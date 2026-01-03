  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Kim Ngọc
Kim Ngọc
03/01/2026 14:00 GMT+7

Phối khăn choàng lụa voan cho các thiết kế váy lụa slipdess, đầm trễ vai hay váy cổ vuông gợi cảm chính là một cách khéo léo để nàng chạm đến 'đỉnh cao' thanh lịch. Diện mạo nhẹ nhàng, bay bổng nhưng cực kỳ sang chảnh này là xu hướng thời thượng nhất mùa.

Phối váy đầmkhăn choàng lụa, áo choàng voan là một cách để nàng xây dựng nên hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn tinh tế trong những buổi tiệc và sự kiện quan trọng của bản thân.

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 1.

Dành cho những buổi tiệc, hẹn hò hay các sự kiện trang trọng với thiết kế váy lụa dài ôm nhẹ theo đường cong tự nhiên phối khăn choàng lụa. Diện mạo này mang đến sự cuốn hút vừa phải, đủ để nàng nổi bật nhưng vẫn vô cùng thanh lịch

ẢNH: HOIVU

Ghi trọn điểm sang, xịn với các bản phối váy và khăn choàng lụa voan

Khăn choàng hoặc áo choàng thường làm từ voan tơ, organza hoặc lụa satin mềm nhẹ có độ bay. Vừa giữ vai trò khoác ngoài giữ ấm cho phần vai và cổ, khăn choàng vừa là cách để quý cô mặc các thiết kế sexy theo cách trang nhã và tinh tế hơn.

Khi chọn đầm phối cùng khăn choàng lụa voan, quý cô nên ưu tiên các thiết kế tối giản với phom dáng cổ điển. Khăn có thể có tông màu tương phản với đầm để tạo sự đối lập mạnh mẽ nhưng vẫn hòa chung trong sự mềm mại dịu dàng; hoặc phong cách thường gặp hơn là khăn voan, áo choàng voan có tông màu đồng điệu/gần gũi với trang phục chủ đạo.

Diện váy và khăn choàng không chỉ để ứng dụng vào các buổi tiệc nhẹ, dạ tiệc cuối năm mà còn hữu ích cả trên thảm đỏ, lễ hội, các buổi gặp gỡ quan trọng...

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 2.

Xóa tan các lo lắng về khuyết điểm hình thể, mọi quý cô đều có thể tự tin diện đầm đen dáng xòe phối khăn lụa màu trắng ngà. Kết cấu giản dị nhưng tinh tế của cặp đôi này khiến nàng dễ dàng chiếm giữ vị trí tâm điểm của mọi bữa tiệc

ẢNH: HOIVU

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 3.
Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 4.

Slip dress từ lụa hay mini dress từ ren lưới đều có thể được phối cùng khăn lụa organza. Vừa phát huy khả năng che bớt phần bắp tay thô, chiếc khăn dài mềm nhẹ này còn tạo điểm nhấn lãng mạn cho toàn bộ tổng thể

ẢNH: HOIVU

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 5.

Chiếc khăn choàng voan lệch vai với lớp voan mỏng nhẹ buông rủ tinh tế tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại, bay bổng giúp nâng tầm thiết kế đầm màu kem trang nhã

ẢNH: VELLA FASHION

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 6.

Bản phối váy midi dáng xòe tôn eo phối áo choàng voan lệch vai vừa khéo che khuyết điểm vừa tạo nên hiệu ứng chuyển động bay bổng và mềm mại

ẢNH: VELLA FASHION

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 7.

Sự tương đồng về màu sắc luôn mang đến nét riêng quyến rũ cho mọi bản phối. Ở bộ trang phục này, đầm cổ yếm làm từ chất vải gấm họa tiết dày dặn và đứng phom tương phản hoàn hảo với chi tiết khăn voan mỏng manh

ẢNH: TRUCTHANH OFFICIAL

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 8.

Sở hữu những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa cùng vô số gợi ý phối đầm và khăn choàng lụa voan

ẢNH: TRUCTHANH OFFICIAL

Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 9.
Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp- Ảnh 10.

Khăn choàng lông có thể là lựa chọn thay thế khăn voan khi nàng diện đầm vải dạ lông cừu; chi tiết khăn thả dài sau lưng đồng nhất với chất liệu và phong cách của bản phối dự tiệc all-white 

ẢNH: REFORMATION, VELLA FASHION


Khăn choàng khăn choàng lụa khăn voan phối đầm tiệc Áo choàng phối váy và khăn choàng

Bài viết khác

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu

Mềm mại và ấm áp, áo choàng poncho ‘chiều lòng’ mọi quý cô sành điệu

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Linh vật ngựa trở thành họa tiết nổi bật cho năm Bính Ngọ 2026

Màu trắng 'cloud dancer' lên ngôi: Mặc gì để an yên trong năm 2026?

Màu trắng 'cloud dancer' lên ngôi: Mặc gì để an yên trong năm 2026?

Sang như quý cô nhưng vẫn năng động với bản phối áo khoác lông và giày bốt

Sang như quý cô nhưng vẫn năng động với bản phối áo khoác lông và giày bốt

Những set đồ thu đông ghi điểm từ phom dáng đến phong cách

Những set đồ thu đông ghi điểm từ phom dáng đến phong cách

Váy babydoll trắng, ‘khoảng lặng’ ngọt ngào cho những nàng thơ yêu sự tối giản

Váy babydoll trắng, ‘khoảng lặng’ ngọt ngào cho những nàng thơ yêu sự tối giản

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?

Khi trời trở lạnh, đâu là chiếc áo khoác xứng đáng để nàng đầu tư?

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp

Váy midi cổ điển đa nhiệm, mặc lúc nào cũng hợp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top