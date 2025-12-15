5 kiểu áo khoác sang trọng cho mùa lạnh, phù hợp mọi dáng người

Đi giữa mùa nhiều gió lạnh, áo khoác tựa như một vòng tay ôm dịu dàng, êm ái và ấm áp mà nàng không thể sống thiếu. Dưới đây là 5 kiểu áo khoác sang trọng nhưng dễ mặc, dễ phối và có thể vận dụng linh hoạt dành cho mọi cô gái.

Áo khoác dạ lông cừu

Áo khoác dạ lông cừu, áo tweed, áo khoác lông mang gam màu caramel, cream, xám, xanh navy... là những thiết kế dễ mặc, dễ đẹp nhất mùa ẢNH: BCHOU

Khi chọn áo khoác mùa đông, hãy ưu tiên cảm nhận dịu nhẹ và mềm mại của chất liệu, chọn các màu sắc hài hòa dễ phối và ưu tiên cho thiết kế có đường cắt gọn gàng tinh giản. Một món đồ chất lượng và phù hợp với phong cách cá nhân có thể đồng hành cùng nàng đi qua suốt mùa đông.

Áo khoác dạ len lông cừu, áo khoác dạ ép vốn nổi tiếng về độ mềm nhẹ, sang trọng và giữ ấm tốt. Quý cô có thể mặc áo khoác dạ cùng các bản phối công sở, diện cùng đầm midi dạo phố, trang phục tiệc hoặc mặc riêng lẻ áo khoác có phom dài cùng chân váy và sử dụng dây lưng vải cùng chất liệu để tạo điểm nhấn cho vòng eo.

Áo khoác vải tweed sang trọng

Áo tweed tôn vẻ đẹp cổ điển giao hòa cùng phong cách hiện đại. Bản phối áo và chân váy mang đến sự tương phản về màu sắc, thu hút mọi ánh nhìn vì nổi bật và sang trọng ẢNH: BCHOU

Áo tweed được xem là một trong những chiếc áo khoác sang trọng "must have" của mùa đông. Điểm nổi bật của thiết kế này chính là nét cổ điển giao hòa cùng phong cách hiện đại, đan xen trong kết cấu sợi dệt thô với vô số sắc độ màu sắc của tweed. Áo khoác vải tweed thường dệt cùng sợi kim tuyến nên có khả năng phản chiếu ánh sáng, tạo nên "hào quang" rạng ngời mà rất đỗi tự nhiên cho người mặc.

Quần jeans và áo tweed luôn là lựa chọn "điểm mười" cho phong cách casual, vừa sang chảnh, thoải mái mà vẫn năng động. Kết hợp thêm giày cao gót trắng vào bản phối xanh ngọc và xanh denim hài hòa để nàng được tôn da, tôn dáng tối đa ẢNH: BCHOU

Áo khoác trench coat cổ điển

Chi tiết cổ áo cách điệu khéo léo mang đến nét mềm mại giàu nữ tính cho thiết kế trench coat. Áo khoác dáng ngắn tông màu beige chính là "chân ái" của mọi tín đồ thời trang ẢNH: BCHOU

Trench coat là một trong những mẫu áo khoác trứ danh mà không một tín đồ sành điệu nào có thể bỏ qua. Phom dáng của trench coat rất dễ nhận ra qua dáng dài chạm bắp chân hoặc đầu gối, phần ve cổ dựng cao, đai eo dày cá tính đặc biệt. Thiết kế áo khoác này có thể được cách điệu bằng nhiều phương pháp - cắt ngắn để trở thành chiếc áo khoác dáng ngắn hoặc làm mới bằng các chất liệu như dạ, kaki, dù, da, nhung...

Áo khoác da

Áo trench coat da phối cổ lông dày ấm áp, tạo nên vẻ ngoài sang chảnh nổi bật ẢNH: MANGO

Vốn là món đồ đại diện cho nét cá tính, phá cách được các tín đồ thời trang đường phố cực kỳ yêu thích, áo khoác da bước vào tủ đồ đông và mời gọi mọi cô gái thử trải nghiệm một lần. Áo khoác da dáng jacket phổ biến bởi chúng linh hoạt, dễ dàng phối cùng quần jeans và giày bốt gót nhọn. Mùa lạnh chính là thời điểm để mọi cô gái diện áo khoác da mà không cần ngần ngại bất cứ điều gì - phối cùng slip dress, chân váy sequin và các bản phối street wear.

Chất vải da lì hoặc da bóng hoàn hảo khi kết hợp cùng vẻ óng ánh của sequin và đặc tính bắt sáng của phụ kiện màu vàng gold ẢNH: MANGO

Áo khoác lông mềm mại

Áo khoác lông mềm mại chính là mảnh ghép làm nên những bản phối hoàn hảo mùa đông ẢNH: MANGO

Được xem là chiếc áo khoác "quý tộc", áo khoác lông trở thành điểm nhấn đáng chú ý cho mọi bản phối mùa này. Áo lông có thể phối cùng váy ngắn và quần tất legging, phối cùng quần denim ống rộng cho các bản phối dạo phố hoặc mang đến cho các thiết kế dự tiệc vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu sa "hút" mọi ánh nhìn.

Từ đầm cocktail dạo phố đến slip dress dự tiệc, chiếc váy nào cũng trở nên nổi bật hơn khi phối cùng áo khoác lông ẢNH: MANGO



