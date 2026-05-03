Thời trang 24/7

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
03/05/2026 22:30 GMT+7

Mỗi mùa hè đến, váy đi biển lại trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của nhiều cô gái.

Không chỉ phục vụ cho những chuyến đi biển, đi du lịch, các thiết kế váy mùa hè còn được biến tấu linh hoạt để phù hợp với dạo phố, cà phê cuối tuần hay những buổi hẹn nhẹ nhàng. Sự thoải mái, bay bổng nhưng vẫn giữ được tính thời trang chính là lý do khiến những mẫu váy này luôn "lên ngôi" mỗi khi mùa nắng bắt đầu.

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn- Ảnh 1.

Chiếc váy len móc dáng ôm nhẹ với chất liệu thoáng khí mang đến cảm giác thoải mái nhưng vẫn tôn dáng, trở thành lựa chọn phù hợp cho những chuyến du lịch biển mùa hè

ẢNH: TOD'S

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn- Ảnh 2.
Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn- Ảnh 3.

Chất liệu nhẹ, thoáng cùng kiểu dáng tối giản kết hợp layer khỏe khoắn giúp các thiết kế mang tinh thần nghỉ dưỡng hiện đại, phù hợp mùa hè đi biển 

ẢNH: TOD'S, VUORI

Váy maxi, hai dây và cut out lên ngôi mùa du lịch biển

Năm nay, các bộ sưu tập váy đi biển thiên về tinh thần tự do và nữ tính hơn. Những thiết kế maxi dáng dài tiếp tục được ưa chuộng nhờ khả năng tạo hiệu ứng mềm mại khi di chuyển. Trên nền chất liệu voan, chiffon hoặc cotton mỏng nhẹ, váy maxi mang đến cảm giác thoải mái nhưng vẫn đủ nổi bật trong khung cảnh biển xanh, nắng vàng. Các gam màu như trắng, xanh pastel, vàng bơ hay tím lavender cũng xuất hiện nhiều hơn, tạo cảm giác dịu mắt và phù hợp không khí mùa hè.

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn- Ảnh 4.
Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn- Ảnh 5.

Chất liệu nhẹ, thoáng cùng kiểu dáng tối giản giúp các thiết kế mang tinh thần nghỉ dưỡng hiện đại, phù hợp mùa hè đi biển và dạo phố

ẢNH: LÊ HOUSE

Bên cạnh váy maxi, váy hai dây dáng suông cũng là lựa chọn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Thiết kế tối giản giúp người mặc dễ phối cùng sandal, túi cói hoặc kính mát mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ. Những chiếc váy này đặc biệt phù hợp với phong cách nghỉ dưỡng hiện đại - ưu tiên sự nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Một xu hướng nổi bật khác là các thiết kế váy cut out nhẹ hoặc hở lưng tinh tế. Không còn quá táo bạo như trước, chi tiết cut out năm nay được xử lý tiết chế hơn, tập trung vào những đường cắt mềm mại ở eo hoặc phần lưng để tăng hiệu ứng thời trang mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Với các chuyến đi biển hoặc tiệc hoàng hôn, đây là kiểu váy dễ tạo cảm giác nổi bật nhưng không quá phô trương.

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn- Ảnh 6.
Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn- Ảnh 7.

Chất liệu voan, ren và vải xếp ly mềm nhẹ giúp các thiết kế váy maxi thêm bay bổng, tạo cảm giác nữ tính và nổi bật trong không khí mùa hè đi biển

ẢNH: LÊ HOUSE

Resort wear: Xu hướng váy mùa hè ngày càng được ưa chuộng

Ngoài yếu tố kiểu dáng, chất liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong thời trang mùa hè. Các thiết kế sử dụng linen, cotton hoặc lụa mỏng đang được ưa chuộng nhờ khả năng tạo cảm giác thoáng mát và dễ di chuyển. Đặc biệt, những chất liệu có độ rủ nhẹ còn giúp váy trông "ăn ảnh" hơn khi chụp dưới ánh nắng tự nhiên.

Không chỉ dành cho du lịch, nhiều mẫu váy đi biển hiện nay còn có tính ứng dụng cao trong đời sống thường ngày. Chỉ cần kết hợp thêm áo khoác mỏng hoặc túi xách tối giản, người mặc có thể biến một chiếc váy nghỉ dưỡng thành bản phối dạo phố nhẹ nhàng. Đây cũng là lý do phong cách "resort wear" ngày càng được yêu thích trong thời trang ứng dụng.

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn- Ảnh 8.

Những thiết kế maxi bay nhẹ và xếp ly mềm mại mang đậm tinh thần resort wear vừa phóng khoáng, nữ tính, vừa phù hợp cho các chuyến nghỉ dưỡng mùa hè bên biển

ẢNH: LÊ HOUSE

 

váy váy đi biển trang phục đi biển thời trang mùa hè váy maxi

