Thời trang 24/7

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
09/12/2025 08:00 GMT+7

Áo nhung, áo polo dệt kim, áo cổ lọ dài tay nằm trong số 5 mẫu áo mùa đông đa năng, giúp nàng biến hóa cho mọi phong cách, từ công sở đến đường phố, từ không gian trang trọng đến trẻ trung, hiện đại.

Nếu nàng vẫn đang tìm kiếm những mẫu áo mùa đông đa năng có thể giúp dáng vóc trông cao ráo và thon thả hơn thì đừng bỏ qua những thiết kế có phần cổ và tay dài - chúng vừa giữ ấm vừa có tác dụng đáng kể trong việc tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng.

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 1.

Áo cổ thuyền nhỏ tông đen, chất vải thun gân mềm mại và co giãn tốt kết hợp quần ống suông cạp cao vừa đủ để tôn dáng thanh lịch vừa mang lại sự thoải mái suốt cả ngày dài

ẢNH: CATCI

Áo nhung - mẫu áo mùa đông sang trọng, quý phái

Các mẫu áo công sở vải nhung không chỉ gọi lên vẻ đẹp quý phái, sang trọng mà còn mang đến cảm giác ấm áp và êm mềm dễ chịu. Những gam màu nổi bật và được yêu thích của nhung chính là màu đỏ đô, xanh mòng két/xanh cô ban, đen tuyền hoặc xám lông chuột. Quý cô có thể chọn áo nhung cổ tròn tay bồng phối cùng chân váy bút chì hoặc quần âu cho bản phối thanh lịch, cổ điển hằng ngày; gile nhung phối áo dệt kim và váy dài cho bản phối xếp lớp hoặc chọn jacket dáng lửng vải nhung phối cùng mọi chiếc đầm midi.

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 2.

Áo nhung có phần tay áo bồng nhẹ, thân áo dáng suông tông màu đỏ đô sang trọng với điểm nhấn là phần viền cổ xích độc đáo

ẢNH: NEM FASHION

Áo cổ lọ - 'nữ hoàng' của các bản phối nhiều lớp

Không gây nóng bí, cộm hay bất kỳ cảm giác khó chịu nào, áo cổ lọ được mặc vào mùa đông vì đặc tính giữ nhiệt, cản gió và tạo nên phom dáng đẹp cho toàn bộ bản phối. Quý cô có thể chọn diện đơn lẻ áo cổ lọ (áo cổ cao) và quần lưng cao hoặc bổ sung thêm nhiều món đồ khác khi phối đồ nhiều lớp với áo gile len, áo sơ mi, blazer hay áo khoác măng tô, khăn choàng dài...

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 3.

Áo cổ cao tay dài hoàn hảo để diện cùng quần âu cạp cao ống suông hoặc ống rộng. Bản phối này phù hợp cả với phong cách công sở và street wear mùa lạnh

ẢNH: BASIC

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 4.

Bảng màu trầm ấm của xanh rêu, xanh ô liu và gam màu vàng sáng tạo nên tổng thể thời thượng, đẹp mắt và trendy

ẢNH: BASIC

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 5.

Phong cách đường phố cá tính mùa đông không thể vắng mặt áo cổ lọ. Bản phối này kết hợp bốt cổ cao, quần denim cơ bản và áo cổ lọ tay dài kèm trang sức ánh bạc

ẢNH: BASIC

Áo dệt kim, áo polo dệt kim

Chất liệu vải dệt kim mang đến cho những thiết kế áo mùa đông vô số phom dáng, màu sắc và phong cách độc đáo. Dù là kiểu áo cổ tròn tối giản hay áo cổ polo cũng đều mang đến khả năng tôn đường cong một cách khéo léo, độ đàn hồi cao của chất liệu giúp trang phục dễ vừa vặn và dễ phối với nhiều món đồ khác nhau. Nàng có thể chọn mặc áo dệt kim thay cho áo len hoặc áo sơ mi, có thể chọn polo cho các bản phối thể thao, văn phòng hoặc dạo phố.

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 6.

Áo polo dệt kim phối chân váy dài hoặc quần denim tạo nên bản phối lịch sự và thoáng mát; khi kết hợp cùng chân váy thể thao có thể tạo nên phong cách năng động và trẻ trung

ẢNH: FAR NIENTE

Áo vai lệch, áo cổ thuyền

Mùa đông, các thiết kế áo trễ vai, áo cổ thuyền làm từ chất vải thun gân, thun dệt kim, len dệt kim được đặc biệt yêu thích. Kết cấu hở nhẹ một phần vai cổ tạo nét thu hút, quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch. Khi chọn các thiết kế có độ đàn hồi (co giãn), hãy luôn ưu tiên các thiết kế làm từ chất liệu cao cấp vì chúng sẽ có độ bền cao.

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 7.
5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 8.

Hai thiết kế hở vai với hai phong cách khác biệt. Phần vai hở tinh tế, khéo léo và mềm mại chính là điểm nhấn cho thiết kế tay dài màu trắng; trong khi đó phần nhún bèo trên thân áo ngắn tay chính là để che khuyết điểm, hack eo "đồng hồ cát"

ẢNH: CATCI

Những mẫu áo thun gân hở vai nên được xếp vào nhóm những món đồ cơ bản đem đến sự thoải mái và phong cách, chi tiết vai lệch hoặc cổ thuyền kết hợp khoét xỏ ngón ở tay áo tạo thêm nét trẻ trung và thời trang, giúp chiếc áo trở nên khác biệt so với những món đồ cơ bản thông thường.

5 mẫu áo mùa đông đa năng, cứ diện là vóc dáng thon thả, cao ráo hơn - Ảnh 9.

Các thiết kế áo bẹt vai luôn là cách khéo léo để nàng phô diễn vẻ quyến rũ, gợi cảm của bờ vai. Cấu trúc của thiết kế này cho thấy sự linh hoạt khi kết hợp chất liệu vải cotton/kate thoáng mát, phom dáng suông rộng và họa tiết kẻ sọc. Tất cả đồng điệu và tạo nên tổng thể trẻ trung, hiện đại cho người mặc

ẢNH: HAPPY ZOO

mẫu áo mẫu áo mùa đông Áo nhung áo cổ lọ áo trễ vai áo cổ thuyền

