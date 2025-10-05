  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
05/10/2025 20:00 GMT+7

Không chỉ mang lại sự ấm áp và thanh lịch, áo cổ lọ còn khẳng định gu thời trang tinh tế, hiện đại và dễ dàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút.

Khi tiết trời thu bắt đầu se lạnh, áo cổ lọ trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các tín đồ thời trang. Đặc biệt, những thiết kế mang gam màu trung tính như trắng, be, nâu hay xám lại càng chiếm trọn cảm tình nhờ khả năng tôn lên vẻ thanh lịch và hiện đại. Không cầu kỳ nhưng đầy cuốn hút, món đồ này giúp nàng khẳng định phong cách thời thượng một cách tinh tế, phù hợp với mọi khoảnh khắc. 

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 1.

Mang tinh thần tối giản và thanh lịch, áo cổ lọ đen trở thành điểm nhấn giúp nàng khẳng định phong cách Parisian chic đầy cuốn hút

ẢNH: @ORM.KORNNAPHA

Thiết kế ôm sát, tông đen trơn tôn lên nét thanh thoát, tinh tế và dễ phối cùng nhiều trang phục. Khi kết hợp với quần ống rộng màu be hoặc trắng ngà, nàng tạo được sự hài hòa giữa phom dáng và màu sắc, vừa phóng khoáng vừa hiện đại. Hoàn thiện cùng sneakers trắng, túi đeo vai tông sáng và kính râm gọng đen, tổng thể mang đến nét đẹp trẻ trung, thời thượng và chuẩn mực thanh lịch cho nàng trong mùa này.

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 2.
Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 3.

Set đồ mang đến cho nàng vẻ ngoài trẻ trung và đầy năng lượng khi kết hợp khéo léo giữa áo cổ lọ đen thanh lịch cùng các món đồ denim mang hơi hướng cổ điển

ẢNH: @LINGLINGKWONG

Chiếc áo cổ lọ với thiết kế ôm vừa phải không chỉ giữ ấm mà còn tạo nền hoàn hảo cho áo khoác denim oversized. Khi phối cùng quần jeans ống suông, áo cổ lọ góp phần "hack dáng" hiệu quả, giữ cho phần thân trên gọn gàng trong khi vẫn đảm bảo sự thoải mái phía dưới. Sự giao thoa giữa nét thanh lịch của áo cổ lọ và chất bụi bặm của denim đã tạo nên một phong cách đường phố năng động, hiện đại.

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 4.

Áo cổ lọ màu xám mang đến cho nàng vẻ thanh lịch và tinh tế trong phong cách tối giản

ẢNH: @HELLYTONG

Gam trung tính giúp dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục khác, đồng thời làm nổi bật nét trang nhã và hiện đại. Khi kết hợp cùng áo khoác len hoặc cardigan tông đen, tổng thể trở nên hài hòa, có chiều sâu và giữ được sự ấm áp. Quần ống rộng màu đen mang lại cảm giác phóng khoáng, năng động, trong khi nàng có thể khéo léo chọn túi xách mini để tạo điểm nhấn tinh tế, gợi nên nét vintage nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng.

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 5.

Phong cách minimalism mang lại vẻ thanh lịch và chuyên nghiệp cho nàng công sở với áo cổ lọ xám đậm cùng chất liệu mỏng nhẹ và phom dáng ôm vừa vặn

ẢNH: @KYO1122

Chiếc áo không chỉ tôn lên đường nét cơ thể mà còn giữ ấm hiệu quả, đồng thời tạo nên lớp nền liền mạch khi phối cùng áo khoác dạ dáng dài. Gam xám trung tính giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa, dễ phối với các món đồ khác như quần ống rộng, bốt hay túi công sở. Chính sự tối giản nhưng tinh tế ấy khiến áo cổ lọ trở thành lựa chọn lý tưởng giúp nàng thể hiện gu thẩm mỹ thanh nhã và sự tự tin trong mọi hoạt động thường ngày.

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 6.

Với chất liệu len mỏng chiếc áo cổ lọ gam màu trắng kem mang lại cảm giác mềm mại, ấm áp và dễ chịu khi mặc, đồng thời giữ vai trò như lớp nền hoàn hảo trong nghệ thuật phối đồ layer

ẢNH: @KYO1122

Gam trắng trung tính giúp làm sáng tổng thể và tôn lên sự tinh tế khi nàng kết hợp cùng áo khoác dáng dài chất liệu tweed tạo nên hiệu ứng sang trọng và đậm chất thời trang. Khi phối cùng quần da đen và bốt da lộn màu nâu, tổng thể trang phục vừa mang nét cá tính, phóng khoáng vừa giữ được sự thanh lịch. Chính sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại ấy giúp áo cổ lọ trở thành món đồ chủ đạo, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và sành điệu của nàng.

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 7.

Áo cổ lọ màu kem nhạt chất liệu len mềm mại giúp nàng toát lên vẻ sang trọng và thanh thoát

ẢNH: @KYO1122

Khi phối bên trong áo khoác tweed, set đồ trở nên thanh lịch, chuyên nghiệp cho các sự kiện trang trọng. Nếu muốn nữ tính hơn, nàng có thể kết hợp cùng váy yếm hoặc chân váy midi, điểm xuyết mũ nồi, khăn choàng và bốt da. Sự linh hoạt và khả năng tôn dáng của áo cổ lọ giúp nàng luôn cuốn hút và thanh nhã mọi nơi.

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 8.

Gam màu be trung tính trên nền vải dệt kim của áo dễ phối với nhiều món đồ khác, thiết kế cổ cao ôm sát và thân áo vừa phải khi kết hợp cùng chân váy xòe midi xanh rêu tạo sự cân bằng gọn gàng và bay bổng

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Nàng có thể thêm túi bán nguyệt và giày cao gót đen để tôn lên vóc dáng và hoàn thiện vẻ ngoài tinh tế, hiện đại, mang phong cách thanh lịch, cổ điển pha chút hiện đại, giúp nàng tự tin diện từ đi làm đến dự sự kiện trang trọng.

Áo cổ lọ trung tính khẳng định vẻ đẹp thời thượng ngày thu- Ảnh 9.

Chiếc áo cổ lọ gam trung tính là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của giới mộ điệu, vừa giữ ấm vừa khéo léo tôn lên vẻ thanh lịch và hiện đại, giúp nàng tự tin nổi bật trong mọi set đồ ngày thu

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_


