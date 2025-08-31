Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài

Quần jeans và áo sơ mi kẻ chính là cặp đôi thường gặp nhất ở phong cách đường phố, công sở và mọi nơi trong đời thường. Tuy nhiên, thiết kế áo kẻ sọc còn đa năng và linh hoạt hơn thế.

Áo sơ mi kẻ sọc phối đường viền ren trang nhã và nữ tính. Bản phối xanh dương và trắng xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa thu của nàng vì diện đi đâu cũng hợp ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Gọi tên những món đồ phù hợp mặc cùng áo kẻ sọc

Không quá khó để bắt gặp hình ảnh quý cô diện quần jeans xanh, sơ mi kẻ sọc kèm thắt lưng, giày cao gót đi lại trong văn phòng, dạo bộ trên hè phố. Là cặp đôi cổ điển trứ danh nên nàng luôn có thể diện các bản phối này cho nhiều dịp khác nhau mà chẳng bao giờ sợ lỗi mốt hay đi ngược xu hướng.

Phiên bản trẻ trung, hiện đại và thoáng mát hơn của áo kẻ sọc chính là những bản phối kết hợp cùng quần shorts denim trắng, phối chân váy bút chì dáng dài, quần công sở cạp cao, chân váy ren trắng dáng midi...

Cặp đôi mang lại sự thoải mái, thoáng mát mà vẫn thanh lịch gọi tên sơ mi sọc dọc và quần jeans ống rộng. Dây lưng da, túi da góp phần tạo nên sự đồng điệu cho bản phối mang tông màu xanh chủ đạo ẢNH: ETRO.GANG

Chân váy ren xếp tầng điệu đà phối áo kẻ viền ren tạo nên hình ảnh tone sur tone thú vị. Không chỉ là hình ảnh của quý cô hiện đại, tươi trẻ mà bản phối còn gợi nhắc tinh thần cổ điển lãng mạn vô cùng ấn tượng ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Sơ mi sọc gam màu trầm ấm có lẽ chính là chiếc áo mà nàng luôn tìm kiếm cho tủ đồ mùa thu đông. Quần denim trắng, quần trắng ống rộng mặc cùng thiết kế này giúp làm nổi bật các sọc kẻ đồng thời tạo ra sự tương phản đẹp mắt cho tổng thể ẢNH: LAMAN MAHARRAMLI

Thiết kế áo in họa tiết sọc dọc mềm mại hơn nhờ chi tiết cổ áo buộc nơ. Bản phối chân váy bút chì, blazer sắc xám đồng điệu với áo tạo hình ảnh "lady boss" đẹp mãn nhãn ẢNH: THE KAT

Mẫu áo crop sọc nhuyễn có thể mang lại hình ảnh vừa phóng khoáng vừa cá tính cho street wear khi phối cùng giày sneaker da lộn và quần dài công sở tông xám ẢNH: THE KAT

Yêu thích các họa tiết sọc cổ điển, nàng đừng bỏ qua những mẫu sơ mi linen vừa mỏng nhẹ, thoáng khí vừa đậm chất thời trang đương đại. Các món đồ này phù hợp mặc cùng quần denim dài, quần shorts, chân váy mini... ẢNH: LOUISE ANDRACA

Đón cái nắng vàng nhạt của buổi sáng sớm cùng bản phối casual vừa tươi trẻ vừa khoáng đạt. Shorts, tank top, dép bệt và túi tote đều tông trắng đột nhiên nổi bật bởi sắc áo kẻ sọc vàng tươi rực rỡ như vạt nắng cuối mùa hè ẢNH: HASTAGEM

Cổ điển nhưng không lỗi mốt khi lên đồ cùng bản phối lấy tông màu xanh đen làm màu chủ đạo ẢNH: LANA

Áo kẻ sọc hoàn hảo diện với quần jeans cho ngày nắng ráo và cũng trở nên cực kỳ nổi bật, thanh lịch trong bản phối dạo phố dịp đầu thu, kết hợp cùng chân váy ren hoa và gile vest vải da bóng ẢNH: ELEONORE TOULIN, @VISHE_OBLAKOV



