Thời trang 24/7

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/09/2025 20:00 GMT+7

Áo bra thể thao không chỉ là món đồ dành cho phòng tập, chỉ cần một chút khéo léo, bạn có thể biến món đồ này thành điểm nhấn cá tính cho những bộ trang phục thường nhật.

Áo bra thể thao trở thành điểm nhấn thời trang, giúp bạn khẳng định cá tính riêng. Chỉ với một chi tiết năng động, bạn dễ dàng tạo phong cách ấn tượng trong trang phục thường ngày.

Năng động với áo bra thể thao cùng quần jeans dài 

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật- Ảnh 1.

Một trong những công thức cơ bản nhưng luôn hiệu quả là phối áo bra thể thao cùng quần jeans dài

ẢNH: @SWE

Set đồ này vừa khoe vòng eo thon gọn vừa che khuyết điểm đôi chân, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và hiện đại. 

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật- Ảnh 2.

Những chiếc áo bra thể thao sở hữu gam màu trung tính như xám, đen với thiết ôm sát cơ thể

ẢNH: @SWE

Điểm nhấn nổi bật là phần gấu áo bản to, lộ ra logo thương hiệu độc đáo, ấn tượng. Áo có dây mảnh giúp cố định nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái. Khi kết hợp với quần jeans rách ống rộng sẽ đem đến một diện mạo phá cách.

Nổi bật cùng áo bra thể thao với áo sơ mi 

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật- Ảnh 3.

Áo bra thể thao được thiết kế với màu đen tuyền, thiết kế ôm sát kết hợp với áo sơ mi cùng màu. Chiếc áo này không chỉ là một món đồ thể thao mà còn trở thành một phần của phong cách thời trang đường phố vừa khỏe khoắn, vừa gợi cảm

ẢNH: @CARAPHUONGNGUYEN

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật- Ảnh 4.

Bạn có thể tạo phong cách năng động bằng cách phối áo bra thể thao đen với áo sơ mi sọc kẻ

ẢNH: @VITAMMYN

Điểm nhấn là logo trắng nổi bật trước áo, phối với quần ống rộng cùng tông tạo tổng thể hài hòa mà vẫn đủ thanh lịch. Thêm một chiếc túi xách màu bạc sang trọng hoặc trắng để trang phục đơn giản mà không đơn điệu.

Phá cách với áo bra thể thao cùng áo lưới 

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật- Ảnh 5.

Với những cô nàng yêu thích sự táo bạo và phá cách, áo bra thể thao khi kết hợp cùng áo lưới sẽ mang đến một diện mạo phá cách

ẢNH: @YENMEO.1098

Chiếc áo bra thể thao màu đen, phần cạp bản to in logo nổi bật tạo điểm nhấn, phối với áo lưới cùng màu tạo hiệu ứng xuyên thấu tinh tế tôn lên đường nét khỏe khoắn.

Phong cách đường phố cùng áo bra thể thao và áo khoác

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật- Ảnh 6.

Để dễ dàng ứng dụng bra thể thao vào đời sống thường nhật, áo khoác là lựa chọn không thể thiếu

ẢNH: @HAVEN STUDIO

Diện bên trong là áo bra thể thao màu đen họa tiết trắng nổi bật. Khoác ngoài là áo khoác hoodie zip dáng rộng, set đồ vừa giúp khoe khéo vòng eo, vừa mang lại phong cách táo bạo.

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật- Ảnh 7.

Năng động hơn với áo bra thể thao màu đen viền trắng xen kẽ nổi bật

ẢNH: @YENMEO.1098

Khoác ngoài là áo khoác thể thao năng động, giúp vừa giữ ấm vừa không quá gợi cảm. Hoàn thiện trang phục với quần jeans bạc màu có túi hộp phía trước đậm chất đường phố.

Áo bra thể thao chinh phục phong cách thường nhật- Ảnh 8.

Diễn viên Khả Ngân năng động trong bộ đôi công thức áo bra phối áo khoác denim ấn tượng

ẢNH: @IMKHANGAN

Áo bra thể thao màu xám có thiết kế đơn giản, cạp áo bản to màu trắng với logo xám nổi bật tạo điểm nhấn tinh tế. Đi cùng với áo khoác denim và quần ống rộng khoe trọn vẻ đẹp khỏe khoắn.

 

áo bra thể thao Phong cách phong cách đường phố Cá tính

