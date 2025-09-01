5 phong cách chuyển giao từ hè sang thu thoải mái mà vẫn sang chảnh

Tái sử dụng những món đồ mùa hè

Chiếc váy mùa hè màu trắng được mặc vào tháng 9 với áo khoác da lộn ẢNH: @MARLIES.PIA

Trước khi diện những bộ trang phục theo mùa mới, hãy thử làm mới những món đồ không thể thiếu trong mùa hè của bạn. Chiếc váy trắng, vẫn là món đồ chủ đạo, nay lại mang một sức hút mới khi kết hợp với áo khoác da lộn: một phong cách đầy tinh tế của mùa thu.

Áo khoác da lộn kết hợp quần jeans ống rộng là công thức chuẩn cho những ngày giao mùa: vừa ấm áp, cá tính, vừa toát lên vẻ phóng khoáng, sang chảnh ẢNH: @CATE.COLLINS

Fashionista Tine Andreaa người Na Uy khéo léo tái sử dụng chiếc chân váy trắng nhẹ nhàng của mùa hè, kết hợp cùng bốt denim cá tính để chuyển mình sang tiết thu ẢNH: @TINEANDREAA

Áo len mỏng ôm dáng tông trắng tạo sự liền mạch tinh tế, trong khi phụ kiện kính râm bản to mang đến điểm nhấn hiện đại. Sự kết hợp thông minh này cho thấy cách biến hóa linh hoạt giữa hai mùa, giúp những món đồ quen thuộc tiếp tục tỏa sáng với một diện mạo hoàn toàn mới.

Dép xỏ ngón vẫn thịnh hành

Dép xỏ ngón vẫn chứng tỏ sức hút trong tháng 9 khi mang đến sự thoải mái, phóng khoáng nhưng không kém phần thời thượng ẢNH: @ALVASPERLE

Áo len cardigan, quần jeans và dép xỏ ngón: phong cách thời trang tuyệt vời để thử vào cuối tuần tháng 9 ẢNH: @LUVDENIM

Dép xỏ ngón trong mùa hè vẫn chưa hề lỗi mốt ẢNH: @LUVDENIM

Và nó vẫn đang lan tỏa khắp thành phố vào tháng 9. Đôi dép xỏ ngón huyền thoại này được diện cùng quần jeans dài và áo len, hoặc áo sơ mi và quần shorts sành điệu. Hoàn hảo cho cuối tuần, như một lần cuối cùng tận hưởng ánh nắng hè.

Áo polo kẻ sọc

Áo polo kẻ sọc tay dài, dáng rộng thoải mái chính là món đồ chủ đạo cho lần trở lại này của bạn khi kết hợp với quần tây và giày đế bệt ẢNH: @WHAELSE

Áo polo vừa mang tinh thần thể thao phóng khoáng, vừa dễ dàng phối cùng nhiều phong cách khác nhau. Với cổ bẻ khỏe khoắn, chất vải dày dặn và phom dáng thoải mái, chiếc áo này đem lại sự năng động mà vẫn chỉn chu ẢNH: @ALWAYS.ELIN

Tông màu tháng 9: nâu và xanh dương

Xanh nhạt và nâu: sự kết hợp màu sắc nên thử giữa mùa hè và mùa thu ẢNH: @CPHFW

Một bên là sắc thu đặc trưng, bên kia là sắc trời trong xanh của mùa hè - đây là một trong những sự kết hợp tinh tế nhất.

Tối giản nhưng phá cách

Áo blouse ren trắng tinh khôi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, tạo nên phong cách tối giản nhưng vẫn có chút phá cách ẢNH: @CATE.COLLINS

Túi xách nhỏ gọn và kính râm cầm tay giúp tổng thể thêm điểm nhấn hiện đại. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ngày giao mùa tháng 9: vừa nhẹ nhàng, nữ tính, vừa mang lại sự phóng khoáng và cá tính đầy cuốn hút