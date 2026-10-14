Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió

Không chỉ đơn thuần là lớp áo khoác che chắn gió sương, phần mũ trùm còn tạo nên phom dáng phóng khoáng, đậm chất phố thị hiện đại. Dù theo đuổi hình ảnh gọn gàng, năng động hay sự phá cách đầy cá tính, bạn vẫn luôn tìm thấy sự đồng điệu kỳ diệu ở kiểu áo này. Một thiết kế chuẩn gu sẽ là sự đồng hành tuyệt vời để bạn tự tin xuống phố trong những ngày se lạnh.

Những kiểu áo khoác khóa kéo dáng ngắn với chất liệu dệt thun gân hoặc nỉ ôm sát đang là lựa chọn hàng đầu của thế hệ trẻ. Thay vì nuốt trọn vóc dáng như áo ngoại cỡ truyền thống, kiểu dáng này khéo léo định hình tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác đôi chân dài hơn hẳn.

Áo khoác len gân màu xám tro với vạt đắp chéo bất đối xứng và đinh tán kim loại mang đậm phong cách Y2K bụi bặm. Bên trong phối cùng áo thun trắng dáng dài tạo lớp layer đầy chiều sâu ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Cá tính và có phần phá cách với áo hoodie nỉ đen tay bồng, kết hợp cùng quần shorts nỉ đồng điệu và bốt cổ lông đầy độc đáo ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Bên cạnh những kiểu áo dáng ngắn cá tính, áo khoác có mũ phom dài hoặc chất liệu thun dù dệt kim vẫn là bạn đồng hành đáng tin cậy nhờ tính ứng dụng cao, dễ dàng che khuyết điểm và phù hợp với nhiều hoàn cảnh thường nhật.

Đơn giản và tiện lợi với áo khoác kéo khóa xanh than chất thun co giãn. Chất liệu thun mỏng phù hợp cho những ngày không quá lạnh, những gam màu trầm tối dễ dàng tạo sự tương phản nổi bật khi phối cùng quần shorts hoặc chân váy sáng màu ẢNH: ELLY

Với những ngày cần sự thoải mái khi hoạt động ngoài trời, áo khoác thun kéo khóa phối hai mảng màu trắng và xanh than mang đậm phong cách thể thao tươi mới ẢNH: TOLI

Quý phái với áo khoác dạ dáng dài màu đỏ đô có mũ trùm tiện lợi, áo phom suông đứng dáng che khuyết điểm hoàn hảo, kết hợp ăn ý cùng chân váy maxi đen xòe nhẹ và bốt da cá tính ẢNH: @NINOMAXXCONCEPT

Sự trở lại mạnh mẽ của trào lưu thẩm mỹ thập niên 2000 giúp chi tiết viền lông quanh vành mũ lấy lại sức hút vốn có. Chi tiết này vừa giữ ấm cho vùng đầu và cổ trong những ngày gió lạnh, vừa tạo nên vẻ ngoài sang chảnh.

Màu trắng kết hợp sắc be hoặc nâu trên cùng một chiếc áo luôn là những gam màu an toàn nhưng không bao giờ lỗi mốt. Một bản phối cá tính với sự kết hợp đồng điệu của các gam màu trung tính hoàn thiện phong cách chỉn chu khi xuống phố ẢNH: @_DELIAH.XZ

Nếu đã quen thuộc với những gam màu trơn tối giản, áo khoác có mũ in họa tiết chính là phép thử mới mẻ ẢNH: @_DELIAH.XZ

Áo khoác có mũ không dừng lại ở vai trò che chắn thông thường mà còn là mảnh ghép tuyệt vời để bạn tự do viết nên câu chuyện thời trang của riêng mình. Chỉ cần khéo léo biến hóa cùng chất liệu và phom dáng, bạn sẽ luôn xuất hiện với diện mạo phóng khoáng và tràn đầy cảm hứng.