5 kiểu áo blouse nữ tính để nàng làm mới phong cách công sở

Áo blouse là thiết kế áo kiểu nữ được nhận diện bởi phom dáng mềm mại, điệu đà hơn nhiều so với sơ mi cổ điển. 5 kiểu áo nhẹ nhàng dưới đây cho nàng công sở thỏa sức mặc đẹp cả tuần mà không lo bí ý tưởng.
Chia sẻ bài viết
Làm mới phong cách công sở không quá khó khăn và tốn kém khi nàng sở hữu những món đồ thời trang nhẹ nhàng nhưng thời thượng. Áo blouse là tên gọi chung cho các thiết kế áo cách điệu, áo kiểu mềm mại và thường có nhiều bèo nhún, chi tiết xếp ly, đường nhún rút hay drapping...
Áo blouse họa tiết nữ tính
Không quá nổi bật nhưng mỗi khi xuất hiện đều cuốn hút, mới lạ và đem lại sự thú vị chính là những dáng áo kiểu in họa tiết. Áo cổ thuyền, áo lệch vai, áo tay phồng... khi điểm xuyết các chấm tròn họa tiết, các mẫu hoa lá, hình vẽ hội họa hay đường kẻ dọc ngang đều trở nên thú vị hơn.
Áo lụa tay phồng, áo kiểu nhún xếp duyên dáng
Blouse là tên gọi xuất phát từ tiếng Pháp, chỉ kiểu áo nữ có phom dáng rộng rãi và mềm mại, thường làm từ các chất vải mỏng nhẹ như lụa, voan chiffon hay cotton mỏng, vải tơ... Kiểu dáng của blouse phong phú và điệu đà hơn so với sơ mi truyền thống. Mỗi thiết kế thường có chi tiết điểm nhấn đặt ở cổ thắt nơ, bo tay, xếp ly, bèo nhún, diềm bèo, đăng ten..., qua đó mang lại vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch và nhẹ nhàng phù hợp cho chị em mặc đi làm công sở hoặc đi chơi.
Áo bèo nhún điệu đà
Bèo nhún luôn hiện diện theo cách này hay cách khác trên những thiết kế blouse. Sự tăng giảm số lượng bèo nhún, vị trí đặt để giúp trang phục dễ dàng chiếm được cảm tình của quý cô. Trang phục vừa có thể ứng dụng vào phong cách công sở, mặc hằng ngày đi làm, mặc đi chơi, dự tiệc trà chiều...
Làm mới các họa tiết kẻ ô trứ danh qua bảng màu mới, chi tiết thiết kế nữ tính trên những phom áo giàu tính ứng dụng. Áo tay ngắn nhún xếp xinh yêu với phần nẹp áo cách điệu đầy sự thú vị hay thiết kế kẻ ô trắng đen phối cổ cánh hoa và tay phồng điệu đà - tất cả đều có thể phối cùng quần công sở, quần ống rộng, quần denim hoặc chân váy dáng dài