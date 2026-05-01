Thời trang 24/7

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
01/05/2026 14:00 GMT+7

Áo cánh tiên đang trở thành xu hướng thời trang được nhiều tín đồ yêu thích nhờ thiết kế tay xòe mềm mại, tôn lên vẻ nữ tính.

Áo cánh tiên là kiểu áo được nhận diện bởi phần tay xòe rộng, rủ nhẹ như đôi cánh. Thiết kế này thường được xử lý trên các chất liệu nhẹ như voan, lụa hoặc chiffon, nhằm tăng độ bay và mang lại cảm giác thanh thoát khi mặc.

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên- Ảnh 1.

Set đồ đậm chất mùa hè với chiếc áo cánh tiên cách điệu tay bồng nữ tính. Sắc xanh dịu mát của chiếc áo khi kết hợp với quần shorts trắng càng tăng thêm diện mạo trẻ trung. Nhấn nhá thêm phụ kiện mũ cói rộng vành, túi lưới giản dị và đôi xăng đan màu nude, mang đậm hơi thở nghỉ dưỡng

ẢNH: DESIRESHOP

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên- Ảnh 2.

Chiếc áo sắc đỏ rực rỡ nổi bật với chi tiết cánh tiên bồng bềnh, kết hợp cùng các tầng bèo nhún xếp ly đồng điệu. Khi đặt cạnh quần shorts trắng, sự tương phản màu sắc trở nên tinh tế, giúp tổng thể dịu mắt mà không kém phần nổi bật

ẢNH: CHIMEI

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên- Ảnh 3.

Set đồ hút mắt nhờ chiếc áo cổ tròn màu đỏ rực rỡ, cùng thiết kế tay cánh tiên giúp che khuyết điểm, tạo nét bồng bềnh. Phối khéo léo cùng chân váy đen dáng chữ A đắp chéo tạo nên vẻ ngoài hiện đại. Sự kết hợp giữa hai tông màu tương phản đi kèm phụ kiện túi xách mang lại tổng thể sang trọng

ẢNH: IVYMODA

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên- Ảnh 4.

Áo cánh tiên màu trắng luôn là lựa chọn lý tưởng cho những nàng theo đuổi phong cách thanh lịch. Áo trắng sát nách gây ấn tượng với phần tay cánh tiên xếp ly, thiết kế cổ tròn phối nơ dây thanh mảnh tạo điểm nhấn duyên dáng. Khi kết hợp cùng quần ống rộng đen có viền ren trắng tinh xảo, bộ trang phục mang đến sự cân bằng giữa thoải mái và thanh lịch

ẢNH: CARDINA

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên- Ảnh 5.

Vẻ đẹp tinh khôi của áo trắng được tôn lên bởi thiết kế cánh tiên nhẹ nhàng và phần thân áo xếp tầng duyên dáng. Kết hợp cùng quần shorts họa tiết chấm bi trên nền tối hoàn thiện diện mạo xuống phố ngày hè

ẢNH: MIEU

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên- Ảnh 6.

Áo trắng với chi tiết thắt nơ cổ điệu đà, kết hợp cùng thiết kế cánh tiên xếp tầng mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng. Khi phối cùng chân váy đỏ ôm sát tôn lên vóc dáng đầy quyến rũ. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ nhưng set đồ vẫn đủ giúp nàng tỏa sáng tại môi trường công sở

ẢNH: RUZA

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên- Ảnh 7.

Sắc vàng nổi bật của chiếc áo trở nên mềm mại hơn nhờ thiết kế cổ tròn xếp ly dọc tinh tế cùng phần tay cánh tiên bồng bềnh. Kết hợp với chân váy đen xếp tầng dáng ngắn tăng vẻ năng động cho người mặc

ẢNH: SARAHLUTON

Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên- Ảnh 8.

Áo sơ mi không tay màu xanh nhạt với chi tiết bèo nhún tại cầu vai kết hợp cùng các đường xếp ly dọc tạo nên hiệu ứng thị giác tinh tế. Khi đi cùng chân váy ngắn xếp ly màu be năng động nhưng vẫn đầy nữ tính

ẢNH: YMYVIETNAM

 

