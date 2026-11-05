Áo dài tay trơn màu đem lại sự thoải mái cho ngày se lạnh

Khi tiết trời se lạnh, những chiếc áo dài tay basic trở thành món đồ hữu ích trong tủ quần áo. Thiết kế tối giản, bảng màu đa dạng cùng phom dáng ôm nhẹ giúp người mặc dễ dàng phối cùng chân váy ngắn, quần jeans hay quần shorts.

Sắc hồng pastel mở đầu danh sách với chất liệu thun gân co giãn tốt, giữ phom dáng trơn không họa tiết. Thiết kế cổ tròn kết hợp phom ôm nhẹ cùng hàng khuy cài phía trước và phần tay dài giữ ấm.

Chân váy ngắn màu hồng cùng chất liệu ren được lựa chọn để phối đồng điệu, tạo nên tổng thể tone sur tone nhẹ nhàng ẢNH: @VEOSBYKHANH

Vẫn là gam hồng pastel nhưng với sắc độ đậm hơn, nổi bật trên nền chất liệu len dệt kim. Áo sở hữu phom dáng vừa vặn, cổ tròn cùng hàng khuy nhỏ chạy dọc thân trước. Chi tiết ren ở cổ tay tạo điểm nhấn tinh tế cho thiết kế trơn màu ẢNH: @VEOSBYKHANH

Không cần nhiều chi tiết trang trí, chiếc áo khoác màu trắng kem vẫn tạo được sức hút nhờ chất liệu tweed dệt mịn và phom dáng chỉn chu. Thiết kế cổ tròn phối viền lông mềm mại, hàng khuy được giấu khéo léo phía trước mang lại diện mạo thanh lịch.

Quần shorts cùng tông màu là lựa chọn phù hợp để hoàn thiện bộ trang phục. Cách phối đồng màu giúp tổng thể trông gọn gàng và có thể ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: @VEOSBYKHANH

Chiếc áo len màu trắng kem gây chú ý với thiết kế cổ tròn xẻ nhẹ trước ngực, phom ôm sát cơ thể và phần tay dài đơn giản. Chất liệu len dệt kim tạo bề mặt có kết cấu, giúp chiếc áo trơn màu không trở nên đơn điệu.

Quần shorts phồng màu đen cạp cao phối dây đan corset, hoàn thiện set đồ cá tính cho tổng thể, vừa tôn lên nét sắc sảo, hiện đại vừa mang lại vẻ ngoài ấn tượng, cuốn hút ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với những chiếc áo trơn màu, phụ kiện là yếu tố giúp bộ trang phục tránh cảm giác đơn điệu. Mũ lưỡi trai, kính râm hoặc túi xách có phom dáng hiện đại, tránh sử dụng quá nhiều chi tiết nổi bật cùng lúc khiến tổng thể mất cân đối ẢNH: @KIMEEHOUSE

Khi thời tiết trở lạnh hơn, những chiếc áo khoác dài tay là lựa chọn phù hợp để mặc bên ngoài áo len mỏng hoặc áo thun ôm. Cardigan, blazer hay áo khoác tweed đều có thể kết hợp linh hoạt với trang phục basic, vừa tăng khả năng giữ ấm vừa tạo điểm nhấn cho diện mạo.

Nàng nên ưu tiên các gam màu trung tính như trắng kem, be, nâu hoặc xám để dễ phối cùng áo bên trong. Hoặc có thể phối đồng điệu với áo bên trong để tạo sự liền mạch ẢNH: @KIMEEHOUSE

Vào những ngày se lạnh, bốt cao cổ cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi kết hợp cùng chân váy ngắn, giúp trang phục thêm cá tính ẢNH: @KIMEEHOUSE

Áo dài tay trơn màu không chỉ đáp ứng nhu cầu giữ ấm trong những ngày se lạnh mà còn dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách khác nhau. Tùy sở thích, nàng có thể phối áo cùng các item khác nhau tạo nên những bộ trang phục thoải mái và có tính ứng dụng cao.