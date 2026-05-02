Sắc hồng pastel tôn nét tinh khôi và ngọt ngào của nàng

Gam hồng pastel hiện diện trong tủ đồ mùa hạ tựa như một làn gió mát lành, đem đến cảm giác bình yên, nhẹ nhàng và sang trọng.
Mùa hè 2026 là mùa của các gam màu nhạt (màu pastel) với vô số những đại diện rạng rỡ. Trang phục mang sắc hồng pastel không đánh mất vẻ đẹp trong sáng, trẻ trung mà còn tô đậm thêm nét tinh khôi và ngọt ngào trong phong cách thời trang của quý cô.
Sắc hồng pastel - điểm nhấn cho bảng màu dịu nhẹ mùa hè 2026
Gam màu hồng pastel hiện diện qua những bảng màu đơn sắc, họa tiết màu loang và cả họa tiết hoa nhí in trên nhiều loại chất liệu như vải voan tơ, chiffon, lụa và cotton.
Màu hồng luôn được các cô gái yêu thích nhưng vẫn có sự e ngại nhất định, vì nếu không khéo vận dụng dễ bị gắn mác "sến" cho mọi bản phối. Gam hồng pastel dễ dàng đánh tan những định kiến này bởi sắc độ nhạt dịu nhẹ của màu hồng - khi sắc trắng và hồng được pha phối vừa đủ để tạo nên gam màu hồng phấn, hồng đào, hồng pastel... đầy lãng mạn.