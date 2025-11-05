  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/11/2025 10:00 GMT+7

Những ngày lạnh đầu mùa là thời điểm đẹp nhất để diện trang phục dệt kim. Quý cô có thể diện áo polo dệt kim và quần jeans xanh để đi học, kết hợp áo cardigan cùng chân váy midi cho buổi hẹn cà phê cuối tuần, diện áo len đan vặn thừng cổ điển và quần ống rộng để ghi dấu phong cách nơi công sở.

Cái lạnh đầu mùa báo hiệu rằng thời điểm cuối năm đã cận kề và đây cũng là lúc những chiếc áo dệt kim, áo cardigan xuất hiện dày đặc ở khắp mọi nơi. Là một trong những kiểu trang phục mang đặc trưng của tiết trời lạnh, các mẫu áo này có thể được biến đổi linh hoạt theo nhiều phong cách khác nhau, chiều chuộng mọi sở thích mặc đẹp của quý cô.

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh- Ảnh 1.

Vẻ cuốn hút từ các thiết kế áo dệt kim nằm ở phần họa tiết nổi trên bề mặt trang phục, chúng được tạo ra từ việc áp dụng các kỹ thuật dệt khác nhau. Áo cổ tròn họa tiết sọc ngang phối quần denim và dây lưng da bản nhỏ là bản phối phù hợp mặc đi học, đi làm

ẢNH: PANTIO

Áo cardigan, áo dệt kim trẻ trung và ấm áp

Mềm nhẹ, ấm áp và sành điệu là cảm giác chung mà các thiết kế từ len sợi áp dụng kỹ thuật dệt kim mang đến. Áo mongtoghi, áo polo, áo cargidan... đều là những chiếc áo dễ mặc, dễ phối và mang đến sự thuận tiện nhất cho quý cô trong những ngày se lạnh đầu mùa.

Hướng đến phong cách công sở hiện đại là các bản phối của áo dệt kim và quần, váy công sở đa năng với các đại diện như quần ống rộng, quần denim hay chân váy dáng dài cổ điển. Trong khi đó hình ảnh trẻ trung, cá tính và nữ tính là sự kết hợp của cardigan và chân váy mini, áo dệt kim cổ tròn và quần shorts.

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh- Ảnh 2.

Hóa nàng thơ mùa thu cùng ý tưởng diện cardigan, chân váy mini và giày bốt cổ cao cho buổi hẹn cà phê cuối tuần, cho buổi dạo phố hay gặp gỡ hội bạn thân

ẢNH: PANTIO

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh- Ảnh 3.

Áo cardigan họa tiết vặn thừng có thể mặc như thiết kế áo sơ mi cổ điển - trang nhã nhưng thoải mái, ấm áp nhưng êm mềm và dễ chịu trong tiết trời lạnh giá

ẢNH: MONO TALK

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh- Ảnh 4.

Cặp đôi hoàn hảo mùa lạnh gọi tên len sợi và denim trong hình dáng điển hình của cardigan và quần jeans cạp cao tôn dáng

ẢNH: FUSUN LINDNER

Cách phối áo polo dệt kim, áo cardigan

Áo polo dệt kim được mặc cùng quần ống rộng, quần ống loe, chân váy midi mang đến hình ảnh thanh lịch và trang nhã. Các thiết kế có phần cổ bẻ linh hoạt đề cao tính lịch sự và chỉn chu chính là gợi ý cho môi trường trang trọng như công sở, sự kiện...; các thiết kế cổ tròn, áo cardigan phối quần shorts hay chân váy ngắn thường được quý cô mặc khi dạo phố, mua sắm, cà phê...

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh- Ảnh 5.
Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh- Ảnh 6.

Kết hợp thêm giày bốt da cổ điển cho bản phối chân váy họa tiết và áo polo dệt kim thêm phần sang chảnh và sành điệu. Trong khi đó, bản phối quần ống loe và áo tay dài lại đề cao sự thoải mái, dễ chịu và tính tiện dụng

ẢNH: MICHAA, PANTIO

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh- Ảnh 7.
Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh- Ảnh 8.

Quần ống rộng, chân váy bút chì, chân váy xếp ly... kết hợp cùng áo dệt kim trong những bản phối linh hoạt đa phong cách. Chúng có thể mang đến diện mạo trang nhã, sang trọng và phóng khoáng tùy theo cách phối và song hành cùng nàng trong mọi hoạt động từ ngày thường đến những dịp đặc biệt

ẢNH: PANTIO


áo dệt kim áo cargidan Dệt kim Chân váy cardigan quần ống rộng

Bài viết khác

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật

Nâng tầm phong cách, ‘thách thức’ mùa se lạnh với mũ len

Nâng tầm phong cách, ‘thách thức’ mùa se lạnh với mũ len

Áo trench coat giúp nàng 'thăng hạng' phong cách ngày thu đông

Áo trench coat giúp nàng 'thăng hạng' phong cách ngày thu đông

Khi ‘nét cũ’ trỗi dậy, phong cách retro tái xuất tủ đồ hiện đại

Khi ‘nét cũ’ trỗi dậy, phong cách retro tái xuất tủ đồ hiện đại

Cách phối màu sắc 'hack' dáng, nâng tông da hiệu quả

Cách phối màu sắc 'hack' dáng, nâng tông da hiệu quả

Khi sự tối giản lên ngôi, jumpsuit là cứu tinh cho những ngày lười

Khi sự tối giản lên ngôi, jumpsuit là cứu tinh cho những ngày lười

Áo khoác dáng dài giúp nàng sang chảnh trong tích tắc

Áo khoác dáng dài giúp nàng sang chảnh trong tích tắc

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top