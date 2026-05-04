Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Mỗi vóc dáng sẽ có một kiểu quần công sở hoàn hảo riêng. Tuy nhiên đa số các mẫu quần dành cho nàng công sở đều đảm bảo tiêu chí chuyên nghiệp, ít nhăn nhàu, dễ phối và sự thoải mái dễ chịu cho ít nhất 8 giờ làm việc mỗi ngày.

Áo sơ mi cách điệu gam màu xanh pastel dịu mắt, chất liệu mềm rủ với điểm nhấn nằm ở phần cổ cut out tạo hình nơ tinh tế phối quần ống suông cạp cao là “chìa khóa” giúp tổng thể trông cao ráo và gọn gàng hơn. Phom quần đứng dáng, "rơi" mềm theo từng bước chân ẢNH: GERME STORE

Quần công sở nữ - thiết kế đa năng nhất tủ đồ

Quần công sở nữ luôn được ưu tiên mặc trong những dịp quan trọng như khi có hội nghị, các buổi họp đầu tháng, đầu quý... Phom dáng chung của thiết kế này thường là dáng ống đứng suông dài từ hông kéo xuống gấu quần, cạp cao hoặc cạp vừa để thuận tiện sơ vin và mang dây thắt lưng. Tùy theo nhà mốt mà phần ống quần sẽ có độ rộng vừa phải, siêu rộng hoặc thuôn theo dáng baggy hay quần ống loe.

Quần lụa ống suông màu kem dày dặn, có độ rủ mềm nhưng vẫn đứng phom, dễ dàng kết hợp cùng nhiều mẫu áo kiểu khác nhau ẢNH: MAUVE

Quần ống suông

Dáng quần suông cạp cao dễ mặc, vừa có thể buông áo bên ngoài cạp quần theo cách thoải mái, phóng khoáng, vừa có thể sơ vin và phối thêm thắt lưng ẢNH: RUE DES CHATS

Quần công sở ống suông phù hợp với nhiều dáng người, bất kể chiều cao nổi bật hay hạn chế. Dáng ống suông tạo nên sự thoải mái, vừa vặn, che được khuyết điểm chân nhưng không mang đến cảm giác "lùng bùng" mà nhiều quý cô thấp bé luôn e ngại. Quần ống suông phối áo vest, sơ mi lụa, mongtoghi, áo kiểu điệu đà nhiều bèo nhún...

Quần suông họa tiết ca rô cổ điển tạo điểm nhấn tinh tế trong bản phối cùng áo satin và blazer rộng màu hồng pastel. Sự thoáng mát, nhẹ nhàng mà vẫn chuyên nghiệp được bộc lộ qua sự tiết chế màu sắc và họa tiết trên cả bản phối ẢNH: RUE DES CHATS

Quần công sở ống rộng

Quần vải ống rộng thường mềm nhẹ còn quần denim ống rộng lại có ưu điểm về độ đứng dáng, giữ phom tốt. Trong môi trường công sở, quần ống rộng thường phối cùng sơ mi kẻ, áo polo, áo cách điệu như blouse, áo bèo nhún tay phồng... kèm thắt lưng da bản nhỏ. Phom dáng quần này hoàn hảo cho nàng có lợi thế về chiều cao, vóc dáng cân đối vì nếu khéo kết hợp quần và giày còn giúp tăng thêm hiệu quả "kéo dài" chân.

Quần ống rộng phối giày cao gót giúp vóc dáng thon gọn và cao ráo hơn. Dáng quần sáng màu mang lại sự trẻ trung, trong khi các gam màu tối như đen, xanh đen, xanh chàm, màu xám... mang đến sự chững chạc, trưởng thành ẢNH: HAGOO, EVA DE EVA

Quần lửng ống rộng culottes

Mùa nắng, quý cô sẽ muốn diện quần culottes phối giày có gót cao và áo không tay thoáng mát. Kiểu quần lửng ống rộng này vẫn che nhược điểm tốt và còn có thể làm nổi bật vẻ ngoài hiện đại, trẻ trung ẢNH: C'CHIC

Quần xếp ly

Quần tây xếp ly tông màu nâu beige, nâu cà phê dễ mặc và dễ phối bậc nhất. Các gợi ý bao gồm áo vest, áo lụa tay phồng, sơ mi lụa, áo voan tơ in họa tiết... ẢNH: MACI

Quần xếp ly là một trong số những mẫu quần công sở "must have" của mọi cô gái. Thiết kế có từ 2 - 3 đường gấp ly ở hai bên chân, dáng ống suông hoặc ống rộng đi cùng phần hông cao ôm trọn vòng 2.