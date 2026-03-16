Thời trang 24/7

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/03/2026 10:00 GMT+7

Từ những khuôn viên đại học danh giá phương Tây, phong cách preppy đã vượt ra khỏi khuôn khổ đồng phục học đường để trở thành biểu tượng thời trang thanh lịch của giới trẻ hiện đại.

Phong cách preppy mang theo vẻ đẹp trí thức nhưng không kém phần trẻ trung. Khi được phối hợp khéo léo, phong cách này không chỉ gợi nhớ đến hình ảnh nữ sinh thanh lịch mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của những cô gái thành thị.

Sơ mi phối chân váy xếp ly - phong cách preppy sang chảnh 

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ- Ảnh 1.

Nét đẹp cổ điển giao hòa sự trẻ trung với chiếc áo sơ mi dài tay được mặc bên ngoài là áo gile cổ tròn màu xanh than tối giản. Chân váy xếp ly dáng ngắn tone sur tone cùng áo gile khiến bộ đồ mang âm hưởng học đường. Kết hợp cùng túi xách cầm tay và giày búp bê tựa các nữ sinh đại học

ẢNH: @CALIE.STORES

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ- Ảnh 2.

Chiếc áo sơ mi cộc tay dáng ngắn với hàng cúc màu trắng được đính kết thẳng hàng, phần bèo nhún được cách điệu tinh tế. Chân váy xếp ly dáng ngắn tone sur tone, sắc xanh navy mang tới nét đẹp thanh tao, phù hợp để đi học hay đi làm

ẢNH: @CALIE.STORES

Sơ mi phối blazer và chân váy xếp ly

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ- Ảnh 3.

Mang trong mình vẻ đẹp thời thượng, bộ ba sơ mi phối blazer và chân váy xếp ly là lựa chọn hoàn hảo cho những cô gái hiện đại. Khoác ngoài là áo blazer sắc xanh ghi ôm vừa vặn cơ thể. Bên trong phối cùng áo sơ mi xanh kẻ sọc được cách điệu phần cổ mang tới sự chỉn chu. Sơ vin khéo léo cùng chân váy xếp ly dáng ngắn mang tinh thần nữ sinh quyền quý

ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ- Ảnh 4.

Mặc bên ngoài là áo blazer dáng ngắn với sắc xám ghi nhã nhặn. Bên trong là áo sơ mi tông xanh với họa tiết kẻ xéo trẻ trung được cách điệu phần cổ đức, sánh đôi cùng chân váy xếp ly tone sur tone để lộ ra đôi chân dài thon gọn

ẢNH: @CALIE.STORES

Chân váy xếp ly phối áo kiểu tone sur tone

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ- Ảnh 5.

Trong bảng màu thanh lịch của phong cách preppy, những bản phối tone sur tone luôn mang lại cảm giác tinh tế. Áo sơ mi cách điệu phần cổ sen cùng chi tiết đính kết nơ tạo điểm nhấn ngọt ngào. Phom áo ngắn cùng thiết kế ngắn tay giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Chân váy xếp ly cạp cao với phom dáng ngắn khoe trọn đôi chân dài thon gọn

ẢNH: @VIVIKACLOTHING

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ- Ảnh 6.

Áo blazer cách điệu vạt áo bo viền, phom dáng cộc tay cùng phần cổ đức tựa sơ mi thanh tao. Phối cùng chân váy xếp ly dáng ngắn với màu xám ghi nhã nhặn giúp các cô gái ghi trọn điểm thanh lịch trước đám đông

ẢNH: @CALIE.STORES

Sơ mi phối cà vạt và chân váy

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ- Ảnh 7.

Sơ mi phối cà vạt và chân váy mang đậm tinh thần thời trang thanh lịch cho những cô nàng ngọt ngào. Sơ mi trắng cổ đức với phom crop top phối cùng cà vạt đen trơn. Bên ngoài, nàng khoác nhẹ chiếc áo blazer một cúc với tông màu xám chì là mảnh ghép hoàn hảo cho những sự kiện chuyên nghiệp hay buổi hội thảo thời trang

ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ- Ảnh 8.

Áo sơ mi trắng cổ đức phối cùng cà vạt tông xám nhã nhặn, bên ngoài khoác hờ chiếc áo blazer tone sur tone cùng cà vạt tạo điểm hòa hợp. Sơ vin gọn gàng cùng chân váy xếp ly dáng ngắn, vừa tôn vòng eo vừa hack dáng tự nhiên. Bản phối với hai gam màu chính là trắng và xám giúp nàng toát lên khí chất quý phái

ẢNH: ESTRANO

 

preppy Áo sơ mi Chân váy phong cách preppy phong cách học đường

Áo ngắn tay thoáng mát, nhẹ nhàng cho ngày nắng đầu mùa

Những kiểu quần giúp nàng 'hack' tuổi, sở hữu tủ đồ trẻ trung hơn

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố

Kính râm khẳng định khí chất, nâng tầm phong cách quý cô

Mặc sơ mi suốt tuần vẫn đẹp nhờ công thức phối đồ thanh lịch

Váy lụa hai dây mang vẻ đẹp mềm mại của sự tinh giản

Diện trang phục kẻ sọc dọc, nàng dễ dàng 'ăn gian' chiều cao đầy tinh tế

Những bộ cánh sang trọng không đắt tiền 'phải có' trong tủ đồ xuân hè

