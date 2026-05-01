Từ đi chơi đến du lịch: Một chiếc quần shorts denim, nhiều cách diện

Không phải món đồ nào cũng có thể theo nàng từ những buổi dạo phố thường ngày đến các chuyến đi xa mà vẫn giữ được sức hút ổn định. Quần shorts denim lại làm được điều đó một cách tự nhiên, nhờ sự trẻ trung, linh hoạt và dễ biến tấu trong từng bản phối.

Sự gọn gàng đôi khi lại chính là yếu tố giúp tổng thể trở nên nổi bật hơn. Quần shorts denim cạp cao với phom ôm nhẹ và ống rộng vừa phải giúp nàng tôn dáng hiệu quả, tạo cảm giác đôi chân dài và thanh thoát ẢNH: @BECCCA

Tông xanh nhạt kết hợp hiệu ứng mài nhẹ mang đến vẻ ngoài trẻ trung, khi đi cùng áo thun trắng ôm sát lại càng tăng sự cân đối. Điểm xuyết thêm mũ lưỡi trai, bản phối mang đậm tinh thần tối giản pha chất đường phố, vừa thoải mái vừa thời thượng.

Một chút phá cách ở chi tiết nhỏ cũng đủ làm nên sự khác biệt. Quần shorts denim dáng ngắn với phần gấu cắt thô mang lại cảm giác phóng khoáng, trong khi sắc xanh cổ điển giữ được nét trẻ trung ẢNH: @DIEU_NHIII

Khi kết hợp cùng áo sweater, sự đối lập giữa phần trên rộng và phần dưới gọn tạo nên tổng thể hài hòa. Giày thể thao nổi bật kết hợp cùng tất cao cổ giúp tổng thể thêm phần cá tính, thể hiện xu hướng thể thao kết hợp phong cách đường phố cổ điển mà nàng có thể dễ dàng ứng dụng.

Không cần quá cầu kỳ, những thay đổi trong tỷ lệ cũng đủ tạo nên điểm nhấn. Quần shorts denim dáng chữ A với ống rộng nhẹ giúp tôn vòng eo và kéo dài đôi chân một cách tự nhiên ẢNH: @FAYEFAYEYE

Gam màu xanh sáng mang lại cảm giác tươi mới, khi kết hợp cùng áo khoác dáng lửng giúp tổng thể trở nên cân đối hơn. Chi tiết áo len choàng vai tạo chiều sâu thú vị, gợi lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, nữ tính pha chút thanh lịch đời thường, mang đến diện mạo vừa tinh tế vừa năng động cho nàng.

Một làn gió hoài cổ quay trở lại mạnh mẽ qua những thiết kế phóng khoáng. Quần shorts denim dáng dài ngang gối với phom suông rộng mang lại cảm giác thoải mái, kết hợp hiệu ứng mài nhẹ tạo nét vintage rõ nét ẢNH: @MOMONCHANOK

Khi layering cùng áo thun và áo dài tay mỏng, sự tương phản giữa chất liệu giúp tổng thể trở nên sinh động hơn. Đi kèm sneaker đế dày và tất cao cổ, bản phối thể hiện rõ tinh thần Y2K pha streetwear hiện đại, nơi nàng tự do thể hiện cá tính.

Quần shorts denim dáng baggy bermuda với sắc xanh indigo cùng hiệu ứng bạc nhẹ mang lại vẻ ngoài chỉn chu nhưng không kém phần phóng khoáng ẢNH: @HI_SSEULGI

Sự giao thoa giữa vẻ cổ điển và hiện đại luôn mang lại nét cuốn hút riêng. Khi kết hợp cùng áo polo dáng ôm, tỷ lệ trên gọn dưới rộng giúp tổng thể trở nên cân đối và dễ nhìn hơn. Giày loafer đi cùng tất cao cổ tạo điểm nhấn mang hơi hướng học đường tinh tế, giúp nàng vừa năng động vừa thể hiện gu thẩm mỹ có chiều sâu.

Không chỉ dừng lại ở những gam xanh quen thuộc, quần shorts denim tông nâu đất mở ra hướng tiếp cận mới mẻ hơn cho phong cách thường ngày.

Sắc độ trầm ấm kết hợp chất liệu đứng phom giúp tạo cấu trúc rõ ràng, khi đi cùng áo thun đen và sơ mi ca rô tạo nên bảng màu tông đất hài hòa. Cách layering tự nhiên cùng phụ kiện đồng điệu giúp bản phối thêm phần cá tính, thể hiện tinh thần Y2K pha streetwear và xu hướng unisex đang được ưa chuộng ẢNH: @ORM.KORNNAPHAT