Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố

Áo bomber vốn xuất phát từ những thiết kế dành cho phi công quân đội, nhưng khi bước vào dòng chảy thời trang, nó đã trở thành chiếc áo khoác mang tính ứng dụng cao, dễ dàng phối cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau. Với phom dáng rộng rãi, chi tiết bo gấu, bo tay đặc trưng, bomber mang đến sự trẻ trung, đồng thời vẫn đủ ấm áp cho tiết trời giao mùa.

Áo bomber phối cùng quần jeans

Áo bomber và quần jeans luôn là bộ đôi “an toàn” nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Sự khỏe khoắn của bomber khi kết hợp cùng nét bụi bặm của quần jeans tạo nên vẻ ngoài vừa năng động, vừa cá tính phù hợp cho cả những buổi dạo phố cuối tuần hay các hoạt động thường ngày.

Bomber đen phối cùng crop top và quần jeans xám tạo sự trẻ trung năng động, dễ ứng dụng. Giày đen được lựa chọn để giữ sự hài hòa, trong khi mũ xanh rêu lại trở thành điểm nhấn màu sắc độc đáo, khiến bộ trang phục không bị đơn điệu mà thêm phần ấn tượng ẢNH: @SIANHTU

Áo bomber màu đen, phom dáng rộng với chất liệu hơi dày mang cảm giác cứng cáp, khỏe khoắn. Bên trong, phối áo màu xám, cổ thấp để làm nền cho áo bomber. Phần dưới là quần jeans dáng suông ống rộng màu xám đen, mang đến vẻ phóng khoáng, hiện đại ẢNH: @JINKYUNG3_3

Phối áo bomber cùng chân váy ngắn

Áo bomber khi kết hợp với chân váy ngắn mang đến một công thức cân bằng thú vị vừa năng động, cá tính lại vừa giữ được nét nữ tính, trẻ trung. Bomber với phom dáng rộng tạo nên sự khỏe khoắn, trong khi chân váy ngắn lại tôn lên vẻ duyên dáng và đôi chân thon dài.

Ca sĩ Amee lựa chọn áo bomber da đen bên trong là áo thun trắng basic. Tổng thể mang đến sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính nhờ dáng váy ngắn màu ghi, tôn lên đôi chân dài ẢNH: @AMEEMEE_M

Bomber màu vàng sáng kết hợp cùng chân váy đỏ rượu vang, mang đến sự đối lập về sắc thái nhưng lại cực kỳ hài hòa. Bên trong, áo polo kẻ sọc tạo thêm nét sinh động, trong khi phụ kiện mũ nồi nâu, tất kẻ nhiều màu và giày tạo nên sự cổ điển ẢNH: @MULBADA

Phối bomber cùng chân váy dài

Không chỉ “ăn ý” với chân váy ngắn, bomber khi kết hợp cùng chân váy dài cũng mang đến một diện mạo vô cùng thú vị. Chiếc áo bomber màu rượu vang dáng rộng trở thành lớp áo khoác chủ đạo, mang đến vẻ khỏe khoắn cho tổng thể. Bên trong là áo len cardigan xanh lá, cùng áo thun trắng basic.

Kết hợp chân váy lụa dài màu trắng, in họa tiết chấm bi đen cổ điển, đôi giày đồng bộ với bomber càng mang lại nét nữ tính ẢNH: @LARA_BSMNN

Quỳnh Anh Shyn xuất hiện với áo bomber họa tiết rằn ri vốn mang tinh thần mạnh mẽ, nay được kết hợp cùng váy liền dáng dài đen ôm, phô diễn đường nét cơ thể. Phần dưới là chân váy và ống tay được trang trí bằng nhiều khoen kim loại tròn gợi nét nổi loạn và cá tính mạnh ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Áo bomber phối cùng quần shorts

Nếu bomber vốn gợi nhớ đến tinh thần thể thao và hơi thở đường phố, thì quần shorts lại đại diện cho sự thoải mái, trẻ trung của mùa hè. Khi kết hợp cùng nhau, hai món đồ này tạo nên một diện mạo vừa cá tính, vừa phóng khoáng.

Áo bomber màu vàng nhạt kết hợp cùng sơ mi màu nude cài khuy hờ, tạo sự năng động và phóng khoáng. Quần shorts ôm kẻ sọc ngang vàng cam, kiểu dáng retro, làm trang phục thêm trẻ trung. Kết hợp cùng giày trắng và túi xách vàng họa tiết làm tổng thể càng thêm hòa hợp ẢNH: @PISSINI

Áo bomber da màu đen kết hợp cùng áo thun ngắn đen tạo sự liền mạch, mạnh mẽ và gọn gàng. Sự xuất hiện của quần shorts denim sáng đóng vai trò cân bằng, mang lại điểm nhấn trẻ trung cho tổng thể ẢNH: @MAIKASANTAFE

Một chút biến tấu trong cách phối, áo bomber sẽ luôn mang lại nguồn cảm hứng mới mẻ. Đơn giản, tiện dụng nhưng không kém phần cuốn hút.