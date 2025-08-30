  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/08/2025 22:00 GMT+7

Vừa thời trang vừa tiện dụng, áo cardigan được khẳng định là một trong những món đồ chủ đạo của mùa này.

Chỉ cần thay đổi từ áo cardigan cotton và cả vải lanh hoặc lụa sang áo len (hoặc cashmere mềm mại), bạn đã có thể biến nó thành một lựa chọn thay thế hoàn hảo cho áo khoác blazer theo mùa.

Áo khoác cardigan dáng sơ mi

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 1.

Một trong những mẫu áo khoác cardigan mới nhất năm 2025 là áo khoác cardigan dáng sơ mi, với cổ áo nhọn cổ điển

ẢNH: @MICCHOUSE__

Bạn cũng có thể mặc như một chiếc áo khoác riêng biệt, buộc lên cổ. Về màu sắc, những gam màu kinh điển như xám khói và nâu - với đủ mọi sắc thái - là một lựa chọn chắc chắn.

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 2.

Áo khoác cardigan dáng sơ mi đang trở thành một xu hướng được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng nhờ sự kết hợp độc đáo giữa nét thanh lịch của sơ mi và sự mềm mại, thoải mái của cardigan

ẢNH: @MICCHOUSE__

Với thiết kế hàng cúc phía trước và cổ bẻ đặc trưng, chiếc áo mang lại vẻ gọn gàng nhưng vẫn phóng khoáng, dễ dàng phối cùng nhiều trang phục khác nhau. Cardigan dáng sơ mi phù hợp cho cả đi làm, dạo phố lẫn hẹn hò, giúp người mặc vừa thanh lịch vừa trẻ trung, thể hiện phong cách tinh tế mà vẫn gần gũi, hiện đại.

Áo khoác cardigan thanh lịch

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 3.

Hãy cùng tìm hiểu về chiếc áo khoác cardigan thanh lịch - vừa có thể diện cho phong cách sang trọng buổi tối

ẢNH: @QTRANG.PH

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 4.

Một chiếc áo khoác dáng vuông hoàn hảo, mang chút sang trọng nhẹ nhàng: nó có thể kết hợp với bất cứ thứ gì, thỏa sức sáng tạo với nhiều phong cách khác nhau và thậm chí có thể mặc độc lập, từ những dịp đặc biệt và trang trọng nhất đến những trang phục thường ngày cơ bản - kể cả công sở

ẢNH: UNIQLO

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 5.

Nó có thể kết hợp với chân váy may đo và trang sức lấp lánh, vừa có thể diện cho phong cách ban ngày sành điệu, kết hợp với quần tây tối giản

ẢNH: @W_STREET_STYLE

Sự kết hợp giữa áo khoác mỏng nhẹ - tương tự như kiểu áo tweed cổ điển - và áo len có cấu trúc, được tô điểm bằng các chi tiết hoàn thiện và điểm nhấn như cúc áo và túi áo.

Áo khoác cardigan khóa kéo

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 6.

Áo khoác cardigan khóa kéo là lựa chọn lý tưởng để thêm nét thể thao cho cả những bộ trang phục cổ điển nhất

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 7.

Chiếc áo có khóa kéo này thiết thực và hoàn hảo cho cả những người có cá tính thể thao nhất và cả những người yêu thích phong cách đường phố

ẢNH: NGARTGALLERY

Kết hợp với chân váy bút chì bó sát hay hoặc quần ống rộng denim và giày cao gót, hoặc để có vẻ ngoài giản dị và cá tính có thể phối cùng trang phục thường ngày như quần jeans và quần palazzo ống rộng.

Áo cardigan ngắn

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 8.

Cổ điển và vượt thời gian, áo cardigan ngắn chắc chắn là một trong những món đồ bạn đã có trong tủ đồ nhưng đã bị lãng quên từ lâu, chưa bao giờ được khai thác hết tiềm năng thực sự của nó

ẢNH: HUNTERBELLNYC

Giờ là lúc để thổi một luồng sinh khí mới vào phong cách thường ngày, kết hợp với chân váy ngắn, quần tây may đo và quần denim. Về màu sắc, bạn không thể bỏ qua những gam màu kinh điển như đen xám, hay những gam màu hợp thời trang như đỏ nâu.

Áo cardigan dài

Áo cardigan, xu hướng hot thay thế cho áo blazer- Ảnh 9.

Áo cardigan dài vừa gợi cảm vừa thoải mái, có thể mặc cùng váy ngắn hoặc quần legging, là một lựa chọn thay thế tuyệt vời cho áo len oversized

ẢNH: DHGATE

Xu hướng hiện nay cho thấy bạn có thể mặc nó như một món đồ độc lập (không cần mặc thêm gì bên trong), để lộ phần cổ áo rộng, hoặc thử mặc nó như một chiếc áo thông thường, chỉ cần buộc phần trên, để lộ một phần eo.

cardigan áo cardigan áo khoác mùa thu xu hướng

