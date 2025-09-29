Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật

Áo bra thể thao trở thành điểm nhấn thời trang, giúp bạn khẳng định cá tính riêng. Chỉ với một chi tiết năng động, bạn dễ dàng tạo phong cách ấn tượng trong trang phục thường ngày.
Năng động với áo bra thể thao cùng quần jeans dài
Set đồ này vừa khoe vòng eo thon gọn vừa che khuyết điểm đôi chân, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và hiện đại.
Điểm nhấn nổi bật là phần gấu áo bản to, lộ ra logo thương hiệu độc đáo, ấn tượng. Áo có dây mảnh giúp cố định nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái. Khi kết hợp với quần jeans rách ống rộng sẽ đem đến một diện mạo phá cách.
Nổi bật cùng áo bra thể thao với áo sơ mi
Điểm nhấn là logo trắng nổi bật trước áo, phối với quần ống rộng cùng tông tạo tổng thể hài hòa mà vẫn đủ thanh lịch. Thêm một chiếc túi xách màu bạc sang trọng hoặc trắng để trang phục đơn giản mà không đơn điệu.
Phá cách với áo bra thể thao cùng áo lưới
Chiếc áo bra thể thao màu đen, phần cạp bản to in logo nổi bật tạo điểm nhấn, phối với áo lưới cùng màu tạo hiệu ứng xuyên thấu tinh tế tôn lên đường nét khỏe khoắn.
Phong cách đường phố cùng áo bra thể thao và áo khoác
Diện bên trong là áo bra thể thao màu đen họa tiết trắng nổi bật. Khoác ngoài là áo khoác hoodie zip dáng rộng, set đồ vừa giúp khoe khéo vòng eo, vừa mang lại phong cách táo bạo.
Khoác ngoài là áo khoác thể thao năng động, giúp vừa giữ ấm vừa không quá gợi cảm. Hoàn thiện trang phục với quần jeans bạc màu có túi hộp phía trước đậm chất đường phố.
Áo bra thể thao màu xám có thiết kế đơn giản, cạp áo bản to màu trắng với logo xám nổi bật tạo điểm nhấn tinh tế. Đi cùng với áo khoác denim và quần ống rộng khoe trọn vẻ đẹp khỏe khoắn.