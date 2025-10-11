7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp

Đặc tính linh hoạt, đa năng của những kiểu chân váy được thể hiện qua việc chúng có thể đảm nhiệm hầu hết các nhiệm vụ - từ giấu khuyết điểm, che nắng, bảo vệ cơ thể trước tiết trời nhiều thay đổi đến việc tạo nên dáng đi uyển chuyển, nhịp nhàng.

Chân váy xếp ly nâu và áo polo hồng phấn tạo thành bản phối giàu nữ tính, vừa dịu dàng vừa đậm chất thanh lịch cho quý cô thành thị ẢNH: K&K FASHION

Biến hóa với kiểu chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly được xem là kiểu chân váy "must have" của mọi cô gái. Chiếc váy này xuất hiện trong mọi tủ đồ, được diện từ công sở đến đường phố và không phân biệt độ tuổi hay phong cách. Các thiết kế xếp ly vô cùng đa dạng, trong đó sự khác biệt lớn nhất đến từ khoảng cách và kích thước của các nếp gấp vải. Nếp gấp nhỏ và đều, suông dài từ hông xuống đến chân váy mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính và sự mảnh mai; trong khi các sóng xếp ly bản lớn dễ gây chú ý vì cá tính và nổi bật.

Chân váy kết hợp chi tiết xếp ly và hàng cúc bọc vải để làm nên nét đẹp riêng cho thiết kế ẢNH: OYSTER

Chân váy mặc theo set đồng bộ

Chân váy trong các bản phối đồng bộ thường có sự tương đồng hoàn hảo với áo. Điều này đến từ chất vải, màu sắc và kiểu dáng. Sự biến tấu linh hoạt chủ yếu nhằm mang đến hiệu ứng thị giác - chân váy xếp ly dáng dài và áo blazer dáng ngắn tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng; chân váy midi phối áo rộng tôn eo và giấu khuyết điểm vòng 2, vòng 3.

Các thiết kế chân váy mặc theo set đồng bộ giúp quý cô ghi điểm mặc đẹp một cách dễ dàng và thú vị hơn ẢNH: OYSTER

Chân váy da mang đặc trưng của mùa lạnh

Chân váy da được yêu thích và mặc nhiều nhất vào mùa lạnh. Dù được tiếng là món đồ thời thượng, sang chảnh, tôn dáng cực tốt nhưng kiểu chân váy này cũng nổi tiếng gây nóng, bí nên chỉ phù hợp với mùa cuối năm. Chân váy da nên diện cùng áo kiểu với các chi tiết cách điệu như cut out, áo trễ vai, áo bèo nhún... để hoàn thiện hình ảnh cá tính, chất chơi nổi bật.

Áo dệt kim với khả năng đàn hồi tôn dáng tốt, kiểu dáng độc đáo chính là món đồ nên mặc cùng chân váy da ẢNH: HERADG

Chân váy bút chì tôn dáng

Chân váy bút chì chính là kiểu váy được dân công sở ưa chuộng bậc nhất. Được làm từ nhiều chất liệu đa dạng nhưng đặc trưng nổi bật của chiếc váy này chính là khả năng giấu nhược điểm cho phần hông, eo và đôi chân. Chân váy dài dáng bút chì có thể mặc cùng mọi kiểu áo công sở - áo vest, áo sơ mi cách điệu, áo polo dệt kim...

Chân váy bút chì dáng dài thoạt nhìn đơn giản nhưng là món đồ không thể thiếu của nàng công sở ẢNH: IVY MODA

Chân váy dáng A

Chân váy dáng A được xếp vào nhóm trang phục cơ bản, dễ mặc và tiện dụng. Mùa này, chân váy dáng A vẫn là lựa chọn tốt vì chúng không bị lỗi mốt, có thể ứng dụng cho hầu hết mọi cô gái có vóc dáng từ nhỏ nhắn đến trung bình. Nếu thiết kế mini dress mang lại sự trẻ trung cuốn hút thì những mẫu chân váy A dáng midi đứng đầu về sự tiện dụng.

Áo họa tiết và chân váy A tạo thành bản phối trẻ trung, năng động ẢNH: HERADG

Chân váy nữ sinh trẻ trung

Cách để "hack" tuổi nhanh và hiệu quả nhất chính là diện chân váy nữ sinh, món đồ đặc trưng với các nếp gấp ly đều, có kích cỡ vừa phải và độ dài của gấu váy chỉ trên dưới đầu gối. Chân váy nữ sinh mang lại khả năng tôn đôi chân, dễ phối với các mẫu áo dệt kim như hoodie, áo đồng phục, áo thể thao...

Chân váy nữ sinh vừa khéo tôn chân, vừa giấu được những khuyết điểm dễ thấy ở vùng hông và đùi ẢNH: K&K FASHION

Chân váy tulle xếp tầng bồng bềnh

Kiểu chân váy sang trọng, quý phái và độc đáo gọi tên chân váy tulle. Chất liệu chủ đạo làm nên các thiết kế này có thể là vải lưới, ren hoặc ren họa tiết. Món đồ tuy nhỏ bé này có thể giúp các bản phối cùng áo vest trở nên sành điệu hơn, thắp sáng cho tủ đồ công sở và biến những bản phối thường ngày thành trang phục tiệc tùng ấn tượng, cuốn hút.

Phong cách quý phái, sang trọng từ sự kết hợp của chân váy ren và áo vest cách điệu ẢNH: MERNE