1001 thiết kế sơ mi để nàng nổi bật và hiện đại

Không còn bó buộc trong khuôn khổ công sở, sơ mi ngày nay trở thành "bản tuyên ngôn" thời trang cho những ai dám khác biệt, dám thử nghiệm và dám thể hiện cá tính riêng.



Phối kết sơ mi - cách làm mới mình trong món đồ kinh diển

Trong thế giới của những "fashionista" hiện đại, chiếc sơ mi không chỉ là trang phục, mà còn là món đồ để mỗi người vẽ nên phong cách của chính mình. Một chiếc sơ mi trắng oversized có thể được mix cùng chân váy quấn, giày cao gót, xăng-đan chiến binh hoặc sneaker để tạo vẻ năng động, trẻ trung. Khi được cài khuy lệch, buộc vạt hoặc phối cùng corset, sơ mi bỗng trở nên gợi cảm và cá tính, mang hơi thở của những sàn diễn quốc tế.

Từ cổ điển đến phá cách, chiếc sơ mi luôn giúp các tín đồ làm mới mình qua từng đường cắt, chi tiết và cách phối - mang đến vẻ thanh lịch pha chút nổi loạn đầy cuốn hút ẢNH: MICHAEL KORS

Với những tín đồ yêu sự tối giản, sơ mi ton-sur-ton là lựa chọn hoàn hảo: một chiếc sơ mi linen kết hợp quần cùng tông, điểm nhấn bằng chiếc túi xách hoặc phụ kiện dây đơn giản - vừa thanh thoát vừa tinh tế. Trong khi đó, những chiếc sơ mi họa tiết in trừu tượng hay phối màu tương phản lại dành cho người yêu thích phong cách maximalism - nơi từng chi tiết đều kể một câu chuyện.

Sự sáng tạo còn nằm ở cách phối lớp (layering) - một xu hướng chưa bao giờ lỗi mốt. Sơ mi mặc ngoài váy hai dây, áo crop top hoặc kết hợp với blazer dáng rộng tạo nên hiệu ứng vừa phóng khoáng vừa hiện đại. Chỉ cần thay đổi cách xắn tay áo, nới khuy cổ, tạo dáng áp hay thả hờ vài nút áo, bạn đã có ngay một "statement look" đầy tự tin.

Tinh giản nhưng không đơn điệu, sơ mi quá khổ, sơ mi quấn (wrap shirt) hoặc sơ mi kiểu (blouse) thắt eo bằng đai khi kết hợp cùng chân váy, quần ống túm và phụ kiện bản lớn, trở thành tuyên ngôn cá tính của thời trang hiện đại

ẢNH: MICHAEL KORS

Sự hiện đại của chiếc sơ mi nằm ở các họa tiết giúp người mặc thổi hồn cá tính vào phong cách ẢNH: GUCCI

Những chiếc sơ mi đa năng tạo cảm hứng cho các tín đồ

Chất liệu cũng là yếu tố giúp sơ mi hiện đại chạm đến đẳng cấp mới. Lụa, voan mềm, cotton hữu cơ, vải lưới, poplin cao cấp hay denim thô được các nhà mốt khai thác linh hoạt để tạo cảm giác vừa thân thiện, vừa sang trọng. Cùng một thiết kế, người mặc có thể đi từ buổi họp sáng đến tiệc tối chỉ bằng cách thay phụ kiện - từ thắt lưng to bản, vòng cổ kim loại đến túi mini thời thượng.

Mỗi chiếc sơ mi là một cá tính riêng, khi kết hợp cùng quần ống rộng, corset hay áo gile, tạo nên diện mạo vừa thời thượng vừa phản chiếu gu thẩm mỹ người mặc ẢNH: MICHAEL KORS

Từ sàn diễn đến đường phố, từ văn phòng đến những chuyến đi, 1001 thiết kế mang cảm hứng sơ mi sành điệu chính là lời khẳng định rằng thời trang không có giới hạn - chỉ có gu thẩm mỹ và bản lĩnh của người mặc mới tạo nên dấu ấn riêng. Và trong thế giới đó, chiếc sơ mi tưởng chừng quen thuộc - lại chính là "tuyên ngôn sống" của thời trang đương đại: tự do, tinh tế và không ngừng biến hóa.

Chiếc cổ áo buông lơi hay tạo kiểu kín đáo kết hợp với cách phối phá cách khiến chiếc sơ mi trở thành biểu tượng của tự do và phong cách cá nhân, làm nên sự tự tin trong từng chuyển động cơ thể

ẢNH: GUCCI, EIKÒAI