  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/12/2025 14:00 GMT+7

Áo cổ vuông từ lâu đã được xem như 'khung ảnh' hoàn hảo của thời trang nữ, nơi đường cong xương quai xanh trở thành điểm nhấn tinh tế, gợi cảm mà không hề phô trương.

Áo cổ vuông không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà là một tuyên ngôn về vẻ đẹp nữ tính và sự tự tin.

Phối áo cổ vuông một cách sang trọng 

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái- Ảnh 1.

Áo cổ vuông trắng tinh khôi với điểm nhấn là phần cổ được tạo hình chiếc nơ lớn, đính cố định như một chi tiết nghệ thuật trang trí đầy nữ tính

ẢNH: LEIKA

Hàng cúc chạy dọc thân áo tạo cảm giác mềm mại, nâng tầm vẻ thanh lịch vốn có. Tay áo được thiết kế phồng nhẹ để cân bằng với phần cổ vuông, giúp vai trông thon gọn và hài hòa hơn.

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái- Ảnh 2.

Áo cổ vuông dài tay màu trắng được thiết kế theo tinh thần tối giản nhưng không hề đơn điệu

ẢNH: ALVIN

Phần chiết eo nhẹ khiến vóc dáng được thu gọn tự nhiên, trong khi tà áo lệch tạo nên một đường cắt phá cách, thêm nét hiện đại và sắc sảo. Tay áo phồng nhẹ ở vai chuyển xuống phần tay ôm dài tạo tỷ lệ cân đối, giúp phần thân trên thanh thoát hơn.

Áo cổ vuông trong phong cách dạo phố thường ngày 

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái- Ảnh 3.

Đối với những buổi đi chơi, áo cổ vuông lại mang một sắc thái khác: nhẹ nhàng, trẻ trung và dễ ứng dụng

ẢNH: POTATO FASHION

Những thiết kế tay bồng, nhún bèo hay màu sắc tươi sáng sẽ khiến nàng vừa thoải mái vừa rạng rỡ trong mọi khung hình. Bạn chọn chiếc áo cổ vuông màu be nhạt với phần thân áo được may ôm sát, chiết eo rõ rệt giúp làm nổi bật đường cong tự nhiên của cơ thể.

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái- Ảnh 4.

Xuất hiện đầy tươi tắn với áo cổ vuông họa tiết kẻ ca rô nhỏ màu trắng - hồng, vừa cổ điển vừa ngọt ngào

ẢNH: EDEN

Phần cổ cánh sen bản lớn mang đến nét nữ tính mềm mại, trong khi hàng cúc gỗ chạy dọc thân áo thêm chút mộc mạc và nổi bật. Tay áo phồng nhẹ cùng phom dáng ôm vừa vặn giúp tôn dáng và tạo hình dáng cân đối.

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái- Ảnh 5.

Áo cổ vuông voan dập ly màu xanh xám nhạt, một lựa chọn mang đậm chất lãng mạn và bay bổng

ẢNH: K&K FASHION

Chất liệu voan mỏng manh tạo độ rũ mềm mại, kết hợp cùng phần nhún bèo trước ngực và chiết eo ôm nhẹ làm đường cong cơ thể trông mềm mại hơn. Tay áo phồng ngắn càng tăng thêm vẻ bồng bềnh, phù hợp với những ngày thời tiết mát mẻ

Nhí nhảnh với phong cách áo cổ vuông thường ngày 

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái- Ảnh 6.

Trong những buổi dạo phố năng động hoặc những ngày nàng muốn một chút cá tính trẻ trung, áo cổ vuông với thiết kế crop top chính là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: JUNO

Áo cổ vuông crop top dệt kim họa tiết sọc ngang đen - trắng nổi bật, phom áo ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn, tạo nét quyến rũ nhẹ mà không quá táo bạo. Khi phối cùng chân váy denim đen, tổng thể trở nên cá tính và trẻ trung.

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái- Ảnh 7.

Duyên dáng và rạng rỡ trong chiếc áo cổ vuông sắc trắng tinh khôi, chi tiết nút cài trước ngực tạo điểm nhấn

ẢNH: YODY

Phần áo tay dài vừa phải giúp dễ dàng phối đồ, và khi kết hợp với quần tây sắc cam đất nổi bật, bộ trang phục trở thành sự giao hòa của sự tươi tắn và sang trọng.

Áo cổ vuông tôn bờ vai mảnh mai, gợi nét nữ tính êm ái- Ảnh 8.

Với chiếc áo cổ vuông màu vàng mù tạt mang đến vẻ đẹp rực rỡ nhưng vẫn ấm áp. Chất liệu mỏng nhẹ tạo độ rũ tự nhiên, phần bèo nhún dưới cổ tạo độ xòe mềm mại giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Tay áo dài loe nhẹ ở cổ tay tạo cảm giác thướt tha

ẢNH: DELEAH


 

áo cổ vuông Áo sơ mi Công sở dạo phố Chân váy

Bài viết khác

Áo len, cardigan mặc đẹp nhất với chân váy và quần jeans mùa lạnh

Áo len, cardigan mặc đẹp nhất với chân váy và quần jeans mùa lạnh

Họa tiết cổ điển 'tái xuất', bí quyết làm nên bản phối đẹp nhất mùa

Họa tiết cổ điển 'tái xuất', bí quyết làm nên bản phối đẹp nhất mùa

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố

Quần culottes vừa thoải mái, vừa sành điệu từ công sở đến dạo phố

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh

Nàng sành điệu không thể thiếu áo khoác phao trong tủ đồ mùa lạnh

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’

'Đổi gió' tủ đồ với loạt trang phục họa tiết ca rô đang ‘lên ngôi’

Áo dài mùa mới nhiều lớp, vải mỏng nhẹ, màu sắc 'vạn người mê'

Áo dài mùa mới nhiều lớp, vải mỏng nhẹ, màu sắc 'vạn người mê'

Đón đầu xu hướng với bản phối cùng áo độn vai hiện đại

Đón đầu xu hướng với bản phối cùng áo độn vai hiện đại

Đầm bèo nhún đa tầng 'lên ngôi', tạo vẻ đẹp bay bổng cho phái đẹp

Đầm bèo nhún đa tầng 'lên ngôi', tạo vẻ đẹp bay bổng cho phái đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top