Văn minh, đâu cần điều to tát

Lần giở cuốn sổ tay tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa (VH), văn minh đô thị (do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng biên soạn) vừa ra mắt, chắc nhiều người sẽ có chung cảm nhận: Hóa ra, làm điều bình thường trong cuộc sống đời thường là đã sống văn minh!

Cuốn sổ tay được in lần 3 này là một phiên bản “nâng cấp” so với bản in cách đây 4 năm. Trong đó, ngoài 8 nội dung đã được tuyên truyền trước đó (về VH học đường, nếp sống VH nơi công cộng, VH công sở, VH du lịch , VH giao thông, văn minh thương mại, quản lý vỉa hè, quy định về quảng cáo - rao vặt - đánh giày - bán sách báo - vé số dạo và bán hàng rong), Thành ủy Đà Nẵng còn đưa vào 5 nội dung mới.