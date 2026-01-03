Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Chân váy dáng dài xứng đáng dành vị trí quan trọng trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái. Mùa này, chân váy midi được gợi ý phối cùng áo khoác dáng ngắn, gile vest, áo ren, blazer và nhiều sự kết hợp ngẫu hứng thú vị khác.

Chân váy sequin dáng bút chì, áo cổ lọ dệt kim phối legging và giày cao gót mũi nhọn là ý tưởng hoàn hảo cho các buổi tiệc chào mừng năm mới, các lễ hội và buổi dạo phố sau giờ làm việc ẢNH: CAROLINE DAUR

Chân váy dáng dài 'chất' nhất tủ đồ

Chân váy bút chì từ các chất liệu đứng phom như vải da lộn, kaki hay denim được ưu ái nhất mùa lạnh nhờ khả năng tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng và bảo vệ cơ thể trước những cơn gió lạnh. Các thiết kế chân váy này có thể kết hợp linh hoạt cùng áo cánh dơi, áo trench coat dáng ngắn hay các thiết kế áo cách điệu lạ mắt đính lông vũ, nơ và viền đăng ten.

Hướng đến phong thái thanh lịch mà quyến rũ, quý cô không nên bỏ qua chân váy dạ tôn đường cong phối sơ mi ren và lụa, chân váy satin dáng đuôi cá quyến rũ hay thiết kế chân váy tulle phối ren dệt họa tiết, chân váy xếp ly cổ điển...

Gam màu cam đất từ mẫu chân váy cuốn hút mọi ánh nhìn; khi phối cùng áo tay chườm rộng rãi giúp giấu dáng hoàn hảo mà vẫn thể hiện tốt khí chất thời trang đương đại và sự phóng khoáng ẢNH: REINA

Nàng giữ vững nét dịu dàng mà thanh lịch từ phong cách công sở khi chọn bản phối tông màu trắng ngà. Hai chất vải khác biệt nhưng mang đến tinh thần thời trang đồng nhất ở vẻ ngoài sang trọng và trang nhã ẢNH: JEOR

Nâng tầm các bản phối hằng ngày cùng cặp đôi xanh blue và đen. Chân váy đuôi cá mềm mại phối áo gile vest may đo sắc sảo có hàng cúc mạ làm điểm nhấn ẢNH: SOMEHOW

Diện đồ tone sur tone với gợi ý từ gam màu mận và cấu trúc bất đối xứng được tính toán chi tiết và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Giày cao gót đen, túi xách đen và bông tai thả dài giúp hoàn thiện bản phối ẢNH: LAMD STUDIO

Vừa quý phái thanh lịch vừa chỉn chu và chuyên nghiệp đủ để nàng bước vào mọi không gian với cặp đôi chân váy maxi và áo sơ mi cách điệu. Thiết kế cơ bản gây chú ý với chi tiết cổ tay áo đính lông vũ dài cùng những đường xếp nếp 3D trên phần thân trước ẢNH: LASANRA

Công thức phối đồ cổ điển vẫn giữ nguyên giá trị. Bất cứ khi nào nàng cũng có thể chọn bản phối kết hợp từ áo blazer và chân váy maxi. Chi tiết duyên dáng nhất của bản phối nằm ở phần dây lưng vải bản nhỏ và họa tiết ren hoa mờ ảo bên dưới lớp váy voan mỏng manh mà quyến rũ ẢNH: LASANRA

Trẻ hóa bản phối tông trầm bằng những món đồ trẻ trung như áo cổ tròn đính nơ, chân váy nâu sọc xếp ly phối giày Mary Jane đen. Bản phối tinh giản nhưng làm toát lên tinh thần hiện đại, vẻ ngoài dịu dàng và sự năng động của nàng ẢNH: OYSTER



