Sang như quý cô nhưng vẫn năng động với bản phối áo khoác lông và giày bốt

Những bản phối mang tinh thần sang trọng thường bắt đầu từ phom dáng và chất liệu. Áo khoác lông dáng dài, gam màu trung tính hoặc sáng, khi kết hợp cùng giày bốt cao cổ, chính là công thức kinh điển để tạo nên vẻ ngoài quyền lực. Chiếc áo khoác lông trắng dáng dài ngay lập tức tạo ấn tượng mạnh nhờ vẻ ngoài sang trọng, bên trong việc lựa chọn áo thun body ôm sát kết hợp cùng chân váy da ngắn mang đến sự tương phản thú vị giữa lớp ngoài dày dặn và lớp trong gợi cảm.

Giày bốt cao cổ đế chunky trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho set đồ. Phần đế cao tạo cảm giác vững chãi, cá tính, đồng thời “hack” chiều cao hiệu quả khi đi cùng váy ngắn. Sự đối lập giữa chất liệu lông mềm và bốt mạnh mẽ giúp tổng thể trở nên cuốn hút mà không mất đi nét sang trọng.

Áo khoác lông trắng dáng dài kết hợp cùng bốt cao cổ mang đến hình ảnh sang trọng, quyền lực. Sự đối lập giữa chất liệu lông mềm và bốt cá tính giúp set đồ thêm phần cuốn hút ẢNH: @NGOCTRINH89

Những năm gần đây phong cách retro đang quay trở lại mạnh mẽ trong những mùa lạnh, đặc biệt khi được làm mới bằng các chất liệu sang trọng như lông nhân tạo và da. Một chiếc áo khoác lông màu nâu mang hơi thở cổ điển nhưng không hề cũ kỹ khi được đặt trong tổng thể phối đồ cân đối, chất liệu lông bồng bềnh giúp tạo hiệu ứng thị giác mềm mại, đồng thời mang đến cảm giác ấm áp và đẳng cấp. Việc kết hợp cùng đầm ngắn họa tiết ca rô nhiều màu gợi nhớ đến thời trang thập niên cũ, giúp tổng thể trở nên sinh động và giàu cá tính hơn.



Áo khoác lông với phom dáng cổ điển được xử lý tinh tế qua chất liệu bông xốp và gam màu trầm ấm, gợi cảm hứng thời trang thập niên cũ ẢNH: @MANGOSTORES_VIETNAM

Nếu áo khoác lông dáng dài gam trung tính mang đến vẻ quyền lực, thì các thiết kế màu pastel lại là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn muốn giữ nét sang trọng. Áo khoác lông hồng pastel với chất liệu mềm mại tạo cảm giác dịu dàng, tinh tế và rất “ăn ảnh” trong không gian mùa đông.



Khi kết hợp cùng áo cổ lọ và chân váy ngắn màu đen, tổng thể đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa sắc sáng và sắc tối, giữa mềm mại và cá tính. Giày bốt da đen mũi nhọn được lựa chọn khéo léo để tạo đường nét thanh thoát cho đôi chân, giúp vóc dáng trông cao ráo và sắc sảo hơn. Sự tương phản màu sắc và chất liệu khiến set đồ trở nên cuốn hút, phù hợp cho cả dạo phố lẫn những buổi hẹn hò mùa lạnh.

Áo khoác lông hồng pastel phối cùng bốt đen mũi nhọn tạo nên vẻ ngoài nữ tính nhưng không kém phần cá tính ẢNH: ORCHID

Bên cạnh những bản phối mang tính cổ điển và thanh lịch, áo khoác lông dáng ngắn đang dần trở thành lựa chọn yêu thích của các tín đồ thời trang trẻ trung. Phom áo gọn gàng giúp tổng thể không bị “nuốt dáng”, đồng thời mang lại cảm giác năng động và hiện đại hơn so với áo khoác lông dáng dài.



Khi phối cùng quần shorts màu sáng, set đồ tạo được sự cân bằng giữa độ dày của áo và phần chân gọn gàng, giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, linh hoạt. Giày bốt lông là điểm nhấn táo bạo nhưng rất hợp lý, với phần lông mềm mại tạo sự liên kết với áo khoác, trong khi phần da giữ phom và tăng tính ứng dụng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng không ngại thử nghiệm và muốn khẳng định cá tính trong mùa đông.

Áo khoác lông ngắn phối cùng bốt lông mang đến phong cách cá tính, phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách thời trang nổi bật ẢNH: @NEWYNNI

Dành cho những tín đồ yêu thích sự khác biệt, áo khoác lông họa tiết vằn là lựa chọn gây ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chất liệu lông bồng bềnh kết hợp họa tiết nổi bật giúp set đồ trở nên cá tính nhưng vẫn giữ được sự sang trọng cần thiết. Phom áo vừa phải giúp tổng thể cân đối, không tạo cảm giác nặng nề.



Chân váy da ngắn mang đến nét "cool ngầu", tạo sự tương phản rõ rệt với chất liệu lông mềm mại. Quần tất đỏ trở thành điểm nhấn màu sắc táo bạo, vừa giữ ấm vừa khiến tổng thể thêm phần cuốn hút. Giày bốt đế chunky viền lông hoàn thiện set đồ, đảm bảo sự đồng bộ về chất liệu và tinh thần thời trang mùa đông. Đây là bản phối lý tưởng cho những ngày lạnh khi bạn muốn thể hiện rõ nét cá tính riêng.

Áo khoác lông họa tiết phối cùng bốt chunky viền lông và quần tất đỏ tạo nên phong cách mùa đông phá cách ẢNH: ORCHID

Trong những ngày đông lạnh, việc lựa chọn màu sắc nổi bật chính là chìa khóa để tạo dấu ấn phong cách. Áo khoác lông màu nâu đậm mang đến cảm giác ấm áp và rất sang trọng khi đặt trong bối cảnh mùa đông. Lớp lông dày dặn không chỉ giữ nhiệt tốt mà còn tạo chiều sâu cho tổng thể trang phục. Bên trong, váy dài ôm sát với gam màu rực rỡ giúp cân bằng lại sắc trầm của áo khoác, mang đến nét quyến rũ và nổi bật. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở đôi bốt cổ lửng ánh kim - lựa chọn đầy cá tính giúp tổng thể trở nên thời thượng và khác biệt.



Áo khoác lông màu nâu kết hợp váy đỏ nổi bật và bốt ánh kim tạo nên tổng thể sang trọng, nổi bật giữa mùa đông ẢNH: @NEWYNNI

Áo khoác lông khi kết hợp cùng giày bốt không chỉ là giải pháp giữ ấm hiệu quả mà còn là chìa khóa nâng tầm phong cách mùa đông. Mỗi bản phối đều mang đến một sắc thái riêng, tinh thần riêng, giúp người mặc tự tin thể hiện gu thời trang của mình.

