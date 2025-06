5 cách lên đồ thời thượng cho lúc giao mùa

Điều gì làm nên hình ảnh một quý cô thời thượng, có phong cách thời trang riêng biệt đặc sắc? Có thể thấy rằng ngoài phong thái và diện mạo thì cần có ý tưởng phối đồ phù hợp với thời tiết, phom dáng và màu sắc phù hợp vóc dáng và cá tính... là những yếu tố quan trọng bậc nhất.

Đầm liền dáng chữ A gam màu hồng pastel dịu nhẹ kết hợp cùng các đường cắt sắc gọn như "tạc" nên dáng vóc. Thiết kế được bổ sung thêm phần dây đai thắt nơ, các nếp gấp xếp ly xòe bồng tạo nên độ thướt tha khi nàng chuyển động ẢNH: CHARMILLES

Chọn thiết kế tối giản thời thượng

"Less is more" đã và đang là "chìa khóa" mặc đẹp quan trọng nhất của rất nhiều quý cô sành điệu. Thời trang tối giản nói chung và các thiết kế tinh giản chi tiết để tập trung vào những đường cắt đắt giá, chất liệu cao cấp và sự tỉ mỉ ẩn chứa kỹ thuật cao mới chính là điều làm nên đẳng cấp thời trang.

Vẻ đẹp sang trọng và quý phái của vải ren hoa kết hợp cùng phần cổ sen nhỏ xinh, đai eo kèm nơ khoe trọn nét đẹp kiêu kỳ, hiện đại của quý cô. Các thiết kế váy dài gam màu sáng luôn mang đến hiệu quả tôn da và tôn dáng trẻ trung, hiện đại ẢNH: LYP

Đầm sơ mi

Đầm sơ mi là lựa chọn hàng đầu cho những ngày nắng, lúc giao mùa hay cả những khi tiết trời ẩm ương. Ngoài denim, hãy tham khảo thêm các thiết kế váy sơ mi trên chất vải voan chiffon, kate, cotton hoặc kaki, linen... vì chúng thoáng mát và hợp với thời tiết ẩm ương.

Sự giản dị của phom dáng sơ mi có thể được bù đắp bởi chất vải denim mềm mịn, hàng cúc trắng hay chi tiết dây lưng bản nhỏ tone sur tone với giày và túi ẢNH: CHARMILLES

Cặp đôi trắng đen vừa sành điệu vừa lịch thiệp khi cài cắm chi tiết khoét vai duyên dáng và quyến rũ, phom quần lưng cao tôn eo giúp đôi chân như được kéo dài ra ẢNH: LYP

Quần ống rộng, quần jeans suông

Quần ống rộng, quần jeans suông là những mẫu quần dài hoàn hảo cho mọi không gian, từ công sở đến sự kiện, từ các buổi tiệc trà chiều đến buổi họp trang trọng. Quý cô có thể diện quần jeans xanh cùng áo sơ mi trắng và blazer cho bản phối thanh lịch, diện quần âu ống rộng và áo kiểu từ vải lụa satin hay organza cho phong cách trang nhã, kiều diễm.

Quần ống rộng thêu họa tiết tạo nên ấn tượng khó quên dù ánh mắt chỉ vừa lướt qua. Thiết kế quần dài kết hợp ăn ý với tank top, áo lửng crop top hoặc các mẫu áo oversized ẢNH: LYP

Ưu tiên các họa tiết tươi mới

Không gói gọn trong những họa tiết quen thuộc như chấm bi, họa tiết hoa nhí hay sọc kẻ, các thiết kế họa tiết tươi mới chính là cách nhanh nhất để F5 tủ đồ ngày giao mùa.

Những bản thiết kế họa tiết lạ mắt không chỉ tạo nên điểm nhấn khác biệt, ấn tượng mà còn giúp quý cô trở nên nổi bật theo cách riêng

ẢNH: LYP

Trang phục denim

Thời trang denim là xu hướng đang lên của mùa xuân hè 2025 và tiếp tục được bổ sung thêm những luồng sinh khí mới qua vô số sáng tạo. Quần jeans, đầm midi chất denim, váy mini, set đồng bộ áo và quần shorts từ vải denim mềm... tô điểm cho bức tranh giao mùa thêm phần đáng nhớ.

Chất liệu denim với gam màu xanh chàm đặc trưng được làm mới bằng những đường vân họa tiết ẩn trên bề mặt vải. Quần jeans xanh có thể mặc cùng những thiết kế áo kiểu, áo sơ mi đơn sắc, sơ mi kẻ sọc... ẢNH: LYP

Cảm nhận sự mềm mát mịn mượt của vải denim mềm làm nên thiết kế áo và quần đồng bộ. Chi tiết cổ chữ V sâu và dây buộc sau lưng chính là điểm nhấn mang đến sự thú vị và bất ngờ cho trang phục denim mùa này ẢNH: LYP