Áo blazer và khả năng biến hóa trong phong cách thường ngày

Từ môi trường công sở đến đời sống thường nhật, áo blazer ngày nay đã được làm mới với đa dạng phom dáng, chất liệu và cách phối. Sự thay đổi này giúp blazer không còn giới hạn trong phong cách trang trọng, mà dễ dàng hòa nhập vào nhịp sống hiện đại.

Màu đỏ được tiết chế khéo léo trên phom dáng blazer tối giản nên tổng thể vẫn giữ được nét thanh lịch và tinh tế. Sắc đỏ vừa đủ tạo điểm nhấn, giúp trang phục nổi bật nhẹ nhàng mà không gây cảm giác phô trương ẢNH: NGOC ANH TRAN STUDIO

Màu sắc tinh tế được lựa chọn khéo léo giúp nàng phối đồ dễ dàng. Chỉ cần kết hợp đơn giản với chân váy bút chì hay quần âu, tổng thể ngay lập tức trở nên hài hòa, gọn gàng và đủ tinh tế để mặc trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: NGOC ANH TRAN STUDIO

Với những quý cô yêu thích sự tối giản thì đây là chiếc áo đáng để thêm vào tủ đồ. Gam xám trung tính, không nhiều chi tiết rối mắt, cũng không quá ít để trông đơn điệu. Nàng có thể kết hợp với quần tây tone sur tone để tạo thành bản phối hoàn chỉnh ẢNH: NGOC ANH TRAN STUDIO

Đây là kiểu dáng dành cho những chị em yêu sự trẻ trung nhưng vẫn muốn giữ nét mềm mại, không quá nghiêm túc hay cứng nhắc. Dáng áo crop top mặc lên nhìn gọn gàng, lịch sự nhưng vẫn rất điệu đà ẢNH: NGOC ANH TRAN STUDIO

Gam đen quen thuộc nhưng nhờ phần cổ vest và chi tiết hai hàng khuy đã biến món đồ này trở nên thanh lịch hơn. Để tổng thể thêm sang chảnh và "đắt giá", nàng có thể kết hợp cùng những món phụ kiện mạ vàng như khuyên tai, nhẫn hay vòng tay ẢNH: NGOC ANH TRAN STUDIO

Blazer dạ dáng dài chuẩn "quiet luxury", giúp nàng tỏa ra khí chất thanh lịch ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phom dáng suông nhẹ, kết hợp cùng ve áo sắc nét và 2 nút tối giản tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn cuốn hút ẢNH: ELLA DORA

Phom áo ôm vừa vặn, tôn dáng nhưng không gò bó, mặc đi làm hay dự tiệc cả ngày vẫn thấy dễ chịu. Cầu vai vuông vức cùng phần khuy cài nhấn eo giúp tỷ lệ thân hình trở nên thon gọn và khéo léo che khuyết điểm ẢNH: NGOC ANH TRAN STUDIO

Mẫu áo mang tinh thần "timeless elegance" - sang trọng, chuẩn mực và dễ ứng dụng. Thiết kế 2 hàng nút được cắt may kỹ lưỡng, tạo dáng đứng đẹp, tôn vai và giúp tỷ lệ cơ thể thanh thoát hơn. Nút kim loại tinh tế là điểm nhấn khiến tổng thể thêm thời thượng ẢNH: ELLA DORA

Khi được lựa chọn và phối hợp khéo léo, blazer không chỉ hoàn thiện diện mạo mà còn thể hiện phong thái tự tin, chuyên nghiệp và tinh tế. Chính điều đó đã giúp chiếc áo này luôn hiện diện như một món đồ không thể thiếu của quý cô.