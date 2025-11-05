7 chiếc áo khoác dáng dài sang xịn nàng đừng bỏ lỡ trong mùa lạnh

Mùa lạnh cuối năm chính là mùa thời trang trench coat. 7 kiểu áo khoác dài nổi bật dưới đây không chỉ mang đến hình ảnh trendy về thiết kế timeless mà còn mở ra những gợi ý phối đồ theo xu hướng đang thịnh hành.
Áo khoác dáng dài trench coat từ chất kaki
Tiết trời mùa thu đông thường đi kèm với những cơn gió lạnh bất chợt và những cơn mưa nhỏ hoặc sương mùa. Đặc tính cản gió, không thấm nước của vải kaki, vải dù làm nên chiếc áo trench coat đa di năng. Đây chính là một trong những thiết kế thời trang mặc ngoài hiệu năng, vừa giữ ấm trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt vừa tạo nên hình ảnh sành điệu và cá tính cho quý cô.
Áo khoác măng tô vải dạ màu camel
Một chiếc áo khoác dạ màu camel (nâu lạc đà) chính là bảo chứng cho vẻ ngoài cổ điển, trang nhã và sang trọng. Mỗi quý cô đều nên có một chiếc áo này trong tủ để diện vào những dịp trang trọng - khi dự tiệc tối hay các sự kiện thảm đỏ, lễ hội hay các buổi gặp mặt, hội họp quan trọng dịp cuối năm. Gam màu camel gợi cảm giác hoàn hảo, ấm áp nhưng vẫn thanh lịch và vui tươi, giàu sức sống.
Áo khoác dáng dài màu trung tính
Gam màu trung tính nổi bật với trắng, be, đen, xám, ghi... là gợi ý không thể bỏ qua cho "mùa trench coat". Ưu điểm từ các thiết kế này là dễ dàng phối cùng mọi bộ trang phục, mọi phong cách và có thể làm nổi bật các bản in họa tiết. Váy hoa dáng dài, áo sơ mi in họa tiết, chân váy kẻ ô vuông... nên được mặc cùng các thiết kế măng tô trung tính.
Cách phối áo khoác hiệu quả nhất vẫn là áp dụng công thức tương phản/đối lập. Áo màu trắng kem hay trắng sữa, nâu beige hay nâu đất đều có thể tạo nên các bản phối sành điệu, cá tính, ấm áp và cuốn hút theo cách riêng của nàng!
ẢNH: SOPHIE MARTINSON