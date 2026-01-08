  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy sơ mi thắt eo đơn giản mà đẹp xuất sắc

Kim Ngọc
Kim Ngọc
08/01/2026 08:00 GMT+7

Váy chiết eo là kiểu trang phục hoàn hảo để nàng khoe khéo những đường cong mềm mại và quyến rũ. Váy sơ mi thắt eo là sự tổng hòa của vẻ ngoài đơn giản, linh hoạt nhưng lại có thể tạo cho nàng hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, rạng rỡ và gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

Thời điểm cuối đông đầu xuân chính là lúc ai ai cũng vô cùng bận rộn. Váy sơ mi dáng dài có chi tiết thắt eo duyên dáng trở thành lựa chọn được ưu tiên hàng đầu của hội sành mặc.

Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 7.

Váy sơ mi tông hồng cam toát lên tinh thần tối giản nhưng vẫn thanh lịch rạng ngời. Thiết kế tôn eo nhẹ nhàng nhờ chi tiết nẹp nhỏ, phần vai ấn tượng với họa tiết hoa cắt laser viền chỉ tạo điểm nhấn khó quên

ẢNH: GUMAC

Tôn vòng 2 quyến rũ cùng váy sơ mi chiết eo

Không cần đến những kỹ thuật thời trang phức tạp, những chi tiết trang trí cầu kỳ mà chỉ một dải vải mềm buộc ngang eo thắt nơ, dây lưng da bản nhỏ hay một đường nẹp mảnh mai cũng có thể là cách để nàng đánh dấu cho vòng 2 thêm cuốn hút.

Váy sơ mi chiết eo hoàn hảo cho mọi vóc dáng và cá tính thời trang. Các thiết kế mềm nhẹ từ lụa voan, chiffon và ren mang đến vẻ ngoài trang nhã đầy lãng mạn; trong khi đó đầm sơ mi phối cổ sen màu trắng từ vải dạ mỏng, vải cotton hay chất vải thô đứng phom lại hỗ trợ tốt khả năng giữ ấm và tạo nên diện mạo chuyên nghiệp, chỉn chu.

Đừng quên chọn các thiết kế váy dáng dài có thêm chi tiết nhỏ duyên dáng - các đường viền, phối cổ giúp trang phục giàu nữ tính hơn; các nếp gấp xếp và bèo nhún được tiết chế vừa đủ sẽ trở thành điểm nhấn đắt giá cho trang phục.

Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 2.

Đầm sơ mi viền đăng ten trắng và hàng cúc trắng nổi bật trên nền xanh biển sâu. Thiết kế thắt eo nhẹ bằng dài vải cùng chất liệu mang đến vẻ ngoài nữ tính ngọt ngào cho nàng trong những ngày bận rộn

ẢNH: OYSTER

Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 1.

Dây lưng da bản nhỏ là phụ kiện thời trang không thể thiếu khi nàng diện váy dáng dài, đặc biệt là khi muốn tạo điểm nhấn cho các thiết kế váy sơ mi cotton, denim, kaki...

ẢNH: HOIVU

Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 4.
Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 5.

Sự khác biệt về chất liệu và chi tiết điểm nhấn tạo nên diện mạo mới lạ cho dáng váy sơ mi. Nếu thiết kế tông xanh mang đến cảm nhận nhẹ nhàng và nữ tính thì đầm dạ phối cổ trắng ưu tiên vẻ chỉn chu, trang nhã và sự chuyên nghiệp 

ẢNH: OYSTER

Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 3.

Chất liệu dày dặn phù hợp với tiết trời lạnh cuối đông đầu xuân. Thiết kế tông xanh xám điểm chi tiết đường viền bèo nơi cổ áo, phần tay lỡ nhún vai mang đến sự ấm áp và vẻ ngoài đầy kiêu kỳ

ẢNH: OYSTER

Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 6.

Đầm dài kết hợp nhiều chất liệu để tạo nên hình ảnh hoàn mỹ cho người mặc. Vải organza bóng bẩy, mềm nhẹ kết hợp vải xốp dệt họa tiết nổi bật mang đến cho nàng hình ảnh rạng rỡ, tỏa sáng dưới mọi góc nhìn

ẢNH: DETHEIA

Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 8.
Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 9.

Quý cô thỏa thích lựa chọn nhiều cách diện váy sơ mi - kết hợp dây vải hay dây lưng để thắt eo, chọn thiết kế kéo khóa zip hoặc cài khuy truyền thống. Bên cạnh đó, đừng quên những bản phối kết hợp hai hay nhiều tông màu, tùng váy xếp ly làm tăng thêm vẻ ngoài uyển chuyển mỗi khi nàng sải bước

ẢNH: HOIVU

Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 10.
Váy sơ mi thắt eo duyên dáng, trang nhã - Ảnh 11.

Sở hữu vẻ ngoài đẹp xuất sắc, gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên chỉ với các thiết kế đầm sơ mi đơn giản nhưng cực kỳ linh hoạt và năng động

ẢNH: GUMAC

