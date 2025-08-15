  • An Giang
Thời trang 24/7

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
15/08/2025 20:00 GMT+7

Màu beige, vàng bơ hay nâu sang trọng nằm trong số những tông màu đẹp nhất mùa mà ai ai cũng muốn khoác lên mình.

5 tông màu mang tính xu hướng mùa thu 2025 được nhìn thấy từ những đường runway tại tuần lễ thời trang đến trang phục của dàn diễn viên The Devil Wears Prada. Sức hút của các gam màu này chính là vẻ đẹp vượt thời gian trên những phom dáng tinh giản giàu tính ứng dụng.

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu- Ảnh 1.

Bản phối kết hợp sắc nâu ấm và hồng pastel cho một tổng thể ngọt ngào, thanh lịch và giàu nữ tính. Quý cô có thể diện set ba món với chân váy và áo khoác crop cùng màu nâu phối áo lụa hai dây tông hồng nhạt mặc lót bên trong

ẢNH: ST. JOHN

Màu nâu ấm hiện đại, sang trọng

Trang phục mang sắc nâu trầm trên chất liệu vải da lộn làm bật lên cảm giác cổ điển, sang trọng và quý phái. Những bản phối hiện đại đưa gam nâu ấm vào tủ đồ hằng ngày qua những món đồ cổ điển như chân váy midi, áo khoác crop, khăn choàng, dây lưng, giày da và túi xách cùng tông màu nâu.

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu- Ảnh 2.

Một bản phối đồng bộ có tỷ lệ cấu trúc đẹp mắt, mang tính thể thao, năng động và tinh tế. Sắc nâu đặc trưng trên nền vải họa tiết kẻ sọc đan xen là một trong số những xu hướng thời thượng, luôn luôn trở lại vào mùa lạnh. Bản phối linh hoạt mang phong cách retro này có thể được diện cho mọi dịp - từ đời thường đến sự kiện trang trọng

ẢNH: ST. JOHN

Màu beige

Bắt đầu từ cuối hè gam màu beige đã dần dần chiếm vị trí cao trong số những màu sắc yêu thích của tín đồ thời trang. Diện màu beige trong mùa thu không chỉ là xu hướng cổ điển, thời thượng không lỗi mốt mà còn là cách để trở nên hòa hợp với không gian, với cảnh sắc thiên nhiên lúc giao mùa.

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu- Ảnh 3.

Áo blazer màu beige kết hợp váy dài và túi xách có sắc độ nhạt hơn tạo chiều sâu thị giác cho bản phối xuống phố của quý cô mùa thu

ẢNH: JENNY TSANG

Màu vàng bơ

Cảm giác ấm áp, hài hòa và dễ chịu của sắc vàng bơ (butter yellow) vẫn chưa hề hạ nhiệt kể từ mùa xuân. Trong tiết trời chớm thu, các tín đồ trẩy hội đến với Tuần lễ thời trang Copenhagen trong những bộ cánh rực rỡ, tươi tắn sáng bừng màu vàng đa chất liệu.

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu- Ảnh 4.

Thiếu nữ tham dự sự kiện tuần lễ thời trang cùng bản phối dịu mát của màu vàng bơ, beige và sắc nâu trầm trên khăn choàng

ẢNH: COPENHAGEN FASHION WEEK

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu- Ảnh 5.

Màu vàng nhạt hoàn hảo để diện cùng màu nâu ấm, beige và cream cho các bản phối thời trang street wear

ẢNH: JENNY TSANG

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu- Ảnh 6.

Sáng bừng cả không gian chỉ với một chiếc sơ mi màu vàng phối quần jeans xanh vừa giản dị vừa thoải mái. Chi tiết túi, giày và khăn buộc trên tóc giúp bản phối thêm phần điệu đà và mang cá tính riêng của người mặc

ẢNH: GILLEE BASIC

Màu tím

Trang phục mang sắc tím sẽ trở thành một điểm nhấn khó quên trong tủ đồ mùa thu 2025. Quý cô có thể bắt đầu bằng sắc tím nhạt/tím pastel trên các món đồ đơn lẻ như một chiếc áo len mỏng, áo dệt kim, chân váy xếp ly... kết hợp cùng các màu sắc khác.

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu- Ảnh 7.

Sắc tím dịu dàng biến chiếc áo len giản đơn trở thành mảnh ghép đầy quyến rũ, lãng mạn. Quý cô thỏa sức phối tím và xám; tím, cam và cam đất để tạo nên cho mình một diện mạo thanh thoát, dịu dàng đẹp tuyệt

ẢNH: KUOSE


Màu xám

Màu xám thời thượng và là sắc màu không thể vắng mặt trong mùa trở gió. Áo khoác trench coat, blazer, các set suit ba món hay chỉ một mẫu quần ống rộng sành điệu màu xám cũng đủ để nàng "điều hướng" ánh nhìn của những người xung quanh.

5 tông màu ai cũng mặc vào mùa thu- Ảnh 8.

Bước vào mùa thời trang trench coat với thiết kế kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Áo khoác dáng dài có hai hàng khuy màu xám ghi phối cùng áo blazer và quần âu thời thượng

ẢNH: MAXMARA

