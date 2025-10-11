  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
11/10/2025 08:00 GMT+7

Chân váy xếp ly, chân váy bút chì, chân váy da... nằm trong số 7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp và giúp nàng biến hóa mọi phong cách.

Đặc tính linh hoạt, đa năng của những kiểu chân váy được thể hiện qua việc chúng có thể đảm nhiệm hầu hết các nhiệm vụ - từ giấu khuyết điểm, che nắng, bảo vệ cơ thể trước tiết trời nhiều thay đổi đến việc tạo nên dáng đi uyển chuyển, nhịp nhàng.

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 1.

Chân váy xếp ly nâu và áo polo hồng phấn tạo thành bản phối giàu nữ tính, vừa dịu dàng vừa đậm chất thanh lịch cho quý cô thành thị

ẢNH: K&K FASHION

Biến hóa với kiểu chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly được xem là kiểu chân váy "must have" của mọi cô gái. Chiếc váy này xuất hiện trong mọi tủ đồ, được diện từ công sở đến đường phố và không phân biệt độ tuổi hay phong cách. Các thiết kế xếp ly vô cùng đa dạng, trong đó sự khác biệt lớn nhất đến từ khoảng cách và kích thước của các nếp gấp vải. Nếp gấp nhỏ và đều, suông dài từ hông xuống đến chân váy mang đến cảm giác mềm mại, nữ tính và sự mảnh mai; trong khi các sóng xếp ly bản lớn dễ gây chú ý vì cá tính và nổi bật.

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 2.

Chân váy kết hợp chi tiết xếp ly và hàng cúc bọc vải để làm nên nét đẹp riêng cho thiết kế

ẢNH: OYSTER

Chân váy mặc theo set đồng bộ

Chân váy trong các bản phối đồng bộ thường có sự tương đồng hoàn hảo với áo. Điều này đến từ chất vải, màu sắc và kiểu dáng. Sự biến tấu linh hoạt chủ yếu nhằm mang đến hiệu ứng thị giác - chân váy xếp ly dáng dài và áo blazer dáng ngắn tạo tỷ lệ đẹp cho vóc dáng; chân váy midi phối áo rộng tôn eo và giấu khuyết điểm vòng 2, vòng 3.

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 3.
7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 4.

Các thiết kế chân váy mặc theo set đồng bộ giúp quý cô ghi điểm mặc đẹp một cách dễ dàng và thú vị hơn

ẢNH: OYSTER

Chân váy da mang đặc trưng của mùa lạnh

Chân váy da được yêu thích và mặc nhiều nhất vào mùa lạnh. Dù được tiếng là món đồ thời thượng, sang chảnh, tôn dáng cực tốt nhưng kiểu chân váy này cũng nổi tiếng gây nóng, bí nên chỉ phù hợp với mùa cuối năm. Chân váy da nên diện cùng áo kiểu với các chi tiết cách điệu như cut out, áo trễ vai, áo bèo nhún... để hoàn thiện hình ảnh cá tính, chất chơi nổi bật.

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 5.

Áo dệt kim với khả năng đàn hồi tôn dáng tốt, kiểu dáng độc đáo chính là món đồ nên mặc cùng chân váy da

ẢNH: HERADG

Chân váy bút chì tôn dáng

Chân váy bút chì chính là kiểu váy được dân công sở ưa chuộng bậc nhất. Được làm từ nhiều chất liệu đa dạng nhưng đặc trưng nổi bật của chiếc váy này chính là khả năng giấu nhược điểm cho phần hông, eo và đôi chân. Chân váy dài dáng bút chì có thể mặc cùng mọi kiểu áo công sở - áo vest, áo sơ mi cách điệu, áo polo dệt kim...

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 6.
7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 7.

Chân váy bút chì dáng dài thoạt nhìn đơn giản nhưng là món đồ không thể thiếu của nàng công sở

ẢNH: IVY MODA

Chân váy dáng A

Chân váy dáng A được xếp vào nhóm trang phục cơ bản, dễ mặc và tiện dụng. Mùa này, chân váy dáng A vẫn là lựa chọn tốt vì chúng không bị lỗi mốt, có thể ứng dụng cho hầu hết mọi cô gái có vóc dáng từ nhỏ nhắn đến trung bình. Nếu thiết kế mini dress mang lại sự trẻ trung cuốn hút thì những mẫu chân váy A dáng midi đứng đầu về sự tiện dụng.

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 8.

Áo họa tiết và chân váy A tạo thành bản phối trẻ trung, năng động

ẢNH: HERADG

Chân váy nữ sinh trẻ trung

Cách để "hack" tuổi nhanh và hiệu quả nhất chính là diện chân váy nữ sinh, món đồ đặc trưng với các nếp gấp ly đều, có kích cỡ vừa phải và độ dài của gấu váy chỉ trên dưới đầu gối. Chân váy nữ sinh mang lại khả năng tôn đôi chân, dễ phối với các mẫu áo dệt kim như hoodie, áo đồng phục, áo thể thao...

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 9.

Chân váy nữ sinh vừa khéo tôn chân, vừa giấu được những khuyết điểm dễ thấy ở vùng hông và đùi

ẢNH: K&K FASHION

Chân váy tulle xếp tầng bồng bềnh

Kiểu chân váy sang trọng, quý phái và độc đáo gọi tên chân váy tulle. Chất liệu chủ đạo làm nên các thiết kế này có thể là vải lưới, ren hoặc ren họa tiết. Món đồ tuy nhỏ bé này có thể giúp các bản phối cùng áo vest trở nên sành điệu hơn, thắp sáng cho tủ đồ công sở và biến những bản phối thường ngày thành trang phục tiệc tùng ấn tượng, cuốn hút.

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 10.

Phong cách quý phái, sang trọng từ sự kết hợp của chân váy ren và áo vest cách điệu

ẢNH: MERNE

7 kiểu chân váy đa năng, cứ diện lên là đẹp- Ảnh 11.

Mang đậm chất lễ hội, tiệc tùng khi nàng diện các thiết kế tulle xếp tầng bồng bềnh, điệu đà làm nổi bật vẻ ngoài sang chảnh

ẢNH: HERADG

kiểu chân váy Chân váy chân váy xếp ly chân váy bút chì chân váy da

Bài viết khác

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Quần jeans, áo khoác denim hay trench coat, công thức diện đồ siêu đẹp

Sức hút khó cưỡng từ chân váy chữ A dáng ngắn

Sức hút khó cưỡng từ chân váy chữ A dáng ngắn

Sắc vàng pastel thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

Sắc vàng pastel thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

Thời trang vintage, sức hút từ phong cách nổi bật nhất mùa thu

Thời trang vintage, sức hút từ phong cách nổi bật nhất mùa thu

Vải gấm, đỉnh cao của thời trang tinh tế

Vải gấm, đỉnh cao của thời trang tinh tế

Giày loafer chinh phục mọi xu hướng thời trang mùa thu này

Giày loafer chinh phục mọi xu hướng thời trang mùa thu này

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top