Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái

Áo cổ vuông không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà là một tuyên ngôn về vẻ đẹp nữ tính và sự tự tin.

Phối áo cổ vuông một cách sang trọng

Áo cổ vuông trắng tinh khôi với điểm nhấn là phần cổ được tạo hình chiếc nơ lớn, đính cố định như một chi tiết nghệ thuật trang trí đầy nữ tính ẢNH: LEIKA

Hàng cúc chạy dọc thân áo tạo cảm giác mềm mại, nâng tầm vẻ thanh lịch vốn có. Tay áo được thiết kế phồng nhẹ để cân bằng với phần cổ vuông, giúp vai trông thon gọn và hài hòa hơn.

Áo cổ vuông dài tay màu trắng được thiết kế theo tinh thần tối giản nhưng không hề đơn điệu ẢNH: ALVIN

Phần chiết eo nhẹ khiến vóc dáng được thu gọn tự nhiên, trong khi tà áo lệch tạo nên một đường cắt phá cách, thêm nét hiện đại và sắc sảo. Tay áo phồng nhẹ ở vai chuyển xuống phần tay ôm dài tạo tỷ lệ cân đối, giúp phần thân trên thanh thoát hơn.

Áo cổ vuông trong phong cách dạo phố thường ngày

Đối với những buổi đi chơi, áo cổ vuông lại mang một sắc thái khác: nhẹ nhàng, trẻ trung và dễ ứng dụng ẢNH: POTATO FASHION

Những thiết kế tay bồng, nhún bèo hay màu sắc tươi sáng sẽ khiến nàng vừa thoải mái vừa rạng rỡ trong mọi khung hình. Bạn chọn chiếc áo cổ vuông màu be nhạt với phần thân áo được may ôm sát, chiết eo rõ rệt giúp làm nổi bật đường cong tự nhiên của cơ thể.

Xuất hiện đầy tươi tắn với áo cổ vuông họa tiết kẻ ca rô nhỏ màu trắng - hồng, vừa cổ điển vừa ngọt ngào ẢNH: EDEN

Phần cổ cánh sen bản lớn mang đến nét nữ tính mềm mại, trong khi hàng cúc gỗ chạy dọc thân áo thêm chút mộc mạc và nổi bật. Tay áo phồng nhẹ cùng phom dáng ôm vừa vặn giúp tôn dáng và tạo hình dáng cân đối.

Áo cổ vuông voan dập ly màu xanh xám nhạt, một lựa chọn mang đậm chất lãng mạn và bay bổng ẢNH: K&K FASHION

Chất liệu voan mỏng manh tạo độ rũ mềm mại, kết hợp cùng phần nhún bèo trước ngực và chiết eo ôm nhẹ làm đường cong cơ thể trông mềm mại hơn. Tay áo phồng ngắn càng tăng thêm vẻ bồng bềnh, phù hợp với những ngày thời tiết mát mẻ

Nhí nhảnh với phong cách áo cổ vuông thường ngày

Trong những buổi dạo phố năng động hoặc những ngày nàng muốn một chút cá tính trẻ trung, áo cổ vuông với thiết kế crop top chính là lựa chọn hoàn hảo ẢNH: JUNO

Áo cổ vuông crop top dệt kim họa tiết sọc ngang đen - trắng nổi bật, phom áo ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn, tạo nét quyến rũ nhẹ mà không quá táo bạo. Khi phối cùng chân váy denim đen, tổng thể trở nên cá tính và trẻ trung.

Duyên dáng và rạng rỡ trong chiếc áo cổ vuông sắc trắng tinh khôi, chi tiết nút cài trước ngực tạo điểm nhấn ẢNH: YODY

Phần áo tay dài vừa phải giúp dễ dàng phối đồ, và khi kết hợp với quần tây sắc cam đất nổi bật, bộ trang phục trở thành sự giao hòa của sự tươi tắn và sang trọng.

Với chiếc áo cổ vuông màu vàng mù tạt mang đến vẻ đẹp rực rỡ nhưng vẫn ấm áp. Chất liệu mỏng nhẹ tạo độ rũ tự nhiên, phần bèo nhún dưới cổ tạo độ xòe mềm mại giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Tay áo dài loe nhẹ ở cổ tay tạo cảm giác thướt tha ẢNH: DELEAH



