Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh

Cái lạnh đầu mùa báo hiệu rằng thời điểm cuối năm đã cận kề và đây cũng là lúc những chiếc áo dệt kim, áo cardigan xuất hiện dày đặc ở khắp mọi nơi. Là một trong những kiểu trang phục mang đặc trưng của tiết trời lạnh, các mẫu áo này có thể được biến đổi linh hoạt theo nhiều phong cách khác nhau, chiều chuộng mọi sở thích mặc đẹp của quý cô.

Vẻ cuốn hút từ các thiết kế áo dệt kim nằm ở phần họa tiết nổi trên bề mặt trang phục, chúng được tạo ra từ việc áp dụng các kỹ thuật dệt khác nhau. Áo cổ tròn họa tiết sọc ngang phối quần denim và dây lưng da bản nhỏ là bản phối phù hợp mặc đi học, đi làm ẢNH: PANTIO

Áo cardigan, áo dệt kim trẻ trung và ấm áp

Mềm nhẹ, ấm áp và sành điệu là cảm giác chung mà các thiết kế từ len sợi áp dụng kỹ thuật dệt kim mang đến. Áo mongtoghi, áo polo, áo cargidan... đều là những chiếc áo dễ mặc, dễ phối và mang đến sự thuận tiện nhất cho quý cô trong những ngày se lạnh đầu mùa.

Hướng đến phong cách công sở hiện đại là các bản phối của áo dệt kim và quần, váy công sở đa năng với các đại diện như quần ống rộng, quần denim hay chân váy dáng dài cổ điển. Trong khi đó hình ảnh trẻ trung, cá tính và nữ tính là sự kết hợp của cardigan và chân váy mini, áo dệt kim cổ tròn và quần shorts.

Hóa nàng thơ mùa thu cùng ý tưởng diện cardigan, chân váy mini và giày bốt cổ cao cho buổi hẹn cà phê cuối tuần, cho buổi dạo phố hay gặp gỡ hội bạn thân ẢNH: PANTIO

Áo cardigan họa tiết vặn thừng có thể mặc như thiết kế áo sơ mi cổ điển - trang nhã nhưng thoải mái, ấm áp nhưng êm mềm và dễ chịu trong tiết trời lạnh giá ẢNH: MONO TALK

Cặp đôi hoàn hảo mùa lạnh gọi tên len sợi và denim trong hình dáng điển hình của cardigan và quần jeans cạp cao tôn dáng ẢNH: FUSUN LINDNER

Cách phối áo polo dệt kim, áo cardigan

Áo polo dệt kim được mặc cùng quần ống rộng, quần ống loe, chân váy midi mang đến hình ảnh thanh lịch và trang nhã. Các thiết kế có phần cổ bẻ linh hoạt đề cao tính lịch sự và chỉn chu chính là gợi ý cho môi trường trang trọng như công sở, sự kiện...; các thiết kế cổ tròn, áo cardigan phối quần shorts hay chân váy ngắn thường được quý cô mặc khi dạo phố, mua sắm, cà phê...

Kết hợp thêm giày bốt da cổ điển cho bản phối chân váy họa tiết và áo polo dệt kim thêm phần sang chảnh và sành điệu. Trong khi đó, bản phối quần ống loe và áo tay dài lại đề cao sự thoải mái, dễ chịu và tính tiện dụng ẢNH: MICHAA, PANTIO

Quần ống rộng, chân váy bút chì, chân váy xếp ly... kết hợp cùng áo dệt kim trong những bản phối linh hoạt đa phong cách. Chúng có thể mang đến diện mạo trang nhã, sang trọng và phóng khoáng tùy theo cách phối và song hành cùng nàng trong mọi hoạt động từ ngày thường đến những dịp đặc biệt ẢNH: PANTIO



