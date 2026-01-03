  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
03/01/2026 18:00 GMT+7

Nếu cần kể tên một kiểu chân váy dễ mặc, dễ đẹp bậc nhất thì nàng không thể quên chân váy dáng dài. Từ thiết kế dáng midi đến maxi, thiết kế dáng ôm như chân váy bút chì, chân váy đuôi cá đến thiết kế xòe dáng chữ A, xếp ly... mang đến cho món đồ này khả năng hoàn hảo khi phối kiểu gì cũng đẹp, sang.

Chân váy dáng dài xứng đáng dành vị trí quan trọng trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái. Mùa này, chân váy midi được gợi ý phối cùng áo khoác dáng ngắn, gile vest, áo ren, blazer và nhiều sự kết hợp ngẫu hứng thú vị khác.

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp- Ảnh 1.

Chân váy sequin dáng bút chì, áo cổ lọ dệt kim phối legging và giày cao gót mũi nhọn là ý tưởng hoàn hảo cho các buổi tiệc chào mừng năm mới, các lễ hội và buổi dạo phố sau giờ làm việc

ẢNH: CAROLINE DAUR

Chân váy dáng dài 'chất' nhất tủ đồ

Chân váy bút chì từ các chất liệu đứng phom như vải da lộn, kaki hay denim được ưu ái nhất mùa lạnh nhờ khả năng tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng và bảo vệ cơ thể trước những cơn gió lạnh. Các thiết kế chân váy này có thể kết hợp linh hoạt cùng áo cánh dơi, áo trench coat dáng ngắn hay các thiết kế áo cách điệu lạ mắt đính lông vũ, nơ và viền đăng ten.

Hướng đến phong thái thanh lịch mà quyến rũ, quý cô không nên bỏ qua chân váy dạ tôn đường cong phối sơ mi ren và lụa, chân váy satin dáng đuôi cá quyến rũ hay thiết kế chân váy tulle phối ren dệt họa tiết, chân váy xếp ly cổ điển... 

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp- Ảnh 2.

Gam màu cam đất từ mẫu chân váy cuốn hút mọi ánh nhìn; khi phối cùng áo tay chườm rộng rãi giúp giấu dáng hoàn hảo mà vẫn thể hiện tốt khí chất thời trang đương đại và sự phóng khoáng

ẢNH: REINA

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp- Ảnh 3.

Nàng giữ vững nét dịu dàng mà thanh lịch từ phong cách công sở khi chọn bản phối tông màu trắng ngà. Hai chất vải khác biệt nhưng mang đến tinh thần thời trang đồng nhất ở vẻ ngoài sang trọng và trang nhã

ẢNH: JEOR

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp- Ảnh 4.

Nâng tầm các bản phối hằng ngày cùng cặp đôi xanh blue và đen. Chân váy đuôi cá mềm mại phối áo gile vest may đo sắc sảo có hàng cúc mạ làm điểm nhấn

ẢNH: SOMEHOW

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp- Ảnh 5.

Diện đồ tone sur tone với gợi ý từ gam màu mận và cấu trúc bất đối xứng được tính toán chi tiết và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Giày cao gót đen, túi xách đen và bông tai thả dài giúp hoàn thiện bản phối

ẢNH: LAMD STUDIO

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp- Ảnh 6.

Vừa quý phái thanh lịch vừa chỉn chu và chuyên nghiệp đủ để nàng bước vào mọi không gian với cặp đôi chân váy maxi và áo sơ mi cách điệu. Thiết kế cơ bản gây chú ý với chi tiết cổ tay áo đính lông vũ dài cùng những đường xếp nếp 3D trên phần thân trước

ẢNH: LASANRA

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp- Ảnh 7.

Công thức phối đồ cổ điển vẫn giữ nguyên giá trị. Bất cứ khi nào nàng cũng có thể chọn bản phối kết hợp từ áo blazer và chân váy maxi. Chi tiết duyên dáng nhất của bản phối nằm ở phần dây lưng vải bản nhỏ và họa tiết ren hoa mờ ảo bên dưới lớp váy voan mỏng manh mà quyến rũ

ẢNH: LASANRA

Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp- Ảnh 8.

Trẻ hóa bản phối tông trầm bằng những món đồ trẻ trung như áo cổ tròn đính nơ, chân váy nâu sọc xếp ly phối giày Mary Jane đen. Bản phối tinh giản nhưng làm toát lên tinh thần hiện đại, vẻ ngoài dịu dàng và sự năng động của nàng

ẢNH: OYSTER


chân váy dáng dài Chân váy chân váy midi chân váy maxi chân váy bút chì Chân váy đuôi cá

Bài viết khác

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn

Áo không cổ ghi điểm cho vẻ ngoài thanh lịch nhờ sự giản đơn

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Màu trắng 'cloud dancer' lên ngôi: Mặc gì để an yên trong năm 2026?

Màu trắng 'cloud dancer' lên ngôi: Mặc gì để an yên trong năm 2026?

Sang như quý cô nhưng vẫn năng động với bản phối áo khoác lông và giày bốt

Sang như quý cô nhưng vẫn năng động với bản phối áo khoác lông và giày bốt

Những set đồ thu đông ghi điểm từ phom dáng đến phong cách

Những set đồ thu đông ghi điểm từ phom dáng đến phong cách

Váy babydoll trắng, ‘khoảng lặng’ ngọt ngào cho những nàng thơ yêu sự tối giản

Váy babydoll trắng, ‘khoảng lặng’ ngọt ngào cho những nàng thơ yêu sự tối giản

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top