  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
20/08/2025 11:00 GMT+7

Mũ lưỡi trai hòa quyện cùng kính mắt sành điệu, tạo nên dấu ấn thời thượng. Sự kết hợp tinh tế ấy khéo tôn khí chất cùng phong thái thời trang riêng của nàng.

Mũ lưỡi trai và kính mắt vốn gắn liền với hình ảnh năng động, khỏe khoắn nhưng dưới góc nhìn thời trang, hai món phụ kiện này lại mở ra nhiều ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo. Từ phong cách đường phố tự do cho đến phong cách công sở hiện đại, mũ lưỡi trai và kính mắt đều có thể nâng tầm bộ cánh quen thuộc, tạo nên điểm nhấn cá tính, hợp xu hướng.

Mũ lưỡi trai tông xanh kết hợp kính mắt đen

Cô nàng phóng khoáng không thể bỏ qua sự kết hợp giữa mũ lưỡi trai cùng kính mắt đen sành điệu. 

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt- Ảnh 1.

Nàng có thể lựa chọn mũ lưỡi trai màu xanh với họa tiết chữ in nổi kết hợp với chiếc kính tròn thời trang. Phối cùng áo phông trắng và quần jeans tone sur tone với mũ lưỡi trai, tạo nên phong cách đường phố đầy cá tính

ẢNH: MONTA

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt- Ảnh 2.

Annie Chiu lại mang đến nét đẹp trẻ trung với mũ lưỡi trai màu xanh đậm và kính mắt sành điệu, mang đến phong cách bí ẩn, cá tính. Cô nàng không quên phối cùng quần ren và áo sơ mi khoác ngoài để hoàn thiện bản phối dạo phố cực chất

ẢNH: @TONGUEINCHICBYAC

Mũ lưỡi trai màu vàng sữa kết hợp kính gọng nâu

Nét hiện đại pha chút tinh nghịch khi nàng kết hợp mũ lưỡi trai màu vàng sữa và kính gọng nâu. Nàng có thể khéo léo kết hợp mũ lưỡi trai in họa tiết nổi với kính mắt ánh nâu vàng giúp tôn lên sắc thái năng động. 

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt- Ảnh 3.

Kết hợp cùng áo tank top và quần kaki để hoàn thiện diện mạo hiện đại mà vẫn vô cùng thanh thoát

ẢNH: @CLEMMIECM

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt- Ảnh 4.

Ngoài ra, nàng có thể lựa chọn phối mũ lưỡi trai tone sur tone với áo nỉ dài tay. Cặp kính vuông gọng nâu tôn lên đường nét khuôn mặt thanh thoát

ẢNH: @CLEMMIECM

Mũ lưỡi trai tối màu kết hợp kính thời trang

Nàng nào yêu thích phong cách retro, thì không thể bỏ qua sự kết hợp hoàn hảo giữa mũ lưỡi trai tối màu và kính thời trang. Lựa chọn chiếc mũ màu nâu đậm với cặp kính mắt vuông giúp tôn lên thần thái cực cuốn hút. 

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt- Ảnh 5.

Phối ngoài là lớp áo layer, quần shorts denim và đôi giày thể thao để hoàn thiện bản phối trẻ trung

ẢNH: @TONGUEINCHICBYAC

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt- Ảnh 6.

Các nàng có thể phối mũ lưỡi trai màu xanh đậm với kính ánh vàng sành điệu. Khéo léo kết hợp cùng áo khoác gió và quần shorts để tôn lên đôi chân thon gọn. Điểm xuyết bằng chiếc túi xách bản lớn và đôi khuyên tai hình tròn là nàng đã hoàn thiện bản phối cực thời trang

ẢNH: @DESI.BEYOUNG

Mũ lưỡi trai màu trắng kết hợp kính mắt vuông

Vẻ thanh thoát của nàng sẽ được lan tỏa khi phối cùng mũ lưỡi trai màu trắng và kính mắt vuông. Hai sắc thái đối lập của kính và mũ lưỡi trai khiến gương mặt nàng đầy cuốn hút. 

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt- Ảnh 7.

Các nàng có thể phối cùng đầm thun body và áo sơ mi khoác ngoài để hoàn thiện tổng thể năng động

ẢNH: @DESI.BEYOUNG

4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt- Ảnh 8.

Nữ diễn viên Thái Lan Yok Jittraphan đã lựa chọn cặp kính vuông gọng lớn ôm sát gương mặt để tạo thần thái sang chảnh. Nữ diễn viên khéo léo phối cùng quần denim và áo phông cách điệu để sở hữu diện mạo thời thượng

ẢNH: YOK_JITTRAPHAN

Với mũ lưỡi trai và kính mắt sành điệu, nàng đã khéo léo khẳng định khí chất riêng. Đây chính là điểm nhấn để mỗi bước đi của nàng luôn mang hơi thở thời thượng, nổi bật giữa đám đông.

Mũ lưỡi trai Kính mắt Phụ kiện mùa hè thời trang Phong cách

Bài viết khác

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường

Làm mới bản phối áo sơ mi trắng, sơ mi crop trong mùa tựu trường

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa

Váy dài - từ sàn diễn đến đường phố và mẹo phối layer theo mùa

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu

Áo gile denim, lựa chọn mới lạ cho những ngày gió thu

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở

Phá vỡ giới hạn với 4 công thức phối chân váy công sở

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Thêm rạng rỡ, tràn ngập nét xuân với đầm pastel

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ

Tông màu đỏ đậm với sức hút không thể chối từ

Phối đồ thu 2025 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Phối đồ thu 2025 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc

Phong cách Paris sang trọng với chân váy denim mini và áo thun kẻ sọc

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top