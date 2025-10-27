  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
27/10/2025 22:00 GMT+7

Chiếc sơ mi cổ điển - biểu tượng của sự thanh lịch đang được giới mộ điệu "thức tỉnh" trong một diện mạo hoàn toàn mới.

Không còn bó buộc trong khuôn khổ công sở, sơ mi ngày nay trở thành "bản tuyên ngôn" thời trang cho những ai dám khác biệt, dám thử nghiệm và dám thể hiện cá tính riêng.

Phối kết sơ mi - cách làm mới mình trong món đồ kinh diển

Trong thế giới của những "fashionista" hiện đại, chiếc sơ mi không chỉ là trang phục, mà còn là món đồ để mỗi người vẽ nên phong cách của chính mình. Một chiếc sơ mi trắng oversized có thể được mix cùng chân váy quấn, giày cao gót, xăng-đan chiến binh hoặc sneaker để tạo vẻ năng động, trẻ trung. Khi được cài khuy lệch, buộc vạt hoặc phối cùng corset, sơ mi bỗng trở nên gợi cảm và cá tính, mang hơi thở của những sàn diễn quốc tế.

1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại - Ảnh 1.

Từ cổ điển đến phá cách, chiếc sơ mi luôn giúp các tín đồ làm mới mình qua từng đường cắt, chi tiết và cách phối - mang đến vẻ thanh lịch pha chút nổi loạn đầy cuốn hút

ẢNH: MICHAEL KORS

Với những tín đồ yêu sự tối giản, sơ mi ton-sur-ton là lựa chọn hoàn hảo: một chiếc sơ mi linen kết hợp quần cùng tông, điểm nhấn bằng chiếc túi xách hoặc phụ kiện dây đơn giản - vừa thanh thoát vừa tinh tế. Trong khi đó, những chiếc sơ mi họa tiết in trừu tượng hay phối màu tương phản lại dành cho người yêu thích phong cách maximalism - nơi từng chi tiết đều kể một câu chuyện.

Sự sáng tạo còn nằm ở cách phối lớp (layering) - một xu hướng chưa bao giờ lỗi mốt. Sơ mi mặc ngoài váy hai dây, áo crop top hoặc kết hợp với blazer dáng rộng tạo nên hiệu ứng vừa phóng khoáng vừa hiện đại. Chỉ cần thay đổi cách xắn tay áo, nới khuy cổ, tạo dáng áp hay thả hờ vài nút áo, bạn đã có ngay một "statement look" đầy tự tin.

1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại - Ảnh 2.
1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại - Ảnh 3.

Tinh giản nhưng không đơn điệu, sơ mi quá khổ, sơ mi quấn (wrap shirt) hoặc sơ mi kiểu (blouse) thắt eo bằng đai khi kết hợp cùng chân váy, quần ống túm và phụ kiện bản lớn, trở thành tuyên ngôn cá tính của thời trang hiện đại 

ẢNH: MICHAEL KORS

1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại - Ảnh 4.

Sự hiện đại của chiếc sơ mi nằm ở các họa tiết giúp người mặc thổi hồn cá tính vào phong cách

ẢNH: GUCCI

Những chiếc sơ mi đa năng tạo cảm hứng cho các tín đồ

Chất liệu cũng là yếu tố giúp sơ mi hiện đại chạm đến đẳng cấp mới. Lụa, voan mềm, cotton hữu cơ, vải lưới, poplin cao cấp hay denim thô được các nhà mốt khai thác linh hoạt để tạo cảm giác vừa thân thiện, vừa sang trọng. Cùng một thiết kế, người mặc có thể đi từ buổi họp sáng đến tiệc tối chỉ bằng cách thay phụ kiện - từ thắt lưng to bản, vòng cổ kim loại đến túi mini thời thượng.

1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại - Ảnh 5.
1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại - Ảnh 6.

Mỗi chiếc sơ mi là một cá tính riêng, khi kết hợp cùng quần ống rộng, corset hay áo gile, tạo nên diện mạo vừa thời thượng vừa phản chiếu gu thẩm mỹ người mặc

ẢNH: MICHAEL KORS

Từ sàn diễn đến đường phố, từ văn phòng đến những chuyến đi, 1001 thiết kế mang cảm hứng sơ mi sành điệu chính là lời khẳng định rằng thời trang không có giới hạn - chỉ có gu thẩm mỹ và bản lĩnh của người mặc mới tạo nên dấu ấn riêng. Và trong thế giới đó, chiếc sơ mi tưởng chừng quen thuộc - lại chính là "tuyên ngôn sống" của thời trang đương đại: tự do, tinh tế và không ngừng biến hóa.

Chiếc cổ áo buông lơi hay tạo kiểu kín đáo kết hợp với cách phối phá cách khiến chiếc sơ mi trở thành biểu tượng của tự do và phong cách cá nhân, làm nên sự tự tin trong từng chuyển động cơ thể 

ẢNH: GUCCI, EIKÒAI

1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại - Ảnh 9.
1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại - Ảnh 10.

Sơ mi được xem là biểu tượng của sự biến hoá, chỉ cần thay đổi cách cài khuy, buộc vạt nhấn nhá với những chiếc túi cỡ lớn hay layer cùng áo len mỏng, áo khoác nhẹ là các tín đồ đã có một phong cách hoàn toàn khác biệt

ẢNH: MICHAEL KORS

Chân váy corset Phụ kiện quần ống rộng áo gile

Bài viết khác

Khi họa tiết chấm bi 'trẻ hóa' phong cách của nàng

Khi họa tiết chấm bi 'trẻ hóa' phong cách của nàng

BlackPink nóng bỏng trong thiết kế Việt tại Word Tour 2025

BlackPink nóng bỏng trong thiết kế Việt tại Word Tour 2025

Phong cách hiện đại tối giản với sức hút của áo tank top

Phong cách hiện đại tối giản với sức hút của áo tank top

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa

Áo khoác dáng ngắn mẫu áo lý tưởng giúp nàng đón gió mùa

Đẹp cả tuần cùng bản phối quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót

Đẹp cả tuần cùng bản phối quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót

Thăng hạng nét thanh lịch với áo cổ chữ V

Thăng hạng nét thanh lịch với áo cổ chữ V

Váy chữ A 'nịnh dáng' bậc nhất khiến nàng nào mặc cũng đẹp

Váy chữ A 'nịnh dáng' bậc nhất khiến nàng nào mặc cũng đẹp

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang

Nghệ thuật từ những đường bèo nhún tinh tế trong thời trang

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top