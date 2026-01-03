Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Phối váy đầm và khăn choàng lụa, áo choàng voan là một cách để nàng xây dựng nên hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn tinh tế trong những buổi tiệc và sự kiện quan trọng của bản thân.

Dành cho những buổi tiệc, hẹn hò hay các sự kiện trang trọng với thiết kế váy lụa dài ôm nhẹ theo đường cong tự nhiên phối khăn choàng lụa. Diện mạo này mang đến sự cuốn hút vừa phải, đủ để nàng nổi bật nhưng vẫn vô cùng thanh lịch ẢNH: HOIVU

Ghi trọn điểm sang, xịn với các bản phối váy và khăn choàng lụa voan

Khăn choàng hoặc áo choàng thường làm từ voan tơ, organza hoặc lụa satin mềm nhẹ có độ bay. Vừa giữ vai trò khoác ngoài giữ ấm cho phần vai và cổ, khăn choàng vừa là cách để quý cô mặc các thiết kế sexy theo cách trang nhã và tinh tế hơn.

Khi chọn đầm phối cùng khăn choàng lụa voan, quý cô nên ưu tiên các thiết kế tối giản với phom dáng cổ điển. Khăn có thể có tông màu tương phản với đầm để tạo sự đối lập mạnh mẽ nhưng vẫn hòa chung trong sự mềm mại dịu dàng; hoặc phong cách thường gặp hơn là khăn voan, áo choàng voan có tông màu đồng điệu/gần gũi với trang phục chủ đạo.

Diện váy và khăn choàng không chỉ để ứng dụng vào các buổi tiệc nhẹ, dạ tiệc cuối năm mà còn hữu ích cả trên thảm đỏ, lễ hội, các buổi gặp gỡ quan trọng...

Xóa tan các lo lắng về khuyết điểm hình thể, mọi quý cô đều có thể tự tin diện đầm đen dáng xòe phối khăn lụa màu trắng ngà. Kết cấu giản dị nhưng tinh tế của cặp đôi này khiến nàng dễ dàng chiếm giữ vị trí tâm điểm của mọi bữa tiệc

ẢNH: HOIVU

Slip dress từ lụa hay mini dress từ ren lưới đều có thể được phối cùng khăn lụa organza. Vừa phát huy khả năng che bớt phần bắp tay thô, chiếc khăn dài mềm nhẹ này còn tạo điểm nhấn lãng mạn cho toàn bộ tổng thể ẢNH: HOIVU

Chiếc khăn choàng voan lệch vai với lớp voan mỏng nhẹ buông rủ tinh tế tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, bay bổng giúp nâng tầm thiết kế đầm màu kem trang nhã ẢNH: VELLA FASHION

Bản phối váy midi dáng xòe tôn eo phối áo choàng voan lệch vai vừa khéo che khuyết điểm vừa tạo nên hiệu ứng chuyển động bay bổng và mềm mại ẢNH: VELLA FASHION

Sự tương đồng về màu sắc luôn mang đến nét riêng quyến rũ cho mọi bản phối. Ở bộ trang phục này, đầm cổ yếm làm từ chất vải gấm họa tiết dày dặn và đứng phom tương phản hoàn hảo với chi tiết khăn voan mỏng manh ẢNH: TRUCTHANH OFFICIAL

Sở hữu những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa cùng vô số gợi ý phối đầm và khăn choàng lụa voan ẢNH: TRUCTHANH OFFICIAL

Khăn choàng lông có thể là lựa chọn thay thế khăn voan khi nàng diện đầm vải dạ lông cừu; chi tiết khăn thả dài sau lưng đồng nhất với chất liệu và phong cách của bản phối dự tiệc all-white ẢNH: REFORMATION, VELLA FASHION



