Áo khoác dáng dài gam màu trung tính, lựa chọn an toàn nhưng đầy khí chất

Áo khoác dáng dài với gam màu trung tính từ lâu đã trở thành "người bạn đồng hành" của những cô nàng yêu phong cách thanh lịch và tinh tế. Sức hút của món đồ này nằm ở khả năng mang đến vẻ ngoài khí chất, chỉn chu mà không cần phải quá cầu kỳ trong cách phối đồ. Khi khoác lên mình một chiếc áo tông be, xám, kem hay nâu nhạt, nàng dễ dàng tạo nên diện mạo thời thượng, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự an toàn cần thiết cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Áo khoác dáng dài chất liệu kaki gam màu be mang đến vẻ thanh lịch, vừa giữ ấm vừa chắn gió, trở thành lựa chọn an toàn nhưng đầy khí chất cho nàng ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Dáng suông dài qua gối giúp vóc dáng cao hơn, trong khi chi tiết đai thắt eo và xẻ tà tạo điểm nhấn phóng khoáng. Khi phối layer với sơ mi denim, áo len xám hay quần jeans, chiếc áo này dễ dàng trở thành điểm nhấn thời thượng, linh hoạt phối cùng phụ kiện trẻ trung để nàng khẳng định phong cách riêng.

Nàng sẽ xuất hiện sang trọng và thu hút mọi ánh nhìn khi chọn chiếc áo măng tô dáng dài màu be với ve áo rộng, cầu vai và đai thắt eo khéo léo tôn vòng eo, tạo phom dáng cân đối, phóng khoáng và tổng thể hài hòa ẢNH: @VMHUONG

Hàng khuy đôi cùng chất liệu đứng phom vừa giữ áo chắc chắn vừa duy trì sự mềm mại khi di chuyển, trong khi lớp lót họa tiết kẻ ca rô làm điểm nhấn tinh tế, nâng tầm chiếc áo cơ bản thành biểu tượng thời trang dễ phối với nhiều phụ kiện, hoàn hảo cho nàng trong mọi dịp, từ sự kiện sang trọng đến đời thường.

Gam màu nâu sang trọng xen lẫn nét cổ điển tinh tế cùng dáng suông dài qua hông giúp nàng che khuyết điểm và tôn vóc dáng, trong khi sắc nâu trầm ấm lại dễ phối cùng nhiều tông trung tính ẢNH: PIMPRAPA.T

Với cổ bẻ ve, hàng cúc tinh giản và chất liệu đứng phom, khi kết hợp áo hai dây ren và quần tây ống rộng, chiếc áo khoác mang đến cho nàng vẻ ngoài vừa nữ tính vừa mạnh mẽ, phù hợp cả công sở lẫn dạo phố.

Kiểu áo với phom đứng, vai rộng mang đến vẻ quyền lực và chuyên nghiệp, đặc biệt khi kết hợp cùng gam xám đậm trung tính vừa sang trọng vừa tinh tế ẢNH: @TONTAWAN

Set đồ theo xu hướng layering, tối giản và phi giới tính, vừa thanh lịch chuyên nghiệp nơi công sở, vừa mang hơi thở cổ điển hiện đại, lại dễ biến tấu thành phong cách đường phố sành điệu. Tổng thể tạo nên diện mạo ấn tượng, khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế của nàng.

Tông trung tính như xám hay đen luôn là lựa chọn an toàn nhưng vẫn toát lên khí chất thanh lịch và sang trọng ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Khi được biến tấu theo phong cách "giấu quần", chiếc áo tưởng chừng như một chiếc váy hiện đại, cuốn hút ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Thiết kế cổ ve lật bản rộng tạo điểm nhấn tinh tế, dáng suông dài đến giữa đùi hoặc gần gối kết hợp tay phồng nhẹ, ống rộng mang lại sự phóng khoáng. Hàng cúc tiệp màu cùng đường may tỉ mỉ càng khẳng định sự chỉn chu, giúp nàng vừa giữ ấm vừa thể hiện phong cách thời thượng đầy tự tin.

Gam màu kem nhạt mang lại vẻ thanh lịch đồng thời giữ được tính linh hoạt khi dễ dàng phối hợp với nhiều gam màu khác. Sắc màu trung tính giúp tổng thể trở nên hài hòa khi kết hợp cùng áo sơ mi sọc xanh và chân váy trắng, tạo nên sự nhã nhặn và hiện đại ẢNH: @YOYOKULALA

Điểm đặc biệt nằm ở lớp lót ca rô với tông nâu và be, vừa thêm phần phá cách vừa giữ được nét sang trọng. Nhờ đó, chiếc áo khoác không chỉ phù hợp cho công sở và sự kiện trang trọng mà còn dễ ứng dụng khi dạo phố, giúp nàng toát lên vẻ ngoài cuốn hút mà không hề cầu kỳ.

Áo khoác dáng dài không chỉ nâng tầm mọi set đồ, mà còn mang đến vẻ thanh lịch tinh tế và sức hút cuốn hút khó rời mắt.