Thời trang 24/7

Chỉ cần một chiếc kính mát, nàng đã có thể 'nâng hạng' diện mạo mùa hè

Trương Ngọc Anh
03/05/2026 20:00 GMT+7

Chỉ một điểm nhấn nhỏ cũng đủ khiến diện mạo mùa hè trở nên nổi bật. Kính mát vừa tiện dụng vừa giúp nàng hoàn thiện phong cách đầy cuốn hút.

Có những ngày, phong cách được quyết định chỉ bằng một chi tiết rất nhỏ. Khi ánh nắng trở thành "background" quen thuộc của mùa hè, kính mát không còn dừng lại ở công năng che chắn mà dần trở thành điểm chốt cho tổng thể. Với sự đa dạng về phom dáng, màu sắc và tinh thần thẩm mỹ, món phụ kiện này giúp nàng dễ dàng định hình diện mạo theo hướng sắc sảo, cá tính hay tinh giản mà vẫn đầy cuốn hút.

Một điểm nhấn màu sắc luôn có khả năng "đánh thức" cả bản phối. Kính mát phom oval nhỏ pha nét mắt mèo với tròng đỏ rượu trong nhẹ và gọng mảnh tối màu tạo hiệu ứng nổi bật rõ rệt

Khi đặt cạnh sắc xanh mint dịu mắt, tông đỏ trở thành yếu tố tương phản tinh tế, giúp tổng thể không bị nhạt nhòa. Mũ họa tiết da báo mang đến cảm giác phá cách, trong khi giày nâu và tất cao cổ giữ vai trò cân bằng, tạo nên diện mạo vừa nổi bật vừa hài hòa cho nàng.

Kính mát tròng tím khói trong nhẹ kết hợp gọng mảnh tối màu mang lại cảm giác linh hoạt và có chiều sâu

Khi đi cùng áo thun trắng ôm và quần jeans ống rộng, thiết kế nhỏ gọn giúp tạo điểm nhấn cho phần trên, giữ cho tổng thể không bị "nuốt dáng". Gam màu tím nhạt đóng vai trò kết nối bảng màu, mang đến sự chuyển tiếp tinh tế, giúp nàng thể hiện phong cách Y2K hiện đại một cách nhẹ nhàng.

Chỉ cần thay đổi một phụ kiện, diện mạo đã có thể rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Kính mát dáng ôm sát với gọng đen bóng và tròng khói xám pha tím tạo nên vẻ ngoài vừa bí ẩn vừa cá tính

Khi kết hợp cùng áo tank top trắng tối giản, món đồ này lập tức trở thành tâm điểm thị giác, nâng tầm tổng thể theo hướng thời thượng. Trang sức ánh vàng xuất hiện như một lớp hoàn thiện, giúp diện mạo của nàng thêm phần sắc nét và nổi bật.

Có những lựa chọn không cần cầu kỳ nhưng vẫn đủ sức ghi điểm. Kính mát tông đen với phom oval pha nhẹ mắt mèo mang đến cảm giác thanh thoát và gọn gàng

Thiết kế mảnh kết hợp chi tiết kim loại tạo điểm nhấn vừa đủ để tổng thể không đơn điệu. Khi đi cùng áo thun xám và áo cổ yếm trắng, sắc đen của kính giúp diện mạo trở nên rõ nét hơn, trong khi phụ kiện ánh bạc và mái tóc buông tự nhiên mang lại sự hài hòa cho nàng.

Một đường nét tinh tế cũng có thể tạo nên sự khác biệt rõ ràng. Kính mát dáng mắt mèo pha cánh bướm với phần đuôi xếch nhẹ giúp gương mặt trông thon gọn hơn

Gọng đen bóng kết hợp tròng tối màu mang lại cảm giác mạnh mẽ, khi đi cùng áo bra trắng và áo khoác mỏng càng làm nổi bật hiệu ứng tương phản. Khăn bandana họa tiết và khuyên tai bạc bản lớn tạo nên điểm liên kết thú vị, mang đến diện mạo beachwear sành điệu cho nàng.

Sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại luôn tạo nên sức hút riêng biệt. Kính mát với phom mắt mèo góc cạnh mang lại vẻ sắc sảo nhưng vẫn giữ được độ ấm áp

Họa tiết loang tự nhiên kết hợp chi tiết kim loại ánh vàng giúp tổng thể thêm chiều sâu. Khi phối cùng áo sơ mi hồng pastel, sắc ấm của kính đóng vai trò cân bằng, giúp diện mạo của nàng trở nên hài hòa và có điểm nhấn rõ rệt hơn.

Kính dáng chữ nhật bo góc nhẹ với gọng đồi mồi tông nâu mật ong mang đến cảm giác cổ điển pha hiện đại

Tròng kính đồng điệu cùng viền mỏng tạo hiệu ứng thanh thoát. Khi kết hợp với áo tank top mỏng và lớp bikini tối màu, sắc ấm của kính trở thành điểm nhấn cân bằng, trong khi khăn trùm đầu sáng màu giúp tổng thể thêm phần nổi bật và phóng khoáng cho nàng.

Kính mát, với khả năng biến hóa linh hoạt, trở thành yếu tố giúp nàng hoàn thiện phong cách theo nhiều sắc thái khác nhau. Từ tinh giản đến cá tính, kính mát luôn giữ vai trò kết nối và nâng tầm tổng thể, khiến diện mạo mùa hè của nàng trở nên ấn tượng hơn theo cách rất riêng.

kính mát Kính râm Phụ kiện Y2K mùa hè

