5 chiếc váy dáng dài sang trọng, diện đi làm đi tiệc đều đẹp

Từ văn phòng đến các buổi tiệc sang trọng, váy dáng dài là ứng cử viên hàng đầu nhờ vào các đặc tính nổi bật của chất liệu, phom dáng, các màu sắc và chi tiết điểm nhấn ấn tượng.

Họa tiết ẩn hiện trên bề mặt chất liệu tạo hiệu ứng thị giác thú vị cho trang phục mùa thu đông ẢNH: RANDOMLIST

Váy dáng dài màu trắng

Thiết kế váy dài màu trắng nên được ưu tiên bổ sung vào tủ đồ mùa này. Bất kể mùa thời tiết, bất kể xu hướng thời trang nào đang dẫn đầu thì váy trắng vẫn luôn là lựa chọn thông minh, chuyên nghiệp và không bao giờ bị lỗi mốt. Quý cô có thể chọn phom dáng váy chữ A cổ điển, váy cổ sơ mi linh hoạt hay các thiết kế có thêm phần cape độc đáo và hiện đại. Bên cạnh đó, váy suông cổ thuyền nhỏ, bodycon từ các chất vải có độ đàn hồi cao cũng là gợi ý tốt cho mùa này nhờ tính thẩm mỹ và công năng.

Váy trắng không bao giờ khiến nàng thất vọng nhờ vẻ đẹp vượt thời gian. Thiết kế gây chú ý với phần cổ áo cách điệu điểm họa tiết ô quả trám giúp nàng nổi bật vẻ quý phái và trang nhã ẢNH: PANTIO

Tỏa sáng cùng váy xếp ly

Nhẹ nhàng nhưng nổi bật, dịu dàng nhưng vẫn luôn có thể khiến người mặc tự tin tỏa sáng chính là váy xếp ly. Quý cô có thể chọn các thiết kế dáng suông làm từ chất liệu vải in họa tiết mặc cùng dây lưng nhỏ hoặc các mẫu đầm liền thân có phần tùng váy xếp ly xòe rộng, thiết kế có phần thân trước hoặc tay áo xếp nếp để tạo điểm nhấn thu hút...

Nàng tỏa sáng rạng rỡ trong dáng vẻ quý phái đầy tự tin khi diện đầm dài màu hồng nhạt điểm họa tiết hoa cùng những đường xếp nếp đều đặn và nhịp nhàng ẢNH: @DUOQUEU

Trên sắc đen quen thuộc là vẻ sắc nét tinh tế của chất vải họa tiết phối hai lớp, phần hoa ren đắp trên thân trước và cách phối đồ thông minh khi kết hợp đen, be và một chút điểm nhấn mang sắc vàng gold trên mũi giày cao gót ẢNH: PANTIO

Váy dáng dài tối giản

Các thiết kế váy dài tối giản gây ấn tượng qua cách nhà mốt làm mới những phom dáng cổ điển. Bên cạnh đó, vẻ đẹp và sức hút của mỗi bộ trang phục còn được khéo léo đặt để ở sự nổi bật của bề mặt chất liệu, chi tiết điểm nhấn tinh tế đi cùng những gam màu mang tính xu hướng. Mùa này, nàng hãy tự tin khi chọn xuống phố cùng những bản phối mang gam màu đen, nâu beige, ghi xám, xanh ô liu, xanh bơ...

Gam màu nâu cam hiện đại, sang trọng được gợi ý phối cùng sắc nâu đất của giày cao gót và túi nhỏ cầm tay. Trang sức và phụ kiện cài áo mang sắc vàng gold làm nổi bật phong thái sang chảnh, kiêu kỳ của người mặc ẢNH: PANTIO

Thiết kế in họa tiết

Không chỉ là một chiếc váy hoa, mỗi thiết kế họa tiết tựa như một lát cắt nhỏ về khu vườn mùa thu - nơi mỗi loài hoa và cây cỏ đều có cách riêng để tỏa hương sắc. Váy hoa, đầm họa tiết mùa này thường được phối cùng áo khoác màu trung tính - áo khoác ngắn như jacket, blazer hoặc phối với áo măng tô cho những ngày trở lạnh bất chợt.

Với sự "lên ngôi" của bảng màu trung tính trong mùa lạnh thì các thiết kế váy họa tiết trở thành điểm sáng thú vị và tạo nên điểm nhấn cho tủ đồ ẢNH: @DUOQUEU

Váy babydoll tôn nét nữ tính

Vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại và hack dáng tốt nhất nhì trong số các thiết kế liền thân chính là váy babydoll. Mùa này, gam màu trầm như sắc tím hoa cà, sắc đỏ đô mang lại diện mạo hiện đại, thanh lịch nổi bật cho quý cô. Để tạo hình ảnh ấn tượng, cá tính và nữ tính, nàng có thể phối đầm babydoll cùng giày bốt cổ cao; trong khi đó lựa chọn hiền hòa và dịu dàng hơn gọi tên cặp đôi váy babydoll và giày bệt cổ điển như Mary Jane hay giày búp bê.

Dù đi làm hay đi tiệc thì váy babydoll cũng là lựa chọn hợp lý mùa này. Ngoài các gam màu quen thuộc, hãy thử trải nghiệm các sắc màu mới mang vẻ rực rỡ và quyến rũ đầy sức hút ẢNH: RANDOMLIST



