5 gợi ý váy dáng dài trang nhã, thanh lịch nhất mùa

Điều gì gợi cảm hứng mặc đẹp mỗi ngày cho quý cô? Đó có phải là cảm giác tự tin về bản thân, tự tin vào những lựa chọn từ trang phục đến công việc và cuộc sống? Để mặc đẹp giản đơn và linh hoạt hơn trong mùa thu này, đừng quên kiểu váy dáng dài vừa đa nhiệm lại vừa trang nhã, thanh lịch.
Váy dáng dài đơn sắc hay điểm họa tiết qua bản in, đường viền ren và chỉ màu, phối vải hay các họa tiết dệt nổi trên vải đều có thể trở thành bản phối xuất sắc khi được mặc đúng người, đúng thời điểm.
Bí quyết chọn váy dáng dài trang nhã, thanh lịch cho mùa thu
Một trong những bí quyết làm nên hình ảnh thanh lịch rạng ngời của nàng là mặc những màu sắc phù hợp với mùa thời tiết. Mùa này là mùa của tông màu dịu nhẹ như gam màu beige, xanh đen, xanh cốm, trắng hay sắc vàng pastel, xám nhạt của bãi cát... váy dài có các gam màu này mang lại cảm giác tươi sáng, dễ chịu mà vẫn trẻ trung và hiện đại.
Ngoại trừ các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài nên ưu tiên trang phục đứng phom, chất vải dày dặn ấm áp như denim, tweed, nhung hay kaki thì váy dài vẫn đẹp và nữ tính nhất khi được làm từ chất vải mềm mại, mỏng nhẹ và có độ bay.
Các thiết kế dáng dài vải voan in họa tiết, vải tơ, organza, woven... phù hợp với không gian trong nhà như văn phòng làm việc, các sự kiện hội thảo, lễ hội... Ngoài ra, bạn nên ưu tiên chọn váy dài có đường nét đơn giản, chi tiết trang trí ít nhưng chất lượng cao và có nét đặc sắc riêng thay vì các bộ cánh rườm rà dễ gây rối mắt.
Váy dài màu nude, beige, mỡ gà... chính là đại diện cho hình ảnh trang nhã, thanh lịch mọi lúc