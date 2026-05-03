Vì sao váy áo màu xanh và tím lại lên ngôi trong tủ đồ phái đẹp?

Không còn bị xem là những màu sắc "khó mặc" hay quá kén phong cách, váy áo màu xanh và tím hiện xuất hiện ngày càng nhiều trong các bộ sưu tập ứng dụng, thời trang dạo phố lẫn thiết kế cao cấp. Từ sàn diễn thời trang đến phong cách mặc hằng ngày, xanh và tím ngày càng được ưa chuộng vì vừa giúp người mặc thể hiện cá tính, vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và dễ tạo thiện cảm.



Những thiết kế gam tím của Carolina Herrera nổi bật trong các bộ sưu tập trên sàn diễn quốc tế liên tục tạo nên những xu hướng thời trang thu hút nhờ sự kết hợp giữa vẻ nữ tính, sang trọng và tinh thần hiện đại ẢNH: CAROLINA HERRERA

Váy áo màu xanh và tím thay đổi gu thẩm mỹ trong năm 2026

Theo nhiều chuyên gia thời trang quốc tế, sức hút của xanh và tím nằm ở khả năng tạo cảm giác cân bằng giữa nổi bật và thanh lịch. Nếu màu xanh gợi liên tưởng đến sự dịu mắt, hiện đại và cảm giác "dễ thở" thị giác, thì tím lại mang nét nữ tính, bí ẩn và giàu chiều sâu cảm xúc. Khi xuất hiện trong thiết kế váy, hai gam màu này không chỉ giúp người mặc tạo điểm nhấn mà còn dễ xây dựng hình ảnh sang trọng theo nhiều phong cách khác nhau.

Một điểm đáng chú ý khác là xanh và tím đều thuộc nhóm màu mang tính "xoa dịu thị giác", phù hợp với xu hướng thời trang chữa lành (healing fashion) đang phát triển mạnh sau đại dịch. Xu hướng của mùa hè - thay vì chạy theo những gam màu quá rực hoặc tạo cảm giác áp lực thị giác, nhiều phụ nữ hiện ưu tiên lựa chọn trang phục mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư giãn nhưng vẫn đủ nổi bật để thể hiện cá tính.

Gam xanh nổi bật và thu hút trên các sàn diễn quốc tế ẢNH: CHANEL

Với kiểu váy ôm, hai gam màu này giúp đường nét cơ thể trở nên mềm mại và tinh tế hơn. Trong khi đó, ở các thiết kế váy maxi, váy midi hoặc váy xếp tầng, chúng lại phát huy hiệu ứng bay bổng, nữ tính và giàu cảm xúc thị giác ẢNH: LÊ HOUSE

Những thiết kế váy giúp gam xanh, tím thêm cuốn hút

Trong các sắc độ đang được yêu thích, xanh pastel, xanh baby blue hay xanh mint nổi bật ở cảm giác nhẹ nhàng và tươi mới. Những gam xanh sáng thường xuất hiện trên chất liệu chiffon, lụa hoặc satin mềm, tạo hiệu ứng bay nhẹ khi di chuyển. Đây cũng là nhóm màu được đánh giá cao nhờ khả năng phù hợp với nhiều tông da, đặc biệt trong môi trường có ánh sáng tự nhiên như du lịch biển, dạo phố hay tiệc ngoài trời.

Không chỉ xuất hiện trên sàn diễn, gam xanh, tím còn lan rộng trên mạng xã hội và phong cách đời thường ẢNH: LÊ HOUSE

Ở chiều ngược lại, tím lavender, tím khói hay tím lilac lại tạo nên cảm giác trưởng thành và thời thượng hơn. Các thiết kế váy mang gam tím thường được xử lý theo hướng tối giản đường cắt để giữ sự thanh thoát cho tổng thể. Theo xu hướng quốc tế, tím hiện không còn gắn với hình ảnh "quá ngọt" như trước mà đang được ứng dụng nhiều trong phong cách hiện đại, thanh lịch và mang hơi hướng quiet luxury.

Một trong những lý do khiến xanh và tím được ưa chuộng là khả năng phù hợp với nhiều kiểu dáng váy khác nhau, từ thiết kế ôm sát tôn đường cong đến những mẫu váy bay nhẹ, nữ tính, giúp người mặc dễ dàng biến hóa phong cách mà vẫn giữ được nét thanh lịch ẢNH: LÊ HOUSE



