4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt

Mũ lưỡi trai và kính mắt vốn gắn liền với hình ảnh năng động, khỏe khoắn nhưng dưới góc nhìn thời trang, hai món phụ kiện này lại mở ra nhiều ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo. Từ phong cách đường phố tự do cho đến phong cách công sở hiện đại, mũ lưỡi trai và kính mắt đều có thể nâng tầm bộ cánh quen thuộc, tạo nên điểm nhấn cá tính, hợp xu hướng.
Mũ lưỡi trai tông xanh kết hợp kính mắt đen
Cô nàng phóng khoáng không thể bỏ qua sự kết hợp giữa mũ lưỡi trai cùng kính mắt đen sành điệu.
Mũ lưỡi trai màu vàng sữa kết hợp kính gọng nâu
Nét hiện đại pha chút tinh nghịch khi nàng kết hợp mũ lưỡi trai màu vàng sữa và kính gọng nâu. Nàng có thể khéo léo kết hợp mũ lưỡi trai in họa tiết nổi với kính mắt ánh nâu vàng giúp tôn lên sắc thái năng động.
Mũ lưỡi trai tối màu kết hợp kính thời trang
Nàng nào yêu thích phong cách retro, thì không thể bỏ qua sự kết hợp hoàn hảo giữa mũ lưỡi trai tối màu và kính thời trang. Lựa chọn chiếc mũ màu nâu đậm với cặp kính mắt vuông giúp tôn lên thần thái cực cuốn hút.
Mũ lưỡi trai màu trắng kết hợp kính mắt vuông
Vẻ thanh thoát của nàng sẽ được lan tỏa khi phối cùng mũ lưỡi trai màu trắng và kính mắt vuông. Hai sắc thái đối lập của kính và mũ lưỡi trai khiến gương mặt nàng đầy cuốn hút.
Với mũ lưỡi trai và kính mắt sành điệu, nàng đã khéo léo khẳng định khí chất riêng. Đây chính là điểm nhấn để mỗi bước đi của nàng luôn mang hơi thở thời thượng, nổi bật giữa đám đông.