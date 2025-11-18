Áo blazer sắc pastel hợp mọi phong cách, từ công sở đến đường phố

Trong những gam màu đang thống trị xu hướng hiện nay, pastel trở thành tâm điểm nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa nét thanh lịch và sự ngọt ngào đầy nữ tính. Khi kết hợp cùng áo blazer thanh lịch, bảng màu dịu mắt này càng phát huy trọn vẹn sức hút: vừa hiện đại, vừa tỏa sáng theo cách nhẹ nhàng và tinh tế nhất.



Với những cô nàng theo đuổi vẻ đẹp thanh lịch nhưng không muốn quá nghiêm nghị, xanh bạc hà chính là lựa chọn hoàn hảo. Chiếc blazer tay ngắn màu xanh bạc hà mang lại cảm giác mát dịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi kết hợp cùng quần suông đồng tông, trang phục tạo hiệu ứng kéo dài dáng, giúp vóc dáng trông cao và thanh thoát hơn. Một chiếc túi xách nude nhỏ và đôi xăng đan quai mảnh trở thành điểm nhấn hoàn hảo, vừa tinh tế, vừa giữ được nét nữ tính nhẹ nhàng.

Blazer sắc xanh mint phối quần suông cùng tông, tạo phong thái thanh lịch, hiện đại ẢNH: IVY MODA

Áo blazer màu xanh mint phối quần suông trắng, chuẩn phong cách tối giản hiện đại ẢNH: MAIIMER

Nếu bạn yêu sự mềm mại và nét quyến rũ có chút hoài niệm, thì pastel xanh kết hợp chân váy midi chính là bản hòa ca tinh tế của cổ điển và hiện đại.



Blazer xanh pastel kết hợp cùng chân váy midi đồng tông mang đến vẻ đẹp nữ tính, pha chút hoài cổ. Đường cắt vuông vức của áo tạo điểm cân bằng cho phần váy xòe mềm mại, giúp tổng thể vừa thanh thoát vừa nền nã. Đôi giày bệt mũi nhọn và khuyên tai nhỏ khắc họa thêm tinh thần cổ điển ẢNH: MAISONONLINE

Blazer xanh baby kết hợp quần trắng suông tạo cảm giác thanh thoát và hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Với những ai muốn đưa thêm sự tươi vui và năng lượng vào trang phục, gam hồng pastel chính là lựa chọn “đến là yêu ngay”. Áo blazer hồng phối cùng quần shorts đồng tông và áo hoa rực rỡ bên trong, tổng thể trở nên sinh động, tươi sáng mà vẫn thanh lịch. Bộ đồ này mang lại năng lượng tích cực, phù hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc các sự kiện ngoài trời nhỏ.



Blazer hồng pastel kết hợp áo hoa và quần ngắn, gợi cảm giác năng động, tươi sáng ẢNH: @TRANG_PHAP

Blazer hồng pastel phối quần ống rộng cùng tông đồng điệu, tinh tế và thời thượng ẢNH: IVY MODA

Chỉ cần một chút sắc tím, phong cách tối giản quen thuộc cũng có thể trở nên ấn tượng và cuốn hút hơn. Gam tím nhẹ nhàng khi kết hợp với quần tây ống suông tạo nên sự hài hòa dịu mắt.

Áo blazer với thiết kế chiết eo giúp tôn khéo vóc dáng người mặc, thiết kế cúc áo đối xứng cũng tăng thêm sự thu hút. Đây là công thức phối lý tưởng dành cho những cô nàng ưa chuộng phong cách tối giản nhưng vẫn muốn thể hiện dấu ấn riêng ẢNH: LOUISA

Tông màu vàng kem là lựa chọn dành cho những cô gái yêu phong cách dịu dàng, trưởng thành. Khi phối blazer với chân váy dáng dài đồng chất liệu, tổng thể trở nên hài hòa nhưng vẫn mang lại sự thu hút. Giày cao gót và một chiếc túi xách trắng đơn giản giúp cân bằng tổng thể trang phục, giữ vẻ thanh thoát và dễ chịu cho người mặc.



Blazer màu vàng kem phối chân váy dài gợi nét cổ điển, thanh lịch ẢNH: @MOMOCO.VN

Giữa muôn kiểu áo khoác, blazer màu pastel vẫn giữ được vị thế riêng nhờ sự dung hòa giữa thanh lịch và trẻ trung. Đây không chỉ là món đồ dễ phối, mà còn là cách khẳng định phong cách sống tinh tế, đơn giản mà vẫn đầy cuốn hút.

