  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
14/10/2026 12:00 GMT+7

Tạm gác lại những kiểu áo khoác dày cộm, nặng nề, áo khoác có mũ với phom dáng linh hoạt, đính lông viền hay dệt len gân đang trở thành món đồ phủ sóng mạnh mẽ trên đường phố mùa này.

Không chỉ đơn thuần là lớp áo khoác che chắn gió sương, phần mũ trùm còn tạo nên phom dáng phóng khoáng, đậm chất phố thị hiện đại. Dù theo đuổi hình ảnh gọn gàng, năng động hay sự phá cách đầy cá tính, bạn vẫn luôn tìm thấy sự đồng điệu kỳ diệu ở kiểu áo này. Một thiết kế chuẩn gu sẽ là sự đồng hành tuyệt vời để bạn tự tin xuống phố trong những ngày se lạnh.

Những kiểu áo khoác khóa kéo dáng ngắn với chất liệu dệt thun gân hoặc nỉ ôm sát đang là lựa chọn hàng đầu của thế hệ trẻ. Thay vì nuốt trọn vóc dáng như áo ngoại cỡ truyền thống, kiểu dáng này khéo léo định hình tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác đôi chân dài hơn hẳn.

Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió- Ảnh 1.

Áo khoác len gân màu xám tro với vạt đắp chéo bất đối xứng và đinh tán kim loại mang đậm phong cách Y2K bụi bặm. Bên trong phối cùng áo thun trắng dáng dài tạo lớp layer đầy chiều sâu

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió- Ảnh 2.

Cá tính và có phần phá cách với áo hoodie nỉ đen tay bồng, kết hợp cùng quần shorts nỉ đồng điệu và bốt cổ lông đầy độc đáo

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Bên cạnh những kiểu áo dáng ngắn cá tính, áo khoác có mũ phom dài hoặc chất liệu thun dù dệt kim vẫn là bạn đồng hành đáng tin cậy nhờ tính ứng dụng cao, dễ dàng che khuyết điểm và phù hợp với nhiều hoàn cảnh thường nhật.

Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió- Ảnh 3.

Đơn giản và tiện lợi với áo khoác kéo khóa xanh than chất thun co giãn. Chất liệu thun mỏng phù hợp cho những ngày không quá lạnh, những gam màu trầm tối dễ dàng tạo sự tương phản nổi bật khi phối cùng quần shorts hoặc chân váy sáng màu

ẢNH: ELLY

Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió- Ảnh 4.

Với những ngày cần sự thoải mái khi hoạt động ngoài trời, áo khoác thun kéo khóa phối hai mảng màu trắng và xanh than mang đậm phong cách thể thao tươi mới

ẢNH: TOLI

Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió- Ảnh 5.

Quý phái với áo khoác dạ dáng dài màu đỏ đô có mũ trùm tiện lợi, áo phom suông đứng dáng che khuyết điểm hoàn hảo, kết hợp ăn ý cùng chân váy maxi đen xòe nhẹ và bốt da cá tính

ẢNH: @NINOMAXXCONCEPT

Sự trở lại mạnh mẽ của trào lưu thẩm mỹ thập niên 2000 giúp chi tiết viền lông quanh vành mũ lấy lại sức hút vốn có. Chi tiết này vừa giữ ấm cho vùng đầu và cổ trong những ngày gió lạnh, vừa tạo nên vẻ ngoài sang chảnh.

Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió- Ảnh 6.

Màu trắng kết hợp sắc be hoặc nâu trên cùng một chiếc áo luôn là những gam màu an toàn nhưng không bao giờ lỗi mốt. Một bản phối cá tính với sự kết hợp đồng điệu của các gam màu trung tính hoàn thiện phong cách chỉn chu khi xuống phố

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Áo khoác có mũ 'chiếm sóng' những ngày trở gió- Ảnh 7.

Nếu đã quen thuộc với những gam màu trơn tối giản, áo khoác có mũ in họa tiết chính là phép thử mới mẻ

ẢNH: @_DELIAH.XZ

Áo khoác có mũ không dừng lại ở vai trò che chắn thông thường mà còn là mảnh ghép tuyệt vời để bạn tự do viết nên câu chuyện thời trang của riêng mình. Chỉ cần khéo léo biến hóa cùng chất liệu và phom dáng, bạn sẽ luôn xuất hiện với diện mạo phóng khoáng và tràn đầy cảm hứng.

 

áo khoác áo khoác có mũ phối đồ với áo khoác áo khoác ngắn áo khoác dài

Bài viết khác

Nghệ thuật diện đồ đơn sắc giúp nàng nâng tầm đẳng cấp

Nghệ thuật diện đồ đơn sắc giúp nàng nâng tầm đẳng cấp

Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim

Phối đồ thu 2026 sành điệu nhưng thoải mái với áo polo dệt kim

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp

Sắc tím dịu dàng mang đến diện mạo ngọt ngào cho phái đẹp

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản

Tuần mới đầy nhã nhặn với sắc màu xám ghi tối giản

5 mẫu váy dài đơn giản nhưng sang trọng, ai cũng muốn ngắm nhìn

5 mẫu váy dài đơn giản nhưng sang trọng, ai cũng muốn ngắm nhìn

Đầm tay dài kín đáo nhưng vẫn biến nàng thành tâm điểm

Đầm tay dài kín đáo nhưng vẫn biến nàng thành tâm điểm

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa

Tôn vinh vẻ đẹp đài các với đầm ren hoa

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top