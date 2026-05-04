Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Blazer ca rô là một biến thể đặc trưng của áo blazer cổ điển, được nhận diện qua họa tiết kẻ ô trải đều trên bề mặt vải. Xuất phát từ phong cách may đo châu Âu, đặc biệt gắn liền với tinh thần thời trang Anh quốc, blazer ca rô không chỉ mang tính ứng dụng cao mà còn thể hiện rõ cá tính thẩm mỹ của người mặc.

Không phải ngẫu nhiên mà blazer ca rô họa tiết dày thường xuất hiện như một "điểm nhấn quyền lực" trong các bản phối thời trang cao cấp. Áo blazer được thiết kế với phần vai dựng rõ nét, đường cắt sắc sảo ôm gọn vòng eo. Kết hợp cùng chân váy chữ A ôm dáng cùng họa tiết với áo để tạo nên bản phối hài hòa ẢNH: @CHIPUPU

Áo blazer ca rô bước vào đời sống với một diện mạo dễ tiếp cận hơn. Chiếc áo blazer khoác ngoài áo thun đơn giản bên trong, họa tiết tăng nét cổ điển cho trang phục. Chỉ cần phối cùng quần denim xanh nhạt và sneaker trắng hoàn thiện phong cách xuống phố độc đáo ẢNH: @CHIPUPU

Áo blazer với họa tiết ca rô nhỏ và sắc nét, phần ve áo được xử lý gọn gàng, độ mở vừa phải. Khi phối cùng áo thun trơn hoặc áo lụa tối giản bên trong, áo blazer trở thành lớp nền tinh tế giúp nâng tầm tổng thể ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Sự biến tấu trong thiết kế luôn mang lại những góc nhìn mới mẻ, và blazer ca rô dáng ngắn là minh chứng rõ ràng. Phối cùng chân váy chữ A hoặc váy ôm nhẹ, blazer ca rô dáng ngắn mang đến hình ảnh vừa nữ tính vừa hiện đại. Hai hàng nút và phần ve áo vẫn giữ lại nét cổ điển, trong khi độ dài được rút gọn linh hoạt hơn ẢNH: @MAXYWORKSHOP

Không còn giới hạn trong bảng màu nâu - be truyền thống, blazer ca rô ngày nay được “thổi hồn” mới với những gam màu hiện đại hơn, tiêu biểu là sắc xanh pha nhẹ. Khi kết hợp với quần trắng, áo thun sáng màu hoặc phụ kiện tối giản, blazer xanh ca rô mang lại cảm giác tươi mới ẢNH: @NHACUAMIT___

Áo blazer ca rô với họa tiết nhỏ có màu sắc trung tính và phom dáng gọn gàng. Họa tiết ca rô kẻ chéo đem lại sự phá cách so với họa tiết truyền thống. Bên trong diện một chiếc áo quây cùng tông và chân váy đồng bộ hoàn hảo cho những cuộc họp cần sự chỉn chu ẢNH: HERADG