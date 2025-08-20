4 ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo với mũ lưỡi trai và kính mắt

Mũ lưỡi trai và kính mắt vốn gắn liền với hình ảnh năng động, khỏe khoắn nhưng dưới góc nhìn thời trang, hai món phụ kiện này lại mở ra nhiều ý tưởng phối đồ đầy sáng tạo. Từ phong cách đường phố tự do cho đến phong cách công sở hiện đại, mũ lưỡi trai và kính mắt đều có thể nâng tầm bộ cánh quen thuộc, tạo nên điểm nhấn cá tính, hợp xu hướng.



Mũ lưỡi trai tông xanh kết hợp kính mắt đen

Cô nàng phóng khoáng không thể bỏ qua sự kết hợp giữa mũ lưỡi trai cùng kính mắt đen sành điệu.

Nàng có thể lựa chọn mũ lưỡi trai màu xanh với họa tiết chữ in nổi kết hợp với chiếc kính tròn thời trang. Phối cùng áo phông trắng và quần jeans tone sur tone với mũ lưỡi trai, tạo nên phong cách đường phố đầy cá tính ẢNH: MONTA

Annie Chiu lại mang đến nét đẹp trẻ trung với mũ lưỡi trai màu xanh đậm và kính mắt sành điệu, mang đến phong cách bí ẩn, cá tính. Cô nàng không quên phối cùng quần ren và áo sơ mi khoác ngoài để hoàn thiện bản phối dạo phố cực chất ẢNH: @TONGUEINCHICBYAC

Mũ lưỡi trai màu vàng sữa kết hợp kính gọng nâu

Nét hiện đại pha chút tinh nghịch khi nàng kết hợp mũ lưỡi trai màu vàng sữa và kính gọng nâu. Nàng có thể khéo léo kết hợp mũ lưỡi trai in họa tiết nổi với kính mắt ánh nâu vàng giúp tôn lên sắc thái năng động.

Kết hợp cùng áo tank top và quần kaki để hoàn thiện diện mạo hiện đại mà vẫn vô cùng thanh thoát ẢNH: @CLEMMIECM

Ngoài ra, nàng có thể lựa chọn phối mũ lưỡi trai tone sur tone với áo nỉ dài tay. Cặp kính vuông gọng nâu tôn lên đường nét khuôn mặt thanh thoát ẢNH: @CLEMMIECM

Mũ lưỡi trai tối màu kết hợp kính thời trang

Nàng nào yêu thích phong cách retro, thì không thể bỏ qua sự kết hợp hoàn hảo giữa mũ lưỡi trai tối màu và kính thời trang. Lựa chọn chiếc mũ màu nâu đậm với cặp kính mắt vuông giúp tôn lên thần thái cực cuốn hút.

Phối ngoài là lớp áo layer, quần shorts denim và đôi giày thể thao để hoàn thiện bản phối trẻ trung ẢNH: @TONGUEINCHICBYAC

Các nàng có thể phối mũ lưỡi trai màu xanh đậm với kính ánh vàng sành điệu. Khéo léo kết hợp cùng áo khoác gió và quần shorts để tôn lên đôi chân thon gọn. Điểm xuyết bằng chiếc túi xách bản lớn và đôi khuyên tai hình tròn là nàng đã hoàn thiện bản phối cực thời trang ẢNH: @DESI.BEYOUNG

Mũ lưỡi trai màu trắng kết hợp kính mắt vuông

Vẻ thanh thoát của nàng sẽ được lan tỏa khi phối cùng mũ lưỡi trai màu trắng và kính mắt vuông. Hai sắc thái đối lập của kính và mũ lưỡi trai khiến gương mặt nàng đầy cuốn hút.

Các nàng có thể phối cùng đầm thun body và áo sơ mi khoác ngoài để hoàn thiện tổng thể năng động ẢNH: @DESI.BEYOUNG

Nữ diễn viên Thái Lan Yok Jittraphan đã lựa chọn cặp kính vuông gọng lớn ôm sát gương mặt để tạo thần thái sang chảnh. Nữ diễn viên khéo léo phối cùng quần denim và áo phông cách điệu để sở hữu diện mạo thời thượng ẢNH: YOK_JITTRAPHAN

Với mũ lưỡi trai và kính mắt sành điệu, nàng đã khéo léo khẳng định khí chất riêng. Đây chính là điểm nhấn để mỗi bước đi của nàng luôn mang hơi thở thời thượng, nổi bật giữa đám đông.