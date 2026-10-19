5 kiểu áo blouse nữ tính để nàng làm mới phong cách công sở

Làm mới phong cách công sở không quá khó khăn và tốn kém khi nàng sở hữu những món đồ thời trang nhẹ nhàng nhưng thời thượng. Áo blouse là tên gọi chung cho các thiết kế áo cách điệu, áo kiểu mềm mại và thường có nhiều bèo nhún, chi tiết xếp ly, đường nhún rút hay drapping...

Họa tiết chấm bi nhỏ trên nền vải trắng mang đến diện mạo xinh tươi, rạng ngời cho người mặc. Set đồng bộ phối áo lệch vai và chân váy đồng điệu tạo nên sự liền mạch và thời thượng cho tổng thể, điểm nhấn từ các nếp gấp vải tự nhiên giấu nhược điểm và tôn eo ẢNH: ELISE

Áo blouse họa tiết nữ tính

Không quá nổi bật nhưng mỗi khi xuất hiện đều cuốn hút, mới lạ và đem lại sự thú vị chính là những dáng áo kiểu in họa tiết. Áo cổ thuyền, áo lệch vai, áo tay phồng... khi điểm xuyết các chấm tròn họa tiết, các mẫu hoa lá, hình vẽ hội họa hay đường kẻ dọc ngang đều trở nên thú vị hơn.

Ý tưởng phối đồ với áo blouse họa tiết dễ dàng nhất chính là phối cùng chân váy trắng hoặc quần trắng. Cặp đôi này tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng, thu hút sự chú ý vào bảng màu họa tiết và gam màu mạnh. Với thiết kế xếp nhún nơi viền cổ áo, tay lỡ bồng nhẹ cùng phom dáng rộng thoải mái, nàng được mặc đẹp trong tâm thế thảnh thơi ẢNH: RUE DES CHATS

Họa tiết kẻ ngang được "mềm hóa" bằng chi tiết cổ áo và cổ tay nhún xếp. Thiết kế có phần thân trước chần thun tạo nên hình ảnh lạ mắt cho trang phục áo kiểu tay dài phối quần bí sáng màu ẢNH: KHÂU BY CQ

Áo lụa tay phồng, áo kiểu nhún xếp duyên dáng

Blouse là tên gọi xuất phát từ tiếng Pháp, chỉ kiểu áo nữ có phom dáng rộng rãi và mềm mại, thường làm từ các chất vải mỏng nhẹ như lụa, voan chiffon hay cotton mỏng, vải tơ... Kiểu dáng của blouse phong phú và điệu đà hơn so với sơ mi truyền thống. Mỗi thiết kế thường có chi tiết điểm nhấn đặt ở cổ thắt nơ, bo tay, xếp ly, bèo nhún, diềm bèo, đăng ten..., qua đó mang lại vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch và nhẹ nhàng phù hợp cho chị em mặc đi làm công sở hoặc đi chơi.

Từ đi làm đến đi chơi, từ mặc hằng ngày đến những dịp đặc biệt, áo blouse vải lụa đều có thể đồng hành cùng quý cô. Áo lụa màu cream gây thương nhớ với chi tiết cổ áo lật ngược, tay xếp ly phối cùng chân váy bí với phần eo được chăm chút tạo hiệu ứng eo thon, chân thẳng ẢNH: GEM STUDIO

Quần denim, quần tây ống đứng và giày cao gót hoàn hảo để phối cùng áo blouse họa tiết sắc đỏ gạch. Phom dáng mềm mại phóng khoáng của áo tương phản với dáng quần đứng phom, làm nên phong thái thời trang vừa chuyên nghiệp, sành điệu vừa mang chất riêng thời trang ẢNH: GEM STUDIO

Áo hoa bèo nhún tôn trọn vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại của người mặc bằng bảng màu xanh baby blue, họa tiết hoa lá nét mảnh cùng những đường diềm bèo và xếp ly. Phối áo và quần jeans xanh hai tông màu để tạo nên diện mạo cân bằng giữa vẻ ngoài lịch sự và nét điệu đà trong phong cách ẢNH: RUE DES CHATS

Áo bèo nhún điệu đà

Bèo nhún luôn hiện diện theo cách này hay cách khác trên những thiết kế blouse. Sự tăng giảm số lượng bèo nhún, vị trí đặt để giúp trang phục dễ dàng chiếm được cảm tình của quý cô. Trang phục vừa có thể ứng dụng vào phong cách công sở, mặc hằng ngày đi làm, mặc đi chơi, dự tiệc trà chiều...

Phối áo blouse cùng quần hoặc chân váy đồng bộ để có hình ảnh sành điệu và chuẩn mực trong thời trang mà không phải tốn công phối đồ. Bảng màu tươi sáng, họa tiết thiên nhiên và một phom dáng cổ điển cùng nhau cộng hưởng đem đến cho quý cô sự tự tin cùng vẻ ngoài ấn tượng ẢNH: RUE DES CHATS

Làm mới các họa tiết kẻ ô trứ danh qua bảng màu mới, chi tiết thiết kế nữ tính trên những phom áo giàu tính ứng dụng. Áo tay ngắn nhún xếp xinh yêu với phần nẹp áo cách điệu đầy sự thú vị hay thiết kế kẻ ô trắng đen phối cổ cánh hoa và tay phồng điệu đà - tất cả đều có thể phối cùng quần công sở, quần ống rộng, quần denim hoặc chân váy dáng dài ẢNH: KHÂU BY CQ



