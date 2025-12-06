Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái

Áo cổ vuông không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà là một tuyên ngôn về vẻ đẹp nữ tính và sự tự tin.
Phối áo cổ vuông một cách sang trọng
Hàng cúc chạy dọc thân áo tạo cảm giác mềm mại, nâng tầm vẻ thanh lịch vốn có. Tay áo được thiết kế phồng nhẹ để cân bằng với phần cổ vuông, giúp vai trông thon gọn và hài hòa hơn.
Phần chiết eo nhẹ khiến vóc dáng được thu gọn tự nhiên, trong khi tà áo lệch tạo nên một đường cắt phá cách, thêm nét hiện đại và sắc sảo. Tay áo phồng nhẹ ở vai chuyển xuống phần tay ôm dài tạo tỷ lệ cân đối, giúp phần thân trên thanh thoát hơn.
Áo cổ vuông trong phong cách dạo phố thường ngày
Những thiết kế tay bồng, nhún bèo hay màu sắc tươi sáng sẽ khiến nàng vừa thoải mái vừa rạng rỡ trong mọi khung hình. Bạn chọn chiếc áo cổ vuông màu be nhạt với phần thân áo được may ôm sát, chiết eo rõ rệt giúp làm nổi bật đường cong tự nhiên của cơ thể.
Phần cổ cánh sen bản lớn mang đến nét nữ tính mềm mại, trong khi hàng cúc gỗ chạy dọc thân áo thêm chút mộc mạc và nổi bật. Tay áo phồng nhẹ cùng phom dáng ôm vừa vặn giúp tôn dáng và tạo hình dáng cân đối.
Chất liệu voan mỏng manh tạo độ rũ mềm mại, kết hợp cùng phần nhún bèo trước ngực và chiết eo ôm nhẹ làm đường cong cơ thể trông mềm mại hơn. Tay áo phồng ngắn càng tăng thêm vẻ bồng bềnh, phù hợp với những ngày thời tiết mát mẻ
Nhí nhảnh với phong cách áo cổ vuông thường ngày
Áo cổ vuông crop top dệt kim họa tiết sọc ngang đen - trắng nổi bật, phom áo ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn, tạo nét quyến rũ nhẹ mà không quá táo bạo. Khi phối cùng chân váy denim đen, tổng thể trở nên cá tính và trẻ trung.
Phần áo tay dài vừa phải giúp dễ dàng phối đồ, và khi kết hợp với quần tây sắc cam đất nổi bật, bộ trang phục trở thành sự giao hòa của sự tươi tắn và sang trọng.