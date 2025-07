7 chiếc váy dáng dài đẹp nhất mùa nắng, cứ diện là nổi bật đường phố

Chọn đúng một chiếc váy dáng dài tuyệt đẹp có thể khiến cho buổi chiều mùa hè xuống phố của nàng trở thành kỷ niệm đáng nhớ. Dưới đây là 7 gợi ý mặc đẹp từ những chiếc váy được thiết kế và phối riêng cho khí hậu mùa hè.

Choáng ngợp với kiểu váy dài họa tiết ô hình học được sắp xếp một cách trật tự và có nhịp điệu. Bản phối làm toát lên tinh thần sang trọng, thời thượng của những fashionista luôn dẫn đầu xu hướng thời trang đường phố ẢNH: GRECE GHANEM

Váy dáng dài từ vải ren sang trọng

Bên cạnh xu hướng nổi bật của denim, vải ren đang dần chiếm vị trí top đầu các chất liệu được ưa thích nhất mùa nắng. Có những thiết kế váy ren sang trọng, tinh tế cho các sự kiện, dự tiệc tối nhưng cũng có những mẫu váy cực kỳ trẻ trung, nữ tính, tôn nét kiêu kỳ khi nàng diện xuống phố.

Mỗi bản vẽ họa tiết trên chất vải ren là một bức tranh nghệ thuật thôi thúc bạn khám phá thêm nhiều điều thú vị. Váy midi ren phối xăng đan dây mảnh, đế dày nhưng bằng phẳng giúp nàng thoải mái suốt cả ngày dài ẢNH: ELLE FERGUSON

Tôn trọn nét quyến rũ cùng váy cổ yếm

Váy cổ yếm xuống phố trong hình ảnh cá tính, sắc sảo và ấn tượng. Phom váy suông dáng dài màu pastel khơi gợi trí tưởng tượng của người nhìn qua những khoảng hở quyến rũ.

Xóa tan định kiến váy cổ yếm "bánh bèo", thiết kế này là minh chứng cho gợi ý diện váy cổ yếm trang nhã, cổ điển mà vẫn phóng khoáng ẢNH: FLORETTE NACER

Đầm freesized, váy dáng suông

Váy dáng rộng là kiểu trang phục được ưa chuộng nhất nhì mùa nắng do vừa có thể giấu dáng vừa tạo nên sự thông thoáng dễ chịu cho người mặc.

Một chiếc váy freesized vừa vặn với mọi cô gái, có thể mặc khi dự tiệc, dự sự kiện cùng giày cao gót, túi và phụ kiện phù hợp hoặc có thể mặc trong những ngày nghỉ ở nhà cùng dép kẹp ẢNH: ELODIE ROMY

Váy suông màu xanh bơ đậm có điểm nhấn là họa tiết cắt laser sắc sảo. Thiết kế đầm vải thô này là lựa chọn đáng để cân nhắc cho phong cách đường phố mùa hè - dễ dàng phối cùng túi cói, dép xỏ ngón thoải mái và mát nhẹ đôi chân ẢNH: ELODIE ROMY

Váy họa tiết

Các thiết kế váy in hoa luôn dễ dàng đánh lừa thị giác nhờ sự kết hợp tài tình của màu sắc và họa tiết. Mùa này hãy nhớ diện váy hoa in trên vải cotton, váy voan xếp tầng in họa tiết, đầm sơ mi hoa... và trải nghiệm sự mới mẻ mỗi ngày.

Chọn váy không tay in hoa, dáng ôm nhẹ có đường nhún eo và xếp ly tôn dáng mảnh mai cho ngày nắng. Nàng có thể kết hợp thêm blazer khi cần diện mạo chỉn chu lịch thiệp ẢNH: MAXMARA

Mỗi bản phối họa tiết, mỗi loài hoa, mỗi màu sắc là một câu chuyện về mùa hè rực rỡ được "kể" trên vải vóc ẢNH: GRECE GHANEM

Đầm linen

Đầm linen nằm trong số những chiếc váy "must have" của mùa hè và đặc biệt là với phong cách đường phố. Thiết kế vải linen có độ nhăn nhẹ, độ xốp và thoáng khí nên hoàn hảo cho việc thấm hút mồ hôi, giữ cho người mặc cảm giác khô ráo và thoáng mát.

Váy hè từ các chất liệu vải thô như cotton, kaki... cuốn hút bởi những nếp gấp tự nhiên, sự thuận tiện trong cách mặc khi không cần phải quá giữ gìn sợ làm hỏng váy ẢNH: GRECE GHANEM

Váy tiệc mùa hè với màu sắc nổi bật

Để nổi bật khi tham dự các bữa tiệc mùa hè, quý cô không thể thiếu các thiết kế mang tông màu rực rỡ như xanh lá, hồng dâu, cam tươi, vàng neon... Những màu sắc này mang lại sự sôi động, cảm giác phấn khích và tràn đầy nhiệt huyết.

Một chút bèo nhún, một chút phân tầng cộng hưởng cùng gam màu nổi chính là cách để nổi bật tại các bữa tiệc ẢNH: GRECE GHANEM