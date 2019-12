Xét xử vụ AVG: Các bị cáo giữ chức vụ cao nhưng không vượt qua cám dỗ đồng tiền

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cũng đề nghị HĐXX xem xét áp dụng các biện pháp tư pháp, xử lý tài sản, gồm: thu về tài khoản tạm giữ tổng số tiền do các bị cáo, gia đình, người liên quan giao nộp hơn 68 tỉ đồng. Sau khi trả số tiền cho gia đình các bị cáo Lê Nam Trà, Cao Duy Hải nộp thừa, số tiền còn lại tịch thu sung công quỹ. Nhà đất tại Lý Nam Đế đứng tên Nguyễn Bắc Son và bà Lưu Thị Lý, do bị cáo Nguyễn Bắc Son chưa nộp lại số tiền nên tiếp tục bị kê biên tài sản. Đồng thời, cho giải tỏa kê biên nhà đất ở phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) của bị cáo Trương Minh do đã khắc phục hậu qua. Tiếp tục phong tỏa số tiền trong tài khoản và sổ tiết kiệm của các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà.