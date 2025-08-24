  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
24/08/2025 12:00 GMT+7

Áo bomber từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự trẻ trung và phóng khoáng. Bạn có thể dễ dàng tạo nên diện mạo năng động, thoải mái cho những ngày xuống phố mà vẫn giữ được sự thời thượng.

Áo bomber vốn xuất phát từ những thiết kế dành cho phi công quân đội, nhưng khi bước vào dòng chảy thời trang, nó đã trở thành chiếc áo khoác mang tính ứng dụng cao, dễ dàng phối cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau. Với phom dáng rộng rãi, chi tiết bo gấu, bo tay đặc trưng, bomber mang đến sự trẻ trung, đồng thời vẫn đủ ấm áp cho tiết trời giao mùa.

Áo bomber phối cùng quần jeans

Áo bomber và quần jeans luôn là bộ đôi “an toàn” nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Sự khỏe khoắn của bomber khi kết hợp cùng nét bụi bặm của quần jeans tạo nên vẻ ngoài vừa năng động, vừa cá tính phù hợp cho cả những buổi dạo phố cuối tuần hay các hoạt động thường ngày.

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố- Ảnh 1.

Bomber đen phối cùng crop top và quần jeans xám tạo sự trẻ trung năng động, dễ ứng dụng. Giày đen được lựa chọn để giữ sự hài hòa, trong khi mũ xanh rêu lại trở thành điểm nhấn màu sắc độc đáo, khiến bộ trang phục không bị đơn điệu mà thêm phần ấn tượng

ẢNH: @SIANHTU

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố- Ảnh 2.

Áo bomber màu đen, phom dáng rộng với chất liệu hơi dày mang cảm giác cứng cáp, khỏe khoắn. Bên trong, phối áo màu xám, cổ thấp để làm nền cho áo bomber. Phần dưới là quần jeans dáng suông ống rộng màu xám đen, mang đến vẻ phóng khoáng, hiện đại

ẢNH: @JINKYUNG3_3

Phối áo bomber cùng chân váy ngắn

Áo bomber khi kết hợp với chân váy ngắn mang đến một công thức cân bằng thú vị vừa năng động, cá tính lại vừa giữ được nét nữ tính, trẻ trung. Bomber với phom dáng rộng tạo nên sự khỏe khoắn, trong khi chân váy ngắn lại tôn lên vẻ duyên dáng và đôi chân thon dài.

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố- Ảnh 3.

Ca sĩ Amee lựa chọn áo bomber da đen bên trong là áo thun trắng basic. Tổng thể mang đến sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét nữ tính nhờ dáng váy ngắn màu ghi, tôn lên đôi chân dài

ẢNH: @AMEEMEE_M

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố- Ảnh 4.

Bomber màu vàng sáng kết hợp cùng chân váy đỏ rượu vang, mang đến sự đối lập về sắc thái nhưng lại cực kỳ hài hòa. Bên trong, áo polo kẻ sọc tạo thêm nét sinh động, trong khi phụ kiện mũ nồi nâu, tất kẻ nhiều màu và giày tạo nên sự cổ điển

ẢNH: @MULBADA

Phối bomber cùng chân váy dài

Không chỉ “ăn ý” với chân váy ngắn, bomber khi kết hợp cùng chân váy dài cũng mang đến một diện mạo vô cùng thú vị. Chiếc áo bomber màu rượu vang dáng rộng trở thành lớp áo khoác chủ đạo, mang đến vẻ khỏe khoắn cho tổng thể. Bên trong là áo len cardigan xanh lá, cùng áo thun trắng basic. 

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố- Ảnh 5.

Kết hợp chân váy lụa dài màu trắng, in họa tiết chấm bi đen cổ điển, đôi giày đồng bộ với bomber càng mang lại nét nữ tính

ẢNH: @LARA_BSMNN

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố- Ảnh 6.

Quỳnh Anh Shyn xuất hiện với áo bomber họa tiết rằn ri vốn mang tinh thần mạnh mẽ, nay được kết hợp cùng váy liền dáng dài đen ôm, phô diễn đường nét cơ thể. Phần dưới là chân váy và ống tay được trang trí bằng nhiều khoen kim loại tròn gợi nét nổi loạn và cá tính mạnh

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Áo bomber phối cùng quần shorts

Nếu bomber vốn gợi nhớ đến tinh thần thể thao và hơi thở đường phố, thì quần shorts lại đại diện cho sự thoải mái, trẻ trung của mùa hè. Khi kết hợp cùng nhau, hai món đồ này tạo nên một diện mạo vừa cá tính, vừa phóng khoáng. 

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố- Ảnh 7.

Áo bomber màu vàng nhạt kết hợp cùng sơ mi màu nude cài khuy hờ, tạo sự năng động và phóng khoáng. Quần shorts ôm kẻ sọc ngang vàng cam, kiểu dáng retro, làm trang phục thêm trẻ trung. Kết hợp cùng giày trắng và túi xách vàng họa tiết làm tổng thể càng thêm hòa hợp

ẢNH: @PISSINI

Áo bomber là lựa chọn năng động cho những ngày xuống phố- Ảnh 8.

Áo bomber da màu đen kết hợp cùng áo thun ngắn đen tạo sự liền mạch, mạnh mẽ và gọn gàng. Sự xuất hiện của quần shorts denim sáng đóng vai trò cân bằng, mang lại điểm nhấn trẻ trung cho tổng thể

ẢNH: @MAIKASANTAFE

Một chút biến tấu trong cách phối, áo bomber sẽ luôn mang lại nguồn cảm hứng mới mẻ. Đơn giản, tiện dụng nhưng không kém phần cuốn hút.

áo bomber Quần jeans chân váy ngắn chân váy dài quần shorts

Bài viết khác

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu

Áo hoodie, món đồ 'chất chơi' giúp nàng nổi bật những ngày đầu thu

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu

Chân váy hoa cổ điển, chân váy ca rô là điểm nhấn thú vị nhất mùa thu

Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xăng đan và quần dài, lựa chọn tinh tế sành điệu cho ngày đến đêm

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Xu hướng quần jeans đẹp nhất mùa này

Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Bí quyết chọn 'full set' và thoải mái 'đu trend' A80

Màu be tối giản cho phong cách thanh lịch hằng ngày

Màu be tối giản cho phong cách thanh lịch hằng ngày

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời

4 cách biến hóa với áo len tăm cho nàng thêm rạng ngời

'Giải phóng' tủ đồ mùa thu với xu hướng thời trang tối giản hiện đại

'Giải phóng' tủ đồ mùa thu với xu hướng thời trang tối giản hiện đại

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top