Thời trang 24/7

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng, áo dệt kim

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
02/10/2025 20:00 GMT+7

Áo len mỏng (hay áo dệt kim) không chỉ đơn thuần là món đồ giữ ấm trong những ngày se lạnh, mà từ lâu đã trở thành ‘người bạn đồng hành’ của phái đẹp trong việc định hình phong cách.

Thanh lịch cùng áo len mỏng và chân váy midi

Nếu nàng đang tìm kiếm một công thức phối đồ vừa giữ ấm, vừa tạo được sự duyên dáng thì áo len mỏng kết hợp cùng chân váy midi là lựa chọn khó bỏ qua. 

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng - Ảnh 1.

Diện một chiếc áo len mỏng dáng ôm màu xanh nhạt, phần cổ áo nổi bật với gam đỏ tươi cùng hàng khuy nhỏ tạo điểm nhấn cá tính kết hợp cùng chân váy midi dáng xòe đen, mang đến sự cân bằng giữa nét thanh lịch và trẻ trung

ẢNH: @KEEMDANI

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng - Ảnh 2.

Áo dệt kim màu trắng kem dáng ôm, thiết kế tay dài đơn giản nhưng tôn được đường nét thanh thoát ở phần vai và cổ tay. Phối chân váy dài midi xẻ tà hai lớp mang đến dáng thanh mảnh và gọn gàng

ẢNH: @LAJUN.OFFICIAL

Năng động với áo len mỏng và quần jeans

Khi dạo phố, áo cardigan len mỏng màu tím pastel phối cùng quần jeans mang đến vẻ ngoài trẻ trung và hiện đại. 

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng - Ảnh 3.

Chiếc áo được cài hờ hững phối với quần jeans xanh ống loe cạp cao cùng túi xách sợi đan bản lớn, giày cao gót mũi nhọn màu trắng - bản phối mang chút hơi hướng retro

ẢNH: @GODISE_CLOSET

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng - Ảnh 4.

Trang phục đơn sắc với tông trắng chủ đạo gồm: áo len mỏng dáng rộng, cổ ngang, phần tay áo dài phủ quá cổ tay; kết hợp cùng chiếc quần ống rộng màu trắng, phụ kiện đi kèm là một chiếc máy ảnh đen, dây đeo vắt qua vai, trở thành điểm nhấn tương phản cho tổng thể

ẢNH: @SANSUN_99

Tự tin khoe nét duyên cùng áo len mỏng, áo dệt kim lệch vai

Với những cô nàng yêu thích sự phóng khoáng nhưng vẫn muốn giữ trọn nét nữ tính, áo dệt kim lệch vai chính là gợi ý hoàn hảo. 

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng - Ảnh 5.

Áo dệt kim lệch vai kẻ sọc đen trắng dáng rộng mang lại nét phóng khoáng, điểm nhấn chính là chân váy đuôi cá màu đen, ôm nhẹ phần hông mang lại vẻ duyên dáng

ẢNH: @VIEEN.ROSE96

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng - Ảnh 6.

Với tổng thể trang phục mang gam be chủ đạo, tạo nên phong thái tinh giản nhưng đầy tinh tế. Áo len mỏng dáng rộng được mặc lệch vai, khéo léo khoe nét gợi cảm

ẢNH: @MEIJIE.STUDIO

Phối hợp cùng là chân váy dài đồng màu dáng suông, được nhấn nhá bằng thắt lưng bản vừa để định hình vòng eo.

Cá tính tinh tế cùng áo cardigan và chân váy ngắn

Nếu bạn muốn thử nghiệm phong cách trẻ trung, cardigan kết hợp chân váy ngắn sẽ là công thức hoàn hảo. Áo cardigan màu kem, hàng cúc vàng tạo điểm nhấn; kết hợp cùng chân váy ngắn dáng chữ A màu beige, tạo sự liền mạch về tông màu. 

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng - Ảnh 7.

Phụ kiện đi kèm bao gồm túi đeo vai nhỏ gọn màu nâu trầm với khóa vàng, phù hợp với bảng màu trung tính của trang phục

ẢNH: @MIHO.HOUSE

Ấm áp và nữ tính trong mùa thu cùng áo len mỏng - Ảnh 8.

Vào những ngày ấm áp, các nàng có thể áp dụng công thức gồm áo len mỏng cardigan kết hợp với chân váy ngắn họa tiết da báo. Bên trong là áo quây cùng tông, kết hợp cùng đôi bốt cao cổ đen giúp tổng thể thêm phần hiện đại

ẢNH: WEEKEND

Nhờ sự linh hoạt và đa dạng áo len mỏng trở thành điểm chạm của sự ấm áp và nữ tính, đồng thời là chiếc áo không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.

