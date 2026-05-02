Thời trang 24/7

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
02/05/2026 18:00 GMT+7

Từ bãi biển rực nắng đến những buổi cà phê dạo phố, áo ba lỗ dáng ngắn chính là biểu tượng của sự tự do và quyến rũ.

Áo ba lỗ từ lâu đã trở thành món đồ "quốc dân" trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích vẻ đẹp khỏe khoắn và hiện đại. 

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức- Ảnh 1.

Chiếc áo ba lỗ với họa tiết sọc ngang xanh lam và trắng mang đến hơi thở tươi mát. Chất liệu thun tăm co giãn tốt giúp ôm sát đường cong cơ thể nhưng vẫn đảm bảo sự thoáng mát tuyệt đối. Những đường kẻ sọc tinh tế trên áo kết hợp cùng quần jeans đen ống rộng để tạo nên một tổng thể cực kỳ sành điệu

ẢNH: @_BBBAMIIE

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức- Ảnh 2.

Mẫu áo ba lỗ màu nâu sáng này gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế vạt tam giác lạ mắt ở phần bụng. Chất liệu len tăm mềm mại, sắc nâu nhã nhặn của áo giúp tôn da hiệu quả, phù hợp cho những buổi hẹn hò cà phê cuối tuần đầy ngẫu hứng

ẢNH: @_BBBAMIIE

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức- Ảnh 3.

Áo ba lỗ đen trơn chất thun là món đồ cơ bản nhất nhưng lại có khả năng làm nổi bật mọi trang phục đi kèm. Bản phối cùng quần shorts ôm màu sắc rực rỡ kết hợp họa tiết kẻ ngang thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @_SOO_OOS

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức- Ảnh 4.

Sắc trắng của chiếc áo thun trơn luôn mang lại cảm giác dễ chịu, rất phù hợp để diện trong những ngày thời tiết oi bức. Chất thun mềm mịn, thấm hút mồ hôi tốt giúp bạn tự tin vận động suốt cả ngày dài mà không lo khó chịu. Phối thêm chiếc áo sơ mi khoác ngoài sẽ giúp nàng vừa chống nắng, vừa tạo nên phong cách phóng khoáng

ẢNH: @_NGJJ_NHII

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức- Ảnh 5.

Chiếc áo ba lỗ thun tăm màu trắng mang lại vẻ ngoài thanh thoát nhưng vẫn rất chắc chắn nhờ cấu trúc vải gân đặc trưng giúp giữ phom cực chuẩn. Kết hợp cùng chân váy chữ A họa tiết rằn ri tăng vẻ chỉn chu cho trang phục

ẢNH: @_RTX_61

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức- Ảnh 6.

Áo màu xám tiêu mang lại vẻ đẹp hiện đại, phù hợp với hầu hết mọi tông da và rất khó bám bẩn khi hoạt động ngoài trời. Điểm nhấn thêu hình nhỏ nhắn trước ngực giúp chiếc áo thoát khỏi sự đơn điệu, diện nguyên một cây đồ bộ màu xám sẽ giúp bạn trông sành điệu như những fashionista thực thụ

ẢNH: @_RTX_61

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức- Ảnh 7.

Áo thun trắng điểm xuyết chi tiết thêu đen tạo nên sự đối lập kinh điển, để bảo quản hình thêu không bị xù lông, bạn nên lộn trái áo khi giặt và tránh phơi trực tiếp dưới ánh nắng quá gắt. Phối cùng quần jeans ống rộng là cách nhanh nhất để sở hữu vẻ ngoài mang đậm hơi thở đường phố

ẢNH: @_IMUR.KT

Áo ba lỗ mát mẻ cho ngày hè nóng bức- Ảnh 8.

Chiếc áo trắng in chữ xanh biển mang lại nguồn cảm hứng tích cực cho những buổi dã ngoại hoặc dạo chơi trên bãi cát. Chất liệu thun co giãn tốt cho phép bạn thoải mái tham gia các trò chơi vận động mà vẫn giữ được diện mạo xinh xắn. Đừng quên kết hợp cùng quần shorts sáng màu và khăn đội đầu cùng tông để trở thành tâm điểm của sự chú ý

ẢNH: @_IMUR.KT

 

áo ba lỗ áo tank top mùa hè trang phục mùa hè phối đồ với áo ba lỗ

