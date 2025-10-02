Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng, áo dệt kim

Áo len mỏng (hay áo dệt kim) không chỉ đơn thuần là món đồ giữ ấm trong những ngày se lạnh, mà từ lâu đã trở thành ‘người bạn đồng hành’ của phái đẹp trong việc định hình phong cách.
Thanh lịch cùng áo len mỏng và chân váy midi
Nếu nàng đang tìm kiếm một công thức phối đồ vừa giữ ấm, vừa tạo được sự duyên dáng thì áo len mỏng kết hợp cùng chân váy midi là lựa chọn khó bỏ qua.
Năng động với áo len mỏng và quần jeans
Khi dạo phố, áo cardigan len mỏng màu tím pastel phối cùng quần jeans mang đến vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại.
Tự tin khoe nét duyên cùng áo len mỏng, áo dệt kim lệch vai
Với những cô nàng yêu thích sự phóng khoáng nhưng vẫn muốn giữ trọn nét nữ tính, áo dệt kim lệch vai chính là gợi ý hoàn hảo.
Phối hợp cùng là chân váy dài đồng màu dáng suông, được nhấn nhá bằng thắt lưng bản vừa để định hình vòng eo.
Cá tính tinh tế cùng áo cardigan và chân váy ngắn
Nếu bạn muốn thử nghiệm phong cách trẻ trung, cardigan kết hợp chân váy ngắn sẽ là công thức hoàn hảo. Áo cardigan màu kem, hàng cúc vàng tạo điểm nhấn; kết hợp cùng chân váy ngắn dáng chữ A màu beige, tạo sự liền mạch về tông màu.
Nhờ sự linh hoạt và đa dạng áo len mỏng trở thành điểm chạm của sự ấm áp và nữ tính, đồng thời là chiếc áo không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.