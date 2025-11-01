Áo dệt kim và quần, váy denim là cặp đôi hoàn hảo cho mọi cô gái

Tủ đồ mùa thu đông đầy ắp các món đồ thời trang denim và áo dệt kim cho thấy sự chuyển dịch của bản đồ xu hướng phù hợp với mùa thời tiết lạnh. Sự kết hợp của hai chất liệu trendy này là cách tốt để khám phá gu thời trang năng động, hiện đại và thanh lịch của mỗi quý cô.

Các bản phối của denim và dệt kim phù hợp với những cô gái yêu thích phong cách casual hiện đại, đề cao sự linh hoạt và vẻ đẹp thẩm mỹ giàu tính ứng dụng ẢNH: GILLEE BASIC

Quần denim xanh và áo polo dệt kim

Áo polo dệt kim kết hợp cùng quần jeans xanh cổ điển là bản phối không bao giờ lỗi mốt. Nàng có thể chọn quần denim màu xanh sáng phối áo polo mang sắc hồng đào tươi tắn hay gợi ý chọn quần jeans ống rộng phối áo dệt kim mỏng cài hàng nút nhỏ tinh tế để ghi dấu ấn sành điệu và cá tính.

Chiếc áo dáng ôm nhẹ, đường cắt gọn gàng kết hợp cùng hàng nút nhỏ tinh tế, mang đến vẻ đẹp chỉn chu và hiện đại kết hợp với phom quần denim ống rộng mang lại sự cân đối với điểm nhấn là nếp gấp lai to bản cá tính ẢNH: THUONGBOO

Sắc đỏ của áo mongtoghi hay áo cardigan hoàn hảo phối cùng sắc xanh denim cổ điển. Bản phối này có thể được làm mới bằng thiết kế quần từ ống rộng - quần ống loe đến các thiết kế ống cong hay quần baggy jeans ẢNH: GILLEE BASIC

Đón gió thu dịu dàng với hình ảnh trang nhã mà chỉn chu, chuyên nghiệp. Áo polo kẻ ngang, quần ống đứng vừa vặn đi cùng túi da lộn và một tinh thần phơi phới ẢNH: CHI

Quần denim trắng và những gam màu khác

Khác với vẻ cổ điển quen thuộc và đời thường của quần jeans xanh, quần denim trắng được ví như một chiếc quần thanh lịch, trang nhã và hài hòa với mọi màu sắc của áo dệt kim. Các thiết kế kẻ sọc ngang, áo có màu sắc từ tươi sáng đến tông trầm khi phối cùng quần jeans trắng đều nổi bật và tạo hiệu ứng thị giác tốt.

Cặp đôi thời trang đời thường ấn tượng với áo dệt kim xanh lá và quần jeans trắng - vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính được tạo điểm nhấn bằng chi tiết khăn họa tiết tươi tắn rạng ngời ẢNH: ROUTINE

Khi chọn áo dệt kim, đừng quên chọn kiểu họa tiết mà bạn yêu thích. Họa tiết giản dị của các sọc màu đan xen hay họa tiết từ chính kết cấu sợi dệt sẽ làm nên sức hút cho tổng thể? Nàng sẽ tìm ra câu trả lời từ chính trải nghiệm của bản thân ẢNH: ROUTINE

Áo dệt kim là một trong những "đặc sản" thời trang mùa lạnh. Chúng được thiết kế đẹp mắt với những cách xếp lớp, phối màu, cut out... khác nhau, do đó dễ dàng tạo nên nét riêng độc đáo cho bản phối cùng denim ẢNH: ROUTINE

Chân váy denim phối áo polo dệt kim

Mùa này là mùa để nàng diện chân váy midi từ chất vải denim - thiết kế vừa cá tính vừa cực kỳ nữ tính và linh hoạt. Áo polo, áo thun cách điệu layer, áo len mỏng cổ cao hay cardigan len đều là những ứng cử viên phù hợp mặc cùng váy jean hoặc quần shorts denim cho các buổi dạo phố, tụ họp bạn bè...