Sắc hồng pastel tôn nét tinh khôi và ngọt ngào của nàng

Mùa hè 2026 là mùa của các gam màu nhạt (màu pastel) với vô số những đại diện rạng rỡ. Trang phục mang sắc hồng pastel không đánh mất vẻ đẹp trong sáng, trẻ trung mà còn tô đậm thêm nét tinh khôi và ngọt ngào trong phong cách thời trang của quý cô.

Mẫu đầm midi dáng ôm nhẹ màu hồng pastel dịu dàng, tôn lên vẻ mềm mại và gu thời trang tinh tế. Chi tiết draping khéo léo che khuyết điểm hình thể, tạo hiệu ứng thon gọn cho vóc dáng và thu hút với điểm nhấn hoa 3D sinh động. Vải lụa có bề mặt nhám nhẹ giúp trang phục đứng phom, ít nhăn nên nàng luôn chỉn chu trong mọi hoàn cảnh ẢNH: IVY MODA

Sắc hồng pastel - điểm nhấn cho bảng màu dịu nhẹ mùa hè 2026

Gam màu hồng pastel hiện diện qua những bảng màu đơn sắc, họa tiết màu loang và cả họa tiết hoa nhí in trên nhiều loại chất liệu như vải voan tơ, chiffon, lụa và cotton.

Màu hồng luôn được các cô gái yêu thích nhưng vẫn có sự e ngại nhất định, vì nếu không khéo vận dụng dễ bị gắn mác "sến" cho mọi bản phối. Gam hồng pastel dễ dàng đánh tan những định kiến này bởi sắc độ nhạt dịu nhẹ của màu hồng - khi sắc trắng và hồng được pha phối vừa đủ để tạo nên gam màu hồng phấn, hồng đào, hồng pastel... đầy lãng mạn.

Diện gam hồng trong một tâm thế mới lãng mạn, thú vị và có điểm nhấn hơn qua sự kết hợp của quần ống rộng xếp ly và áo cổ thuyền in họa tiết màu hồng tươi tắn và rạng rỡ ẢNH: IVY MODA

Đầm suông từ vải ren dệt họa tiết hoa đầy kiêu kỳ, thể hiện qua sự tinh xảo của họa tiết, chất ren cao cấp mềm nhẹ cùng phom dáng thanh thoát, nhẹ nhàng ẢNH: RUE DES CHATS

Xóa bỏ cảm giác thô cứng nhàm chán từ các bộ vest công sở quen thuộc, bản phối đồng bộ mang sắc hồng anh đào còn được tô điểm bởi chi tiết thủ công là đường viền đính hạt ngọc trai; áo có dáng cổ tròn tinh gọn, tay ngắn thoáng mát phối quần xếp ly ống đứng ẢNH: RUE DES CHATS

Phối slip dress lụa và khăn choàng ren để tạo nên bản phối xếp lớp vừa quyến rũ, nhẹ nhàng vừa tinh tế và có chiều sâu ẢNH: RUE DES CHATS

Khu vườn mùa hạ nở rộ những chùm hoa hồng nhỏ xinh được nhà mốt đưa thẳng lên váy áo. Trang phục được chăm chút qua các chi tiết nhỏ, đường cắt may chỉn chu và bảng màu dịu dàng, quyến rũ rất đỗi nhẹ nhàng ẢNH: RUE DES CHATS

Đầm hai dây có điểm nhấn xếp ly ngực khoe nét đẹp gợi cảm từ hình thể đến thần thái người mặc. Những sắc độ đậm nhạt khác nhau của tông hồng mở ra những cảm nhận thị giác khác biệt, thú vị và giàu sức hút ẢNH: RUE DES CHATS

Quý cô thỏa sức biến hóa phong cách, hình ảnh qua sự biến đổi kỳ diệu của họa tiết, màu sắc chuyển động qua các chất liệu khác biệt. Vải lụa satin, organza, vải tơ... đều nhuộm một sắc hồng ngọt ngào, lãng mạn ẢNH: RUE DES CHATS

Đầm dài dịu dàng với sắc hồng pastel mềm mại, giúp nàng tỏa sáng một cách đầy tinh tế mà không cần phô trương. Thiết kế có điểm nhấn là chi tiết hoa 3D thủ công đính kết khéo léo ở eo, tạo hiệu ứng vòng 2 thon gọn và tăng thêm nét thanh tú. Chiếc váy làm từ vải voan tơ xòe nhẹ với độ bay bổng nhất định, mỗi bước đi của nàng đều trở nên uyển chuyển nhịp nhàng ẢNH: CAMELLIA