Xu hướng thời trang bền vững, chinh phục những cô nàng hiện đại

Thời trang bền vững khuyến khích người mặc đầu tư vào những món đồ có thiết kế lâu dài, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, dễ dàng kết hợp trong nhiều hoàn cảnh và không lỗi thời theo mùa. Đây cũng là lý do vì sao phong cách này đặc biệt thu hút những cô nàng theo đuổi tinh thần tối giản và thực tế.

Sức hút của thời trang bền vững đôi khi không nằm ở những thiết kế phức tạp, mà ở chính những món đồ quen thuộc nhưng được kết hợp tinh tế. Sự kết hợp giữa áo thun cổ lọ tay ngắn và chân váy ngắn dáng ôm mang đến sự gọn gàng và linh hoạt.

Chi Pu khéo léo lựa chọn cách sơ vin gọn gàng áo thun và chân váy ngắn, tạo nên tỷ lệ cơ thể cân đối giữa phần thân trên và thân dưới. Nhờ đó, chiếc chân váy ôm nhẹ càng tôn lên đường nét thanh mảnh của vóc dáng. Không cần đến quá nhiều phụ kiện, cô chỉ kết hợp cùng một chiếc túi xách phom dáng cổ điển và đôi giày da nữ tính, vừa đủ tạo điểm nhấn, vừa giữ được tinh thần tối giản ẢNH: @CHIPUPU

Một trong những cách phối đồ quen thuộc của phong cách tối giản là tạo sự tương phản rõ ràng giữa phần thân trên và thân dưới, giúp bộ trang phục trở nên sinh động hơn mà vẫn giữ được sự tinh gọn cần thiết.

Áo quây ôm sát cơ thể giúp nổi bật đường nét vóc dáng, trong khi quần jeans ống rộng lại mang đến sự thoải mái. Sự đối lập giữa hai phom dáng này tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị, chất liệu denim không chỉ nổi tiếng bởi độ bền mà còn có khả năng thích ứng với nhiều phong cách khác nhau ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Với thiết kế gọn gàng, áo tank top có thể dễ dàng kết hợp với quần jeans, quần tây hoặc chân váy, mang lại vô số lựa chọn trang phục cho người mặc. Khi phối cùng quần ống rộng cạp cao, điểm nhấn của bản phối nằm ở chiếc túi xách họa tiết, phá vỡ sự đơn điệu của bộ trang phục ẢNH: @HATANGTHANH

Chiếc áo blazer dáng rộng với phom dáng đứng và thiết kế cổ điển, blazer mang đến sự chỉn chu, trong khi áo crop top và quần shorts lại tạo nên nét năng động. Sự kết hợp cân bằng giữa tính thời trang và tính ứng dụng. Blazer vốn thường gắn liền với môi trường công sở, nhưng khi được phối cùng những món đồ mang hơi hướng dạo phố tạo sự phá cách ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Trong nhiều bản phối thời trang, đôi khi chỉ một món đồ nổi bật đã đủ để định hình toàn bộ phong cách ẢNH: PANTIO

Không phụ thuộc vào xu hướng, đầm dáng suông xuất hiện qua nhiều mùa thời trang mà vẫn giữ được tính ứng dụng cao. Thiết kế không tay giúp trang phục trở nên thoáng mát, đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Khi kết hợp cùng giày lười hoặc xăng đan cao gót, bộ trang phục mang lại cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch cần thiết ẢNH: @HATANGTHANH

Qua những bản phối trên có thể thấy, phong cách tối giản và thời trang bền vững thường song hành với nhau. Khi mọi sự chú ý tập trung vào phom dáng, chất liệu và khả năng ứng dụng.