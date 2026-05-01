Khoe nét duyên dáng với kiểu áo cánh tiên

Áo cánh tiên là kiểu áo được nhận diện bởi phần tay xòe rộng, rủ nhẹ như đôi cánh. Thiết kế này thường được xử lý trên các chất liệu nhẹ như voan, lụa hoặc chiffon, nhằm tăng độ bay và mang lại cảm giác thanh thoát khi mặc.

Set đồ đậm chất mùa hè với chiếc áo cánh tiên cách điệu tay bồng nữ tính. Sắc xanh dịu mát của chiếc áo khi kết hợp với quần shorts trắng càng tăng thêm diện mạo trẻ trung. Nhấn nhá thêm phụ kiện mũ cói rộng vành, túi lưới giản dị và đôi xăng đan màu nude, mang đậm hơi thở nghỉ dưỡng ẢNH: DESIRESHOP

Chiếc áo sắc đỏ rực rỡ nổi bật với chi tiết cánh tiên bồng bềnh, kết hợp cùng các tầng bèo nhún xếp ly đồng điệu. Khi đặt cạnh quần shorts trắng, sự tương phản màu sắc trở nên tinh tế, giúp tổng thể dịu mắt mà không kém phần nổi bật ẢNH: CHIMEI

Set đồ hút mắt nhờ chiếc áo cổ tròn màu đỏ rực rỡ, cùng thiết kế tay cánh tiên giúp che khuyết điểm, tạo nét bồng bềnh. Phối khéo léo cùng chân váy đen dáng chữ A đắp chéo tạo nên vẻ ngoài hiện đại. Sự kết hợp giữa hai tông màu tương phản đi kèm phụ kiện túi xách mang lại tổng thể sang trọng ẢNH: IVYMODA

Áo cánh tiên màu trắng luôn là lựa chọn lý tưởng cho những nàng theo đuổi phong cách thanh lịch. Áo trắng sát nách gây ấn tượng với phần tay cánh tiên xếp ly, thiết kế cổ tròn phối nơ dây thanh mảnh tạo điểm nhấn duyên dáng. Khi kết hợp cùng quần ống rộng đen có viền ren trắng tinh xảo, bộ trang phục mang đến sự cân bằng giữa thoải mái và thanh lịch ẢNH: CARDINA

Vẻ đẹp tinh khôi của áo trắng được tôn lên bởi thiết kế cánh tiên nhẹ nhàng và phần thân áo xếp tầng duyên dáng. Kết hợp cùng quần shorts họa tiết chấm bi trên nền tối hoàn thiện diện mạo xuống phố ngày hè ẢNH: MIEU

Áo trắng với chi tiết thắt nơ cổ điệu đà, kết hợp cùng thiết kế cánh tiên xếp tầng mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng. Khi phối cùng chân váy đỏ ôm sát tôn lên vóc dáng đầy quyến rũ. Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ nhưng set đồ vẫn đủ giúp nàng tỏa sáng tại môi trường công sở ẢNH: RUZA

Sắc vàng nổi bật của chiếc áo trở nên mềm mại hơn nhờ thiết kế cổ tròn xếp ly dọc tinh tế cùng phần tay cánh tiên bồng bềnh. Kết hợp với chân váy đen xếp tầng dáng ngắn tăng vẻ năng động cho người mặc ẢNH: SARAHLUTON