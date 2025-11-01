Áo dệt kim và quần, váy denim là cặp đôi hoàn hảo cho mọi cô gái

Tủ đồ mùa thu đông đầy ắp các món đồ thời trang denim và áo dệt kim cho thấy sự chuyển dịch của bản đồ xu hướng phù hợp với mùa thời tiết lạnh. Sự kết hợp của hai chất liệu trendy này là cách tốt để khám phá gu thời trang năng động, hiện đại và thanh lịch của mỗi quý cô.
Quần denim xanh và áo polo dệt kim
Áo polo dệt kim kết hợp cùng quần jeans xanh cổ điển là bản phối không bao giờ lỗi mốt. Nàng có thể chọn quần denim màu xanh sáng phối áo polo mang sắc hồng đào tươi tắn hay gợi ý chọn quần jeans ống rộng phối áo dệt kim mỏng cài hàng nút nhỏ tinh tế để ghi dấu ấn sành điệu và cá tính.
Sắc đỏ của áo mongtoghi hay áo cardigan hoàn hảo phối cùng sắc xanh denim cổ điển. Bản phối này có thể được làm mới bằng thiết kế quần từ ống rộng - quần ống loe đến các thiết kế ống cong hay quần baggy jeans
ẢNH: GILLEE BASIC
Quần denim trắng và những gam màu khác
Khác với vẻ cổ điển quen thuộc và đời thường của quần jeans xanh, quần denim trắng được ví như một chiếc quần thanh lịch, trang nhã và hài hòa với mọi màu sắc của áo dệt kim. Các thiết kế kẻ sọc ngang, áo có màu sắc từ tươi sáng đến tông trầm khi phối cùng quần jeans trắng đều nổi bật và tạo hiệu ứng thị giác tốt.
Khi chọn áo dệt kim, đừng quên chọn kiểu họa tiết mà bạn yêu thích. Họa tiết giản dị của các sọc màu đan xen hay họa tiết từ chính kết cấu sợi dệt sẽ làm nên sức hút cho tổng thể? Nàng sẽ tìm ra câu trả lời từ chính trải nghiệm của bản thân
ẢNH: ROUTINE
Chân váy denim phối áo polo dệt kim
Mùa này là mùa để nàng diện chân váy midi từ chất vải denim - thiết kế vừa cá tính vừa cực kỳ nữ tính và linh hoạt. Áo polo, áo thun cách điệu layer, áo len mỏng cổ cao hay cardigan len đều là những ứng cử viên phù hợp mặc cùng váy jean hoặc quần shorts denim cho các buổi dạo phố, tụ họp bạn bè...
Chỉ cần thay đổi hình dáng của phần thân dưới từ chân váy dáng A denim sang quần shorts là đã có thể đổi khác diện mạo - hình ảnh nữ tính thanh lịch được chuyển đổi thành vẻ ngoài năng động, hiện đại và giàu cá tính
ẢNH: GILLEE BASIC