanh hóa nhiều vùng

Trước đó, đoàn kiểm tra do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM công nhận H.Nhà Bè đã kiểm soát được dịch Covid-19 dựa trên các tiêu chí về số ca mắc mới, tỷ lệ dương tính trên tổng số người lấy mẫu và không ghi nhận chùm ca nhiễm mới.

Đến nay, ngoài 3 địa bàn: Q.7, H.Cần Giờ và H.Củ Chi công bố đã kiểm soát được dịch Covid-19 thì nhiều địa phương khác cũng đã thẩm định, tự đánh giá theo bộ tiêu chí để đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 công nhận đã kiểm soát được dịch như: TP.Thủ Đức, Q.Phú Nhuận, Q.3, Q.5, Q.11, H.Nhà Bè…

Ông Nguyễn Trần Bình, Phó chủ tịch UBND Q.11, cho rằng những ngày gần đây các chỉ số về ca mắc mới tại cộng đồng, chỉ số về tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính trên số người lấy mẫu xét nghiệm, nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm đều rất khả quan. Đáng chú ý, tỷ lệ dương tính trên tổng số lấy mẫu giảm liên tục trong vòng 14 ngày, nếu như ngày 4.9 chiếm tỷ lệ 2,63% thì đến ngày 18.9 kéo giảm còn 0,41%. Về phân vùng nguy cơ, đến ngày 22.9, tổ dân phố vùng xanh chiếm 43%, vùng cận xanh chiếm 19%, vùng vàng chiếm 22%, vùng cam 7% và vùng đỏ 8%; tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 đạt hơn 98% và mũi 2 gần 43%.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND Q.6 - địa bàn được xếp vào nhóm vùng cam, cho rằng số ca nhiễm những ngày gần đây giảm nhiều, nhưng vẫn ở mức trung bình gần 100 ca/ngày, nên chưa thể gọi là an toàn tuyệt đối, quận đang cố gắng đến cuối tháng 9.2021 sẽ kiểm soát được dịch.

Trong Quyết định 3979 của Bộ Y tế có nêu tiêu chí trong vòng 14 ngày không có chùm, chuỗi ca lây nhiễm mới nhưng trên thực tế hơn 1 tháng nay TP.HCM không còn xác định chùm, chuỗi lây nhiễm mới do dịch đã thấm sâu vào cộng đồng khiến địa phương băn khoăn đánh giá sao cho phù hợp. Hiện các ca trong cộng đồng vẫn còn xuất hiện rải rác, nhưng theo bà Thảo, điều quan trọng là quản lý, chăm sóc và kiểm soát được F0 tại nhà thật tốt, hạn chế chuyển nặng.

Trả lời Thanh Niên chiều 24.9, Phó chủ tịch UBND Q.8 Nguyễn Thanh Sang cho hay quận từ vùng đỏ nay chuyển xuống vùng cam nên phải làm thận trọng. Xét theo bộ tiêu chí, quận có 6 phường vùng xanh, đến cuối tuần sẽ đánh giá thêm một số phường khác. Trong các tiêu chí của Bộ Y tế, ông Sang nhìn nhận tiêu chí số ca bệnh giảm liên tục trong vòng 14 ngày rất khó đạt. Trên thực tế, số ca nhiễm “có ngày giảm sâu nhưng cũng có ngày tăng lên chút xíu” nên đối chiếu theo bộ tiêu chí thì không thể đạt, ngay cả TP cũng đang vướng chỉ tiêu này nên cần điều chỉnh.

Một địa phương khác chuyển màu từ vùng đỏ xuống vùng cam là H.Bình Chánh. Theo lãnh đạo Huyện ủy Bình Chánh, trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ngày 23.9, đoàn kiểm tra đánh giá những chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện 5 xã vùng xanh, 7 xã vùng cam và 4 xã vùng đỏ. Huyện đã đạt 5/6 tiêu chí theo Quyết định 3979 của Bộ Y tế, còn tiêu chí phát sinh ca nhiễm trong 14 ngày không đạt vì huyện đang trong đợt cao điểm xét nghiệm diện rộng. Cụ thể, vùng đỏ và vùng cam xét nghiệm 2 ngày/lần, còn vùng vàng và vùng xanh 4 ngày/lần; tỷ lệ ca dương tính trên số mẫu xét nghiệm vùng cam và vùng đỏ giảm còn 0,44%, còn vùng xanh là 0,31%.

Tại buổi họp báo định kỳ chiều 24.9, PV Thanh Niên đặt câu hỏi về việc các địa phương phản ánh khó đạt tiêu chí giảm số ca nhiễm liên tục trong 2 tuần liên tục và giảm 50% so với ngày cao điểm của đợt dịch thì TP.HCM có đề xuất gì không? Trả lời, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện Sở Y tế đang cùng các sở ngành, cơ quan chức năng rà soát, đánh giá và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đề xuất Bộ Y tế.

“TP.HCM có tính đặc thù nên một số tiêu chuẩn trước đây so với tình hình mới không còn phù hợp. Sau khi xin ý kiến và Bộ Y tế ban hành thì Sở Y tế sẽ công bố”, bà Mai nói.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, thông tin TP đã có quyết định thành lập 22 đoàn kiểm tra làm việc với các địa phương. Tính đến trưa 24.9, có 14/22 đoàn làm việc với địa phương, còn 8 đơn vị tiếp tục làm việc mới có đánh giá tổng thể về tình hình dịch Covid-19 trên toàn thành phố theo Quyết định 3979 của Bộ Y tế.

Từ ngày 15.9, Q.7 và H.Củ Chi, H.Cần Giờ được chọn thí điểm hoạt động trạng thái “bình thường mới”. Đây là 3 địa phương của TP.HCM sớm kiểm soát được dịch bệnh.

H.Củ Chi đang thí điểm nhiều hoạt động “bình thường mới”. Trong đó, từ ngày 17.9, tại xã Tân An Hội, chợ dã chiến được mở phục vụ người dân tại xã. Sáng 24.9, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chợ dã chiến Tân An Hội được mở trên sân bóng đá ở đường Bùi Thị Bùng, ấp Bàu Tre 1. Người dân vào chợ đều khai báo y tế, 5K và xịt khuẩn… Một người dân đi chợ chia sẻ: “Cảm thấy an toàn khi mua hàng hóa tại chợ dã chiến, vì mỗi gian chợ đều giữ khoảng cách 5 - 6 m, có màn che, giá cả lại rẻ”. Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân An Hội (H.Củ Chi) Trần Quang Duy cho hay xã Tân An Hội không có chợ truyền thống. Trước đây người dân tại xã đi chợ Củ Chi. “Khi TP giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, xã nào ở xã đó, nên khi mở chợ dã chiến người dân rất mừng”, ông Duy nói.