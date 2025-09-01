5 phong cách chuyển giao từ hè sang thu thoải mái mà vẫn sang chảnh

Tái sử dụng những món đồ mùa hè
Trước khi diện những bộ trang phục theo mùa mới, hãy thử làm mới những món đồ không thể thiếu trong mùa hè của bạn. Chiếc váy trắng, vẫn là món đồ chủ đạo, nay lại mang một sức hút mới khi kết hợp với áo khoác da lộn: một phong cách đầy tinh tế của mùa thu.
Áo len mỏng ôm dáng tông trắng tạo sự liền mạch tinh tế, trong khi phụ kiện kính râm bản to mang đến điểm nhấn hiện đại. Sự kết hợp thông minh này cho thấy cách biến hóa linh hoạt giữa hai mùa, giúp những món đồ quen thuộc tiếp tục tỏa sáng với một diện mạo hoàn toàn mới.
Dép xỏ ngón vẫn thịnh hành
Và nó vẫn đang lan tỏa khắp thành phố vào tháng 9. Đôi dép xỏ ngón huyền thoại này được diện cùng quần jeans dài và áo len, hoặc áo sơ mi và quần shorts sành điệu. Hoàn hảo cho cuối tuần, như một lần cuối cùng tận hưởng ánh nắng hè.
Áo polo kẻ sọc
Tông màu tháng 9: nâu và xanh dương
Một bên là sắc thu đặc trưng, bên kia là sắc trời trong xanh của mùa hè - đây là một trong những sự kết hợp tinh tế nhất.
Tối giản nhưng phá cách
Túi xách nhỏ gọn và kính râm cầm tay giúp tổng thể thêm điểm nhấn hiện đại. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ngày giao mùa tháng 9: vừa nhẹ nhàng, nữ tính, vừa mang lại sự phóng khoáng và cá tính đầy cuốn hút