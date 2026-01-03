Phối váy và khăn choàng lụa voan, nhìn góc nào cũng đẹp

Phối váy đầm và khăn choàng lụa, áo choàng voan là một cách để nàng xây dựng nên hình ảnh người phụ nữ thanh lịch, nữ tính, quyến rũ nhưng vẫn tinh tế trong những buổi tiệc và sự kiện quan trọng của bản thân.
Ghi trọn điểm sang, xịn với các bản phối váy và khăn choàng lụa voan
Khăn choàng hoặc áo choàng thường làm từ voan tơ, organza hoặc lụa satin mềm nhẹ có độ bay. Vừa giữ vai trò khoác ngoài giữ ấm cho phần vai và cổ, khăn choàng vừa là cách để quý cô mặc các thiết kế sexy theo cách trang nhã và tinh tế hơn.
Khi chọn đầm phối cùng khăn choàng lụa voan, quý cô nên ưu tiên các thiết kế tối giản với phom dáng cổ điển. Khăn có thể có tông màu tương phản với đầm để tạo sự đối lập mạnh mẽ nhưng vẫn hòa chung trong sự mềm mại dịu dàng; hoặc phong cách thường gặp hơn là khăn voan, áo choàng voan có tông màu đồng điệu/gần gũi với trang phục chủ đạo.
Diện váy và khăn choàng không chỉ để ứng dụng vào các buổi tiệc nhẹ, dạ tiệc cuối năm mà còn hữu ích cả trên thảm đỏ, lễ hội, các buổi gặp gỡ quan trọng...
Slip dress từ lụa hay mini dress từ ren lưới đều có thể được phối cùng khăn lụa organza. Vừa phát huy khả năng che bớt phần bắp tay thô, chiếc khăn dài mềm nhẹ này còn tạo điểm nhấn lãng mạn cho toàn bộ tổng thể
ẢNH: HOIVU
Khăn choàng lông có thể là lựa chọn thay thế khăn voan khi nàng diện đầm vải dạ lông cừu; chi tiết khăn thả dài sau lưng đồng nhất với chất liệu và phong cách của bản phối dự tiệc all-white
ẢNH: REFORMATION, VELLA FASHION