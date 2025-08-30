Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer

Chỉ cần thay đổi từ áo cardigan cotton và cả vải lanh hoặc lụa sang áo len (hoặc cashmere mềm mại), bạn đã có thể biến nó thành một lựa chọn thay thế hoàn hảo cho áo khoác blazer theo mùa.
Áo khoác cardigan dáng sơ mi
Bạn cũng có thể mặc như một chiếc áo khoác riêng biệt, buộc lên cổ. Về màu sắc, những gam màu kinh điển như xám khói và nâu - với đủ mọi sắc thái - là một lựa chọn chắc chắn.
Với thiết kế hàng cúc phía trước và cổ bẻ đặc trưng, chiếc áo mang lại vẻ gọn gàng nhưng vẫn phóng khoáng, dễ dàng phối cùng nhiều trang phục khác nhau. Cardigan dáng sơ mi phù hợp cho cả đi làm, dạo phố lẫn hẹn hò, giúp người mặc vừa thanh lịch vừa trẻ trung, thể hiện phong cách tinh tế mà vẫn gần gũi, hiện đại.
Áo khoác cardigan thanh lịch
Sự kết hợp giữa áo khoác mỏng nhẹ - tương tự như kiểu áo tweed cổ điển - và áo len có cấu trúc, được tô điểm bằng các chi tiết hoàn thiện và điểm nhấn như cúc áo và túi áo.
Áo khoác cardigan khóa kéo
Kết hợp với chân váy bút chì bó sát hay hoặc quần ống rộng denim và giày cao gót, hoặc để có vẻ ngoài giản dị và cá tính có thể phối cùng trang phục thường ngày như quần jeans và quần palazzo ống rộng.
Áo cardigan ngắn
Giờ là lúc để thổi một luồng sinh khí mới vào phong cách thường ngày, kết hợp với chân váy ngắn, quần tây may đo và quần denim. Về màu sắc, bạn không thể bỏ qua những gam màu kinh điển như đen xám, hay những gam màu hợp thời trang như đỏ nâu.
Áo cardigan dài
Xu hướng hiện nay cho thấy bạn có thể mặc nó như một món đồ độc lập (không cần mặc thêm gì bên trong), để lộ phần cổ áo rộng, hoặc thử mặc nó như một chiếc áo thông thường, chỉ cần buộc phần trên, để lộ một phần eo.