5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu

5 tông màu mang tính xu hướng mùa thu 2025 được nhìn thấy từ những đường runway tại tuần lễ thời trang đến trang phục của dàn diễn viên The Devil Wears Prada. Sức hút của các gam màu này chính là vẻ đẹp vượt thời gian trên những phom dáng tinh giản giàu tính ứng dụng.
Màu nâu ấm hiện đại, sang trọng
Trang phục mang sắc nâu trầm trên chất liệu vải da lộn làm bật lên cảm giác cổ điển, sang trọng và quý phái. Những bản phối hiện đại đưa gam nâu ấm vào tủ đồ hằng ngày qua những món đồ cổ điển như chân váy midi, áo khoác crop, khăn choàng, dây lưng, giày da và túi xách cùng tông màu nâu.
Màu beige
Bắt đầu từ cuối hè gam màu beige đã dần dần chiếm vị trí cao trong số những màu sắc yêu thích của tín đồ thời trang. Diện màu beige trong mùa thu không chỉ là xu hướng cổ điển, thời thượng không lỗi mốt mà còn là cách để trở nên hòa hợp với không gian, với cảnh sắc thiên nhiên lúc giao mùa.
Màu vàng bơ
Cảm giác ấm áp, hài hòa và dễ chịu của sắc vàng bơ (butter yellow) vẫn chưa hề hạ nhiệt kể từ mùa xuân. Trong tiết trời chớm thu, các tín đồ trẩy hội đến với Tuần lễ thời trang Copenhagen trong những bộ cánh rực rỡ, tươi tắn sáng bừng màu vàng đa chất liệu.
Màu tím
Trang phục mang sắc tím sẽ trở thành một điểm nhấn khó quên trong tủ đồ mùa thu 2025. Quý cô có thể bắt đầu bằng sắc tím nhạt/tím pastel trên các món đồ đơn lẻ như một chiếc áo len mỏng, áo dệt kim, chân váy xếp ly... kết hợp cùng các màu sắc khác.
Màu xám
Màu xám thời thượng và là sắc màu không thể vắng mặt trong mùa trở gió. Áo khoác trench coat, blazer, các set suit ba món hay chỉ một mẫu quần ống rộng sành điệu màu xám cũng đủ để nàng "điều hướng" ánh nhìn của những người xung quanh.