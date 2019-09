Vụ 'bắt' 3 đứa bé ngay trung tâm TP.HCM: Bạn đọc phẫn nộ

Phải quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.9, hàng chục người tự ý xông vào căn nhà đang tranh chấp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM), ngang nhiên tiến hành “cưỡng chế”. Sau đó, bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ căn nhà trên) gửi đơn đến Báo Thanh Niên và nhiều cơ quan chức năng khác, tố ông Nguyễn Hải Nam, thẩm phán TAND Q.4 (TP.HCM) và ông Lâm Hoàng Tùng, giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM, “bắt” 3 đứa bé con bà Thảo. Liên quan đến vụ việc này, ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đã mời ông Nguyễn Hải Nam, ông Lâm Hoàng Tùng lên trụ sở làm việc, liên quan đến các vấn đề mà bà Thảo đã tố cáo. Ngày 26.9, trả lời PV Thanh Niên, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho hay UBND TP đã nắm được vụ việc. Cá nhân ông đã có trao đổi với Giám đốc Công an TP, Trưởng công an Q.1 đề nghị phải quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ việc. “Nội dung tố cáo thế nào cần phải điều tra làm rõ, nhưng đây là vụ việc xảy ra giữa trung tâm thành phố, nếu mình làm không nhanh sẽ khiến người dân hoang mang. Công an Q.1 đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết và sẽ sớm báo cáo thông tin vụ việc cho UBND TP”, ông Ngô Minh Châu nói.