Chân váy dáng dài phối kiểu gì cũng đẹp

Nếu cần kể tên một kiểu chân váy dễ mặc, dễ đẹp bậc nhất thì nàng không thể quên chân váy dáng dài. Từ thiết kế dáng midi đến maxi, thiết kế dáng ôm như chân váy bút chì, chân váy đuôi cá đến thiết kế xòe dáng chữ A, xếp ly... mang đến cho món đồ này khả năng hoàn hảo khi phối kiểu gì cũng đẹp, sang.
Chân váy dáng dài xứng đáng dành vị trí quan trọng trong tủ đồ cơ bản của mọi cô gái. Mùa này, chân váy midi được gợi ý phối cùng áo khoác dáng ngắn, gile vest, áo ren, blazer và nhiều sự kết hợp ngẫu hứng thú vị khác.
Chân váy dáng dài 'chất' nhất tủ đồ
Chân váy bút chì từ các chất liệu đứng phom như vải da lộn, kaki hay denim được ưu ái nhất mùa lạnh nhờ khả năng tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng và bảo vệ cơ thể trước những cơn gió lạnh. Các thiết kế chân váy này có thể kết hợp linh hoạt cùng áo cánh dơi, áo trench coat dáng ngắn hay các thiết kế áo cách điệu lạ mắt đính lông vũ, nơ và viền đăng ten.
Hướng đến phong thái thanh lịch mà quyến rũ, quý cô không nên bỏ qua chân váy dạ tôn đường cong phối sơ mi ren và lụa, chân váy satin dáng đuôi cá quyến rũ hay thiết kế chân váy tulle phối ren dệt họa tiết, chân váy xếp ly cổ điển...