Thời trang 24/7

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài

Kim Ngọc
Kim Ngọc
31/08/2025 16:00 GMT+7

Áo kẻ sọc được xem là món bảo bối mặc đẹp đa phong cách của cô nàng hiện đại. Không gò bó người mặc ở một cá tính riêng biệt, các bản phối cùng sơ mi kẻ sọc và áo kiểu dưới đây mở ra những ý tưởng phối đồ không chỉ tươi trẻ mà còn dễ áp dụng bậc nhất.

Quần jeans và áo sơ mi kẻ chính là cặp đôi thường gặp nhất ở phong cách đường phố, công sở và mọi nơi trong đời thường. Tuy nhiên, thiết kế áo kẻ sọc còn đa năng và linh hoạt hơn thế.

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 1.

Áo sơ mi kẻ sọc phối đường viền ren trang nhã và nữ tính. Bản phối xanh dương và trắng xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa thu của nàng vì diện đi đâu cũng hợp

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Gọi tên những món đồ phù hợp mặc cùng áo kẻ sọc

Không quá khó để bắt gặp hình ảnh quý cô diện quần jeans xanh, sơ mi kẻ sọc kèm thắt lưng, giày cao gót đi lại trong văn phòng, dạo bộ trên hè phố. Là cặp đôi cổ điển trứ danh nên nàng luôn có thể diện các bản phối này cho nhiều dịp khác nhau mà chẳng bao giờ sợ lỗi mốt hay đi ngược xu hướng.

Phiên bản trẻ trung, hiện đại và thoáng mát hơn của áo kẻ sọc chính là những bản phối kết hợp cùng quần shorts denim trắng, phối chân váy bút chì dáng dài, quần công sở cạp cao, chân váy ren trắng dáng midi...

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 2.

Cặp đôi mang lại sự thoải mái, thoáng mát mà vẫn thanh lịch gọi tên sơ mi sọc dọc và quần jeans ống rộng. Dây lưng da, túi da góp phần tạo nên sự đồng điệu cho bản phối mang tông màu xanh chủ đạo

ẢNH: ETRO.GANG

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 3.

Chân váy ren xếp tầng điệu đà phối áo kẻ viền ren tạo nên hình ảnh tone sur tone thú vị. Không chỉ là hình ảnh của quý cô hiện đại, tươi trẻ mà bản phối còn gợi nhắc tinh thần cổ điển lãng mạn vô cùng ấn tượng

ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 4.

Sơ mi sọc gam màu trầm ấm có lẽ chính là chiếc áo mà nàng luôn tìm kiếm cho tủ đồ mùa thu đông. Quần denim trắng, quần trắng ống rộng mặc cùng thiết kế này giúp làm nổi bật các sọc kẻ đồng thời tạo ra sự tương phản đẹp mắt cho tổng thể

ẢNH: LAMAN MAHARRAMLI

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 5.

Thiết kế áo in họa tiết sọc dọc mềm mại hơn nhờ chi tiết cổ áo buộc nơ. Bản phối chân váy bút chì, blazer sắc xám đồng điệu với áo tạo hình ảnh "lady boss" đẹp mãn nhãn

ẢNH: THE KAT

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 6.

Mẫu áo crop sọc nhuyễn có thể mang lại hình ảnh vừa phóng khoáng vừa cá tính cho street wear khi phối cùng giày sneaker da lộn và quần dài công sở tông xám

ẢNH: THE KAT

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 7.

Yêu thích các họa tiết sọc cổ điển, nàng đừng bỏ qua những mẫu sơ mi linen vừa mỏng nhẹ, thoáng khí vừa đậm chất thời trang đương đại. Các món đồ này phù hợp mặc cùng quần denim dài, quần shorts, chân váy mini...

ẢNH: LOUISE ANDRACA

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 8.

Đón cái nắng vàng nhạt của buổi sáng sớm cùng bản phối casual vừa tươi trẻ vừa khoáng đạt. Shorts, tank top, dép bệt và túi tote đều tông trắng đột nhiên nổi bật bởi sắc áo kẻ sọc vàng tươi rực rỡ như vạt nắng cuối mùa hè

ẢNH: HASTAGEM

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 9.

Cổ điển nhưng không lỗi mốt khi lên đồ cùng bản phối lấy tông màu xanh đen làm màu chủ đạo

ẢNH: LANA

Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 10.
Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài- Ảnh 11.

Áo kẻ sọc hoàn hảo diện với quần jeans cho ngày nắng ráo và cũng trở nên cực kỳ nổi bật, thanh lịch trong bản phối dạo phố dịp đầu thu, kết hợp cùng chân váy ren hoa và gile vest vải da bóng

ẢNH: ELEONORE TOULIN, @VISHE_OBLAKOV


áo kẻ sọc sơ mi kẻ sọc Sơ mi kẻ Quần jeans Sọc kẻ quần shorts Chân váy

