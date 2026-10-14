Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió

Không chỉ đơn thuần là lớp áo khoác che chắn gió sương, phần mũ trùm còn tạo nên phom dáng phóng khoáng, đậm chất phố thị hiện đại. Dù theo đuổi hình ảnh gọn gàng, năng động hay sự phá cách đầy cá tính, bạn vẫn luôn tìm thấy sự đồng điệu kỳ diệu ở kiểu áo này. Một thiết kế chuẩn gu sẽ là sự đồng hành tuyệt vời để bạn tự tin xuống phố trong những ngày se lạnh.
Những kiểu áo khoác khóa kéo dáng ngắn với chất liệu dệt thun gân hoặc nỉ ôm sát đang là lựa chọn hàng đầu của thế hệ trẻ. Thay vì nuốt trọn vóc dáng như áo ngoại cỡ truyền thống, kiểu dáng này khéo léo định hình tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác đôi chân dài hơn hẳn.
Bên cạnh những kiểu áo dáng ngắn cá tính, áo khoác có mũ phom dài hoặc chất liệu thun dù dệt kim vẫn là bạn đồng hành đáng tin cậy nhờ tính ứng dụng cao, dễ dàng che khuyết điểm và phù hợp với nhiều hoàn cảnh thường nhật.
Sự trở lại mạnh mẽ của trào lưu thẩm mỹ thập niên 2000 giúp chi tiết viền lông quanh vành mũ lấy lại sức hút vốn có. Chi tiết này vừa giữ ấm cho vùng đầu và cổ trong những ngày gió lạnh, vừa tạo nên vẻ ngoài sang chảnh.
Áo khoác có mũ không dừng lại ở vai trò che chắn thông thường mà còn là mảnh ghép tuyệt vời để bạn tự do viết nên câu chuyện thời trang của riêng mình. Chỉ cần khéo léo biến hóa cùng chất liệu và phom dáng, bạn sẽ luôn xuất hiện với diện mạo phóng khoáng và tràn đầy cảm hứng.