5 gợi ý váy dáng dài trang nhã, thanh lịch nhất mùa

Váy dáng dài đơn sắc hay điểm họa tiết qua bản in, đường viền ren và chỉ màu, phối vải hay các họa tiết dệt nổi trên vải đều có thể trở thành bản phối xuất sắc khi được mặc đúng người, đúng thời điểm.

Sự giản đơn không gây nhàm chán mà ngược lại còn giúp nàng ghi điểm mặc đẹp và thể hiện gu thời trang tinh tế. Váy dáng dài màu tối điểm chi tiết cổ cách điệu, đường viền đăng ten nổi bật tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để gây thương nhớ ẢNH: OYSTER

Bí quyết chọn váy dáng dài trang nhã, thanh lịch cho mùa thu

Một trong những bí quyết làm nên hình ảnh thanh lịch rạng ngời của nàng là mặc những màu sắc phù hợp với mùa thời tiết. Mùa này là mùa của tông màu dịu nhẹ như gam màu beige, xanh đen, xanh cốm, trắng hay sắc vàng pastel, xám nhạt của bãi cát... váy dài có các gam màu này mang lại cảm giác tươi sáng, dễ chịu mà vẫn trẻ trung và hiện đại.

Ngoại trừ các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài nên ưu tiên trang phục đứng phom, chất vải dày dặn ấm áp như denim, tweed, nhung hay kaki thì váy dài vẫn đẹp và nữ tính nhất khi được làm từ chất vải mềm mại, mỏng nhẹ và có độ bay.

Các thiết kế dáng dài vải voan in họa tiết, vải tơ, organza, woven... phù hợp với không gian trong nhà như văn phòng làm việc, các sự kiện hội thảo, lễ hội... Ngoài ra, bạn nên ưu tiên chọn váy dài có đường nét đơn giản, chi tiết trang trí ít nhưng chất lượng cao và có nét đặc sắc riêng thay vì các bộ cánh rườm rà dễ gây rối mắt.

Phom váy bút chì được làm mới hiệu quả nhờ màu sắc, chất vải và chi tiết khuy cài đặc biệt trên vai áo. Vẻ đẹp nữ tính, trang nhã nhưng vẫn lịch sự chỉn chu đến từ sự tổng hòa của trang phục, thần thái và cảm nhận tự tin của nàng ẢNH: SIXDO

Màu xanh cốm non đưa nàng bước vào ngày thu theo cách thật nữ tính. Không quá ôm sát nhưng vẫn tôn dáng khéo léo, thiết kế cổ chữ V tay bồng nhẹ nhàng thu hút bằng điểm nhấn drapping nơi eo và vai áo qua những nếp gấp dịu dàng ẢNH: SIXDO

Chất vải sẽ quyết định phần lớn cảm nhận thị giác, xúc giác của nàng khi trực tiếp mặc vào trang phục. Vải dệt đơn sắc luôn có sức hấp dẫn riêng, cộng hưởng cùng phụ kiện hoa cài áo đi cùng phần tay ngắn hiện đại, linh hoạt ẢNH: SIXDO

Gam màu vàng nhạt (vàng pastel) tiếp tục "làm mưa làm gió" trong mùa thu đông 2025 sau khi đã được lăng xê hết mực từ mùa xuân hè ẢNH: SIXDO

Váy dài màu nude, beige, mỡ gà... chính là đại diện cho hình ảnh trang nhã, thanh lịch mọi lúc ẢNH: MERNE, MUSHIE STUDIO

Chất vải đứng phom giúp giấu nhược điểm cơ thể tốt hơn các chất vải mỏng nhẹ. Thiết kế váy blazer có chi tiết xếp ly trên tay vai thu hút sự chú ý đồng thời tạo hiệu ứng thị giác cho cả bản phối ẢNH: K&K FASHION