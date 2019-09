Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn cho người dân

Ngày 9.9, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (gọi tắt Chi cục) thuộc Sở TN-MT Hà Nội công bố kết quả quan trắc môi trường khu vực Công ty Rạng Đông trong ngày 6 - 7.9, thể hiện môi trường ở đây an toàn. Chi cục cho biết đã triển khai quan trắc trong bán kính 500 m tính từ tường rào Công ty Rạng Đông. Cụ thể, đã lấy 5 mẫu nước thải tại 5 vị trí khác nhau, như: điểm xả cuối trong nhà máy, hố ga thoát nước, cách xưởng cháy 100 m... Kết quả phân tích các mẫu so với quy chuẩn của Bộ TN-MT về nước thải công nghiệp ở Hà Nội (ban hành năm 2014) cho thấy chỉ có

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết ngày 9.9 có khoảng trên 20% học sinh (tương đương hơn 300 em) của Trường tiểu học Hạ Đình, đóng gần Công ty Rạng Đông, được phụ huynh cho nghỉ học mặc dù nhà trường vẫn hoạt động bình thường. Theo ông Hữu, Phòng GD-ĐT không kiến nghị cấp có thẩm quyền cho Trường tiểu học Hạ Đình tạm dừng hoạt động như đề xuất của phụ huynh trong cuộc họp ngày 7.9 vì ngày 8.9, Sở TN-MT TP.Hà Nội công bố kết quả quan trắc môi trường cho thấy Trường tiểu học Hạ Đình nằm trong khu vực an toàn. Trường tiểu học Hạ Đình cũng phát đi thông báo khẳng định đã dọn dẹp vệ sinh toàn bộ cơ sở vật chất, trường lớp nhà trường sau khi xảy ra vụ cháy để bảo vệ an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Mặc dù vậy, nhiều phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Hạ Đình vẫn cho con nghỉ học vì cho rằng sau vụ cháy đã có nhiều kết luận khác nhau nên thiếu niềm tin vào công bố “an toàn” phát đi ngày 8.9 của cơ quan chức năng.

1 thông số COD tại hố ga trước cửa tổ phục vụ và chăm sóc khách hàng của Công ty Rạng Đông là 821 mg/l (vượt 5,47 lần). Tất cả các thông số, bao gồm thủy ngân tại 5 vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép. Chi cục cũng lấy mẫu không khí tại 6 vị trí: cổng Công ty Động Lực; cổng Nhà máy nước Hạ Đình; số nhà 1B ngõ 138, giáp nhà hội họp tổ 27; sân Trường tiểu học Hạ Đình... Kết quả phân tích so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh do Bộ TN-MT ban hành cho thấy các thông số: vi khí hậu, chì (trung bình 24 giờ), kẽm đều nằm trong giới hạn cho phép; không phát hiện thủy ngân (trung bình 24 giờ) trong không khí. Tuy nhiên, vẫn còn một số các chỉ tiêu: SO2, benz en, bụi... tổng tại một số vị trí xung quanh, nhất là vị trí giáp cổng Công ty Động Lực, vượt quy chuẩn kỹ thuật VN.

Một trường mầm non đóng cửa, che kín cổng

Trong khi đó, có mặt tại các khu dân cư xung quanh hiện trường vụ cháy vào sáng 9.9, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều hộ dân tại chung cư 54 Hạ Đình (P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân) vẫn đang gấp rút thu dọn đồ đạc, đóng gói chuyển đi nơi khác. Ông Đoàn Văn Tiến, đại diện Ban Quản trị chung cư 54 Hạ Đình, nói sau vụ cháy và thông tin về nồng độ thủy ngân, khói bụi mà Bộ TN-MT công bố, cư dân tại chung cư và người dân ở xung quanh rất lo lắng. “ Gia đình tôi đã chuyển sang nơi khác sinh sống. Tôi ở lại để nắm tình hình và kiến nghị lên chính quyền có phương án bảo đảm an ninh trật tự khu vực, tránh kẻ xấu trộm cướp”, ông Tiến nói. Theo ông Tiến, chung cư 54 Hạ Đình có 2 đơn nguyên; mỗi đơn nguyên có 14 tầng; mỗi tầng có 8 căn hộ . Tuy nhiên, đã có tới 90% số hộ chuyển đi; mỗi tầng chỉ còn 1 - 2 hộ bám trụ lại vì mưu sinh, hoặc chưa tìm được nơi tạm cư. “Trước đó, Q.Thanh Xuân và Sở TN-MT khẳng định môi trường không ô nhiễm trong khi Bộ TN-MT lại ra cảnh báo người dân về việc môi trường không an toàn. Điều này khiến chúng tôi hết sức hoang mang, do vậy chúng tôi chủ động lo cho bản thân trước”, ông Tiến nói.