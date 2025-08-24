Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố

Áo bomber từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự trẻ trung và phóng khoáng. Bạn có thể dễ dàng tạo nên diện mạo năng động, thoải mái cho những ngày xuống phố mà vẫn giữ được sự thời thượng.
Áo bomber vốn xuất phát từ những thiết kế dành cho phi công quân đội, nhưng khi bước vào dòng chảy thời trang, nó đã trở thành chiếc áo khoác mang tính ứng dụng cao, dễ dàng phối cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau. Với phom dáng rộng rãi, chi tiết bo gấu, bo tay đặc trưng, bomber mang đến sự trẻ trung, đồng thời vẫn đủ ấm áp cho tiết trời giao mùa.
Áo bomber phối cùng quần jeans
Áo bomber và quần jeans luôn là bộ đôi “an toàn” nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Sự khỏe khoắn của bomber khi kết hợp cùng nét bụi bặm của quần jeans tạo nên vẻ ngoài vừa năng động, vừa cá tính phù hợp cho cả những buổi dạo phố cuối tuần hay các hoạt động thường ngày.
Phối áo bomber cùng chân váy ngắn
Áo bomber khi kết hợp với chân váy ngắn mang đến một công thức cân bằng thú vị vừa năng động, cá tính lại vừa giữ được nét nữ tính, trẻ trung. Bomber với phom dáng rộng tạo nên sự khỏe khoắn, trong khi chân váy ngắn lại tôn lên vẻ duyên dáng và đôi chân thon dài.
Phối bomber cùng chân váy dài
Không chỉ “ăn ý” với chân váy ngắn, bomber khi kết hợp cùng chân váy dài cũng mang đến một diện mạo vô cùng thú vị. Chiếc áo bomber màu rượu vang dáng rộng trở thành lớp áo khoác chủ đạo, mang đến vẻ khỏe khoắn cho tổng thể. Bên trong là áo len cardigan xanh lá, cùng áo thun trắng basic.
Áo bomber phối cùng quần shorts
Nếu bomber vốn gợi nhớ đến tinh thần thể thao và hơi thở đường phố, thì quần shorts lại đại diện cho sự thoải mái, trẻ trung của mùa hè. Khi kết hợp cùng nhau, hai món đồ này tạo nên một diện mạo vừa cá tính, vừa phóng khoáng.
Một chút biến tấu trong cách phối, áo bomber sẽ luôn mang lại nguồn cảm hứng mới mẻ. Đơn giản, tiện dụng nhưng không kém phần cuốn hút.