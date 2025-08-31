Áo kẻ sọc vừa hiện đại lại trẻ trung, hợp với quần jeans, váy dài

Áo kẻ sọc được xem là món bảo bối mặc đẹp đa phong cách của cô nàng hiện đại. Không gò bó người mặc ở một cá tính riêng biệt, các bản phối cùng sơ mi kẻ sọc và áo kiểu dưới đây mở ra những ý tưởng phối đồ không chỉ tươi trẻ mà còn dễ áp dụng bậc nhất.
Chia sẻ bài viết
Quần jeans và áo sơ mi kẻ chính là cặp đôi thường gặp nhất ở phong cách đường phố, công sở và mọi nơi trong đời thường. Tuy nhiên, thiết kế áo kẻ sọc còn đa năng và linh hoạt hơn thế.
Gọi tên những món đồ phù hợp mặc cùng áo kẻ sọc
Không quá khó để bắt gặp hình ảnh quý cô diện quần jeans xanh, sơ mi kẻ sọc kèm thắt lưng, giày cao gót đi lại trong văn phòng, dạo bộ trên hè phố. Là cặp đôi cổ điển trứ danh nên nàng luôn có thể diện các bản phối này cho nhiều dịp khác nhau mà chẳng bao giờ sợ lỗi mốt hay đi ngược xu hướng.
Phiên bản trẻ trung, hiện đại và thoáng mát hơn của áo kẻ sọc chính là những bản phối kết hợp cùng quần shorts denim trắng, phối chân váy bút chì dáng dài, quần công sở cạp cao, chân váy ren trắng dáng midi...
Áo kẻ sọc hoàn hảo diện với quần jeans cho ngày nắng ráo và cũng trở nên cực kỳ nổi bật, thanh lịch trong bản phối dạo phố dịp đầu thu, kết hợp cùng chân váy ren hoa và gile vest vải da bóng