  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người

Kim Ngọc
Kim Ngọc
15/12/2025 14:16 GMT+7

Áo dạ lông cừu, áo khoác lông mềm mại, áo khoác da nằm trong số những mẫu áo khoác sang trọng và đa năng dành cho mùa lạnh và mọi dịp cuối năm.

Đi giữa mùa nhiều gió lạnh, áo khoác tựa như một vòng tay ôm dịu dàng, êm ái và ấm áp mà nàng không thể sống thiếu. Dưới đây là 5 kiểu áo khoác sang trọng nhưng dễ mặc, dễ phối và có thể vận dụng linh hoạt dành cho mọi cô gái.

Áo khoác dạ lông cừu

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người- Ảnh 1.

Áo khoác dạ lông cừu, áo tweed, áo khoác lông mang gam màu caramel, cream, xám, xanh navy... là những thiết kế dễ mặc, dễ đẹp nhất mùa

ẢNH: BCHOU

Khi chọn áo khoác mùa đông, hãy ưu tiên cảm nhận dịu nhẹ và mềm mại của chất liệu, chọn các màu sắc hài hòa dễ phối và ưu tiên cho thiết kế có đường cắt gọn gàng tinh giản. Một món đồ chất lượng và phù hợp với phong cách cá nhân có thể đồng hành cùng nàng đi qua suốt mùa đông.

Áo khoác dạ len lông cừu, áo khoác dạ ép vốn nổi tiếng về độ mềm nhẹ, sang trọng và giữ ấm tốt. Quý cô có thể mặc áo khoác dạ cùng các bản phối công sở, diện cùng đầm midi dạo phố, trang phục tiệc hoặc mặc riêng lẻ áo khoác có phom dài cùng chân váy và sử dụng dây lưng vải cùng chất liệu để tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Áo khoác vải tweed sang trọng

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người- Ảnh 2.

Áo tweed tôn vẻ đẹp cổ điển giao hòa cùng phong cách hiện đại. Bản phối áo và chân váy mang đến sự tương phản về màu sắc, thu hút mọi ánh nhìn vì nổi bật và sang trọng

ẢNH: BCHOU

Áo tweed được xem là một trong những chiếc áo khoác sang trọng "must have" của mùa đông. Điểm nổi bật của thiết kế này chính là nét cổ điển giao hòa cùng phong cách hiện đại, đan xen trong kết cấu sợi dệt thô với vô số sắc độ màu sắc của tweed. Áo khoác vải tweed thường dệt cùng sợi kim tuyến nên có khả năng phản chiếu ánh sáng, tạo nên "hào quang" rạng ngời mà rất đỗi tự nhiên cho người mặc.

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người- Ảnh 3.

Quần jeans và áo tweed luôn là lựa chọn "điểm mười" cho phong cách casual, vừa sang chảnh, thoải mái mà vẫn năng động. Kết hợp thêm giày cao gót trắng vào bản phối xanh ngọc và xanh denim hài hòa để nàng được tôn da, tôn dáng tối đa

ẢNH: BCHOU

Áo khoác trench coat cổ điển

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người- Ảnh 4.

Chi tiết cổ áo cách điệu khéo léo mang đến nét mềm mại giàu nữ tính cho thiết kế trench coat. Áo khoác dáng ngắn tông màu beige chính là "chân ái" của mọi tín đồ thời trang

ẢNH: BCHOU

Trench coat là một trong những mẫu áo khoác trứ danh mà không một tín đồ sành điệu nào có thể bỏ qua. Phom dáng của trench coat rất dễ nhận ra qua dáng dài chạm bắp chân hoặc đầu gối, phần ve cổ dựng cao, đai eo dày cá tính đặc biệt. Thiết kế áo khoác này có thể được cách điệu bằng nhiều phương pháp - cắt ngắn để trở thành chiếc áo khoác dáng ngắn hoặc làm mới bằng các chất liệu như dạ, kaki, dù, da, nhung...

Áo khoác da

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người- Ảnh 5.

Áo trench coat da phối cổ lông dày ấm áp, tạo nên vẻ ngoài sang chảnh nổi bật

ẢNH: MANGO

Vốn là món đồ đại diện cho nét cá tính, phá cách được các tín đồ thời trang đường phố cực kỳ yêu thích, áo khoác da bước vào tủ đồ đông và mời gọi mọi cô gái thử trải nghiệm một lần. Áo khoác da dáng jacket phổ biến bởi chúng linh hoạt, dễ dàng phối cùng quần jeans và giày bốt gót nhọn. Mùa lạnh chính là thời điểm để mọi cô gái diện áo khoác da mà không cần ngần ngại bất cứ điều gì - phối cùng slip dress, chân váy sequin và các bản phối street wear.

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người- Ảnh 6.

Chất vải da lì hoặc da bóng hoàn hảo khi kết hợp cùng vẻ óng ánh của sequin và đặc tính bắt sáng của phụ kiện màu vàng gold

ẢNH: MANGO

Áo khoác lông mềm mại

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người- Ảnh 7.

Áo khoác lông mềm mại chính là mảnh ghép làm nên những bản phối hoàn hảo mùa đông

ẢNH: MANGO

Được xem là chiếc áo khoác "quý tộc", áo khoác lông trở thành điểm nhấn đáng chú ý cho mọi bản phối mùa này. Áo lông có thể phối cùng váy ngắn và quần tất legging, phối cùng quần denim ống rộng cho các bản phối dạo phố hoặc mang đến cho các thiết kế dự tiệc vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu sa "hút" mọi ánh nhìn.

5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người- Ảnh 8.

Từ đầm cocktail dạo phố đến slip dress dự tiệc, chiếc váy nào cũng trở nên nổi bật hơn khi phối cùng áo khoác lông

ẢNH: MANGO


áo khoác áo khoác sang trọng áo khoác dạ lông cừu áo tweed áo khoác trench coat áo khoác da

Bài viết khác

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Áo khoét vai tôn đôi vai nhỏ nhắn cho người mặc

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà

Thắp lửa thần thái, tự tin tuyệt đối với váy xẻ tà

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông

Ấm áp không sợ lạnh mà vẫn thần thái với áo khoác lông

Quần jeans cạp thấp đã trở lại, không còn nổi loạn mà đầy quyến rũ

Quần jeans cạp thấp đã trở lại, không còn nổi loạn mà đầy quyến rũ

Tôn hình thể quyến rũ với áo corset, đầm dạ tiệc vải sheer

Tôn hình thể quyến rũ với áo corset, đầm dạ tiệc vải sheer

Không thể rời mắt với các bản phối từ quần jeans và áo tweed

Không thể rời mắt với các bản phối từ quần jeans và áo tweed

Áo khoác gile phao vừa ấm áp vừa nâng tầm phong cách cho mùa lạnh

Áo khoác gile phao vừa ấm áp vừa nâng tầm phong cách cho mùa lạnh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top