Xét xử vụ thâu tóm nhà đất công sản Đà Nẵng: Cựu Phó chánh văn phòng UB bật khóc

Theo bản luận tội của Viện KSND tối cao (VKS), bị cáo Phan Xuân Ít bị đề nghị 14 - 16 năm tù (gồm 10 - 11 năm tù tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 4 - 5 năm tù tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai).

Tại 4 dự án bất động sản khác gồm Habour Ville; Khu dân cư An Cư 2 mở rộng và An Cư 3 mở rộng; Dự án 1,5 ha ven biển đường Trường Sa và công viên An Đồn, Phan Xuân Ít đã giúp sức tích cực cho Trần Văn Minh trong việc giao quyền sử dụng đất các dự án nêu trên cho Phan Văn Anh Vũ trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 6.324 tỉ đồng.