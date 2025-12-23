Áo dây rút phá vỡ sự đơn điệu, tôn lên phong thái hiện đại

Không quá phô trương, áo dây rút mang đến khả năng biến hóa linh hoạt phom dáng, tạo hiệu ứng nhún mềm mại, đồng thời dung hòa giữa nét chỉn chu của trang phục cổ điển và tinh thần phóng khoáng, hiện đại của thời trang ứng dụng.



Áo dây rút ở eo: điểm nhấn hoàn hảo của sự lịch thiệp

Chi tiết dây rút đặt ở gấu áo hoặc vòng eo giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng hơn mà không đánh mất vẻ thanh lịch vốn có. Đây cũng là kiểu thiết kế được phái đẹp yêu thích bởi khả năng tôn dáng rõ rệt, đặc biệt phù hợp với những set đồ mang hơi hướng tối giản.

Nổi bật trong gam đỏ mâm xôi sang trọng, chiếc áo sơ mi cổ tàu tay lỡ gây ấn tượng với phần dây rút tinh tế ở gấu áo. Khi được điều chỉnh khéo léo, chi tiết này tạo nên phom dáng crop top nhẹ nhàng, giúp vóc dáng trông cao ráo và hiện đại hơn.

Áo được phối cùng quần ống rộng màu be nhạt từ chất liệu vải lanh thoáng mát, mang đến cảm giác phóng khoáng, thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch cần thiết ẢNH: ZOFAL FASHION

Cũng khai thác chi tiết dây rút ở gấu áo, set đồ đồng bộ vàng chanh mang lại cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống. Khi kết hợp cùng chân váy dài dáng rộng cùng tông, tổng thể trang phục trở nên hài hòa và đặc biệt phù hợp cho những chuyến nghỉ dưỡng hay kỳ nghỉ hè ẢNH: VIVI-KA

Trong khi đó, chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng với chất liệu mỏng nhẹ lại mang đến cảm giác tối giản nhưng không hề nhàm chán. Chi tiết dây rút ở gấu áo giúp tạo độ nhún mềm mại, biến chiếc sơ mi truyền thống thành một thiết kế crop top thời thượng.

Khi phối cùng quần jeans ống rộng tối màu và túi xách họa tiết ngựa vằn, set đồ trở nên sành điệu, phù hợp với nhịp sống năng động nơi phố thị ẢNH: LAMIA DESIGN

Áo dây rút bên hông: điểm nhấn tinh tế ở thắt eo

Nếu dây rút ở gấu áo tạo cảm giác gọn gàng, thì chi tiết dây rút đặt dọc bên hông lại mang đến hiệu ứng thị giác mềm mại và quyến rũ hơn. Kiểu thiết kế này giúp người mặc dễ dàng điều chỉnh độ ôm sát, đồng thời tôn lên những đường cong tự nhiên của cơ thể.

Chiếc áo thun ngắn tay màu hồng da ôm sát gây chú ý với đường dây rút chạy dọc bên hông và gấu áo, tạo nên những nếp nhún tinh tế. Khi kết hợp cùng quần jeans xanh cơ bản, tổng thể trang phục trở nên năng động, trẻ trung nhưng vẫn khéo léo khoe được vóc dáng cân đối ẢNH: IVY MODA

Với những ngày thời tiết se lạnh, áo dài tay màu trắng ngà bằng chất liệu dệt kim ôm sát là lựa chọn lý tưởng. Chi tiết dây rút nhỏ gọn ở bên hông tạo điểm nhấn vừa đủ, giúp chiếc áo đơn giản trở nên mềm mại và cuốn hút hơn. Khi phối cùng quần jeans tối màu, set đồ mang lại phong cách trẻ trung, dễ ứng dụng trong đời sống hằng ngày ẢNH: HÀ ANH STORE

Áo thun trắng phom rộng với chi tiết dây rút chéo độc đáo ở một bên hông tạo nên những nếp nhún bất đối xứng đầy cá tính. Khi kết hợp cùng quần ống rộng màu nâu be và túi tote, trang phục mang đậm tinh thần street style thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn thời thượng ẢNH: REMMUS

Ấn tượng với chi tiết dây rút bên tay áo

Không chỉ dừng lại ở phần eo hay hông, chi tiết dây rút còn được ứng dụng tinh tế ở tay áo, mang đến nét mềm mại và nữ tính cho tổng thể trang phục. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách thanh lịch nhưng vẫn muốn có điểm nhấn khác biệt.

Chiếc áo blouse trắng dáng lửng với tay lỡ bồng bềnh trở nên cuốn hút hơn nhờ chi tiết dây rút ở hai bên ống tay. Khi phối cùng chân váy mini đen xẻ tà và giày cao gót mũi nhọn cổ điển màu trắng, tổng thể trang phục toát lên vẻ trẻ trung, duyên dáng nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu ẢNH: K&K FASHION

Áo khoác bomber mỏng nhẹ màu đen được làm mới bằng chi tiết dây rút tạo độ nhún dọc hai bên tay áo. Khi kết hợp cùng áo hai dây và chân váy dài xòe cùng tông, set đồ tone sur tone tối giản nhưng vẫn đầy cuốn hút, thể hiện rõ tinh thần thời trang hiện đại ẢNH: ELISE

Áo dây rút ở ngực tạo điểm nhấn thu hút

Chi tiết dây rút ở ngực thường được sử dụng trên các thiết kế crop top, giúp tạo điểm nhấn trực diện và làm nổi bật vòng eo một cách tinh tế. Chiếc áo thun crop top cổ chữ V màu hồng nude nhạt, chất liệu thun gân ôm sát, trở nên đặc biệt cuốn hút nhờ đường dây rút tinh tế ở chính giữa vạt áo.

Chi tiết dây rút cho phép người mặc linh hoạt điều chỉnh độ dài áo, đồng thời tôn lên vòng eo thon gọn. Khi phối cùng quần jeans ống rộng xanh nhạt, tổng thể trang phục mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn và đầy sức sống ẢNH: NINOMAXX

Áo dây rút là một món đồ thời trang linh hoạt, chứng minh rằng sự sáng tạo có thể nằm trong những chi tiết đơn giản nhất. Khả năng điều chỉnh độ dài, độ ôm và tạo nếp nhún cá tính giúp nó trở thành lựa chọn hoàn hảo để phái đẹp "nâng cấp" trang phục nghiêm trang hằng ngày.

