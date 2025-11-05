7 chiếc áo khoác dáng dài sang xịn nàng đừng bỏ lỡ trong mùa lạnh

Mùa lạnh cuối năm chính là mùa thời trang trench coat. 7 kiểu áo khoác dài nổi bật dưới đây không chỉ mang đến hình ảnh trendy về thiết kế timeless mà còn mở ra những gợi ý phối đồ theo xu hướng đang thịnh hành.

Áo khoác dài chất vải kaki hay vải dù thường mang đến cảm nhận cổ điển, hài hòa với không gian và nền nhiệt thu đông. Thiết kế này luôn quay trở lại vào mùa lạnh và được yêu thích bền bỉ theo thời gian ẢNH: ANNA SYREN

Áo khoác dáng dài trench coat từ chất kaki

Tiết trời mùa thu đông thường đi kèm với những cơn gió lạnh bất chợt và những cơn mưa nhỏ hoặc sương mùa. Đặc tính cản gió, không thấm nước của vải kaki, vải dù làm nên chiếc áo trench coat đa di năng. Đây chính là một trong những thiết kế thời trang mặc ngoài hiệu năng, vừa giữ ấm trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt vừa tạo nên hình ảnh sành điệu và cá tính cho quý cô.

Áo măng tô sang trọng, quý phái giúp nâng tầm phong cách quý cô. Bản phối kết hợp sơ mi lụa mềm, chân váy họa tiết và túi xách da nhỏ hình vầng trăng với điểm nhấn nổi bật là chiếc áo măng tô màu nâu camel ẢNH: JENNY CIPOLETTI

Áo khoác măng tô vải dạ màu camel

Một chiếc áo khoác dạ màu camel (nâu lạc đà) chính là bảo chứng cho vẻ ngoài cổ điển, trang nhã và sang trọng. Mỗi quý cô đều nên có một chiếc áo này trong tủ để diện vào những dịp trang trọng - khi dự tiệc tối hay các sự kiện thảm đỏ, lễ hội hay các buổi gặp mặt, hội họp quan trọng dịp cuối năm. Gam màu camel gợi cảm giác hoàn hảo, ấm áp nhưng vẫn thanh lịch và vui tươi, giàu sức sống.

Màu be, nâu be, camel là những màu sắc phổ biến và được ưa chuộng nhất của áo khoác dáng dài ẢNH: WEEKENMAXMARA

Áo khoác dáng dài màu trung tính

Gam màu trung tính nổi bật với trắng, be, đen, xám, ghi... là gợi ý không thể bỏ qua cho "mùa trench coat". Ưu điểm từ các thiết kế này là dễ dàng phối cùng mọi bộ trang phục, mọi phong cách và có thể làm nổi bật các bản in họa tiết. Váy hoa dáng dài, áo sơ mi in họa tiết, chân váy kẻ ô vuông... nên được mặc cùng các thiết kế măng tô trung tính.

Chỉ cần một chiếc áo trench coat màu beige trong tủ đồ là nàng đã có thể mặc đẹp suốt mùa lạnh ẢNH: HIMLAM

Tông màu tối hay sáng đều phụ thuộc phần lớn vào sở thích của người mặc. Áo khoác dài mặc cùng trang phục đồng bộ ấm áp hoặc cũng có thể phối tương phản với những trang phục bên trong mỏng nhẹ như váy voan, chân váy ngắn hay diện quần shorts hoặc phối cùng trang phục ngắn ẢNH: HIMLAM

Quần jeans xanh, áo len và những món đồ mang đặc trưng mùa lạnh như da lộn, áo khoác dài... luôn được mặc luân phiên cùng nhau. Các bản phối này mang đến cho quý cô tính linh hoạt - diện đi làm, đi chơi, dạo phố, hẹn hò, dự sự kiện, hội họp... ẢNH: JENNY TSANG

Họa tiết cổ điển làm nên vẻ đẹp riêng của áo khoác dài bên cạnh những thiết kế màu thời trang. Áo trench coat họa tiết cực kỳ dễ nhận ra vì thế chúng tạo nên điểm nhấn ấn tượng và nổi bật giữa đám đông ẢNH: OLIVIA PALERMO

Cách phối áo khoác hiệu quả nhất vẫn là áp dụng công thức tương phản/đối lập. Áo màu trắng kem hay trắng sữa, nâu beige hay nâu đất đều có thể tạo nên các bản phối sành điệu, cá tính, ấm áp và cuốn hút theo cách riêng của nàng! ẢNH: SOPHIE MARTINSON

Có quá nhiều điều làm nên ấn tượng nổi bật, khó quên cho bản phối từ chiếc áo khoác màu tím, áo len và chân váy mang gam màu đỏ nâu và nâu đất tạo nên diện mạo đáng nhớ cho tín đồ thời trang ẢNH: MAUD PARYS



