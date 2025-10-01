Áo khoác dáng ngắn 'lên ngôi', thay thế blazer

Áo khoác dáng ngắn từ dạ ép, tweed và len sợi đang là món đồ được chú ý nhất trên bản phối của các tín đồ thời trang từ công sở đến street wear. Hình ảnh vừa trẻ trung hiện đại vừa ấm áp dễ chịu từ các thiết kế này dễ dàng chinh phục những trái tim yêu thời trang như yêu chính mình.

Đơn giản và tinh tế, chiếc áo khoác để diện mỗi ngày gọi tên áo tweed jacket gây ấn tượng với những đường viền tua rua tự nhiên của chất liệu. Bảng màu của xám, trắng và xanh thiên thanh hoàn hảo cho một diện mạo tươi trẻ đầy lạc quan ẢNH: ROEM

Cất áo blazer, giờ là lúc diện áo khoác dáng ngắn trẻ trung

Khi tiết trời chuyển dần vào mùa thu cũng là lúc nàng có thể tạm cất những chiếc áo blazer quen thuộc vào tủ để "tung tăng" cùng áo khoác jacket dáng ngắn. Thiết kế dài tay với phần vạt áo được cắt ngắn vẫn mang lại hiệu quả giữ ấm cho vùng vai, cổ và thân trên mà không khiến người mặc như bị "thu nhỏ" nhờ cấu trúc thông minh.

Áo khoác lửng dễ mặc và dễ đẹp, có thể áp dụng với hầu hết tủ đồ casual như chân váy midi, quần denim, đầm liền dáng dài, các bộ trang phục dệt kim có độ đàn hồi ôm dáng... Ngoài ra, trang phục dự tiệc cũng có thể kết hợp cùng các mẫu áo jacket sang trọng.

Nàng hậu Tiểu Vy khoe vibe mùa thu với phong cách preppy thanh lịch và trẻ trung khi diện bản phối gồm jacket từ vải dạ ép màu camel, áo polo kẻ ngang và chân váy màu xanh sẫm ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự kết hợp của váy dài và áo khoác ngắn tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt, tôn dáng và giúp người mặc xinh đẹp hơn. Đây cũng chính là lý do để các thiết kế dáng lửng/dáng ngắn được ưa chuộng và mặc nhiều nhất trong dịp đầu thu ẢNH: BAIFERN

Một thiết kế ấn tượng với điểm nhấn là hai lỗ khoét tay áo rỗng đối xứng phá vỡ hình dáng thông thường của áo choàng không tay. Thiết kế làm nổi bật vẻ ngoài sang chảnh tiểu thư khiến nàng không thể làm ngơ trong cái se lạnh nhẹ nhàng đầu mùa ẢNH: FORMAL STUDIOS

Các bản phối đồng bộ, váy body từ chất liệu cashmere dệt kim hay jersey hoàn hảo để diện cùng áo khoác kaki. Bản phối thời trang nổi bật với sự kết hợp của nâu đất, xanh ô liu và gam màu mận tía đang là "hot trend" thời trang mùa này ẢNH: PETRA DIENERS

Ngoài jacket, nàng có thể chọn các mẫu áo khoác ngắn lấy cảm hứng từ trench coat. Các thiết kế này mang nét cổ điển đặc trưng, thường mặc kèm dây lưng và có thể diện với quần jeans ống loe, quần âu ống đứng để đi làm, đi chơi ẢNH: @TAINA.CSG

Áo khoác cổ tròn là kiểu dáng hoàn hảo nhất cho cô nàng ưa thích diện áo sơ mi hoặc các thiết kế áo có tay dài và phần cổ là nơ hay chi tiết cách điệu ấn tượng. Cách xếp tầng trang phục chuẩn xu hướng chính là cách để thể hiện đẳng cấp thời trang của mỗi quý cô ẢNH: ROEM

Áo tweed thêu họa tiết phối quần jeans và giày pump trắng thời thượng, trẻ trung xóa nhòa mọi ranh giới về tuổi tác hay phong cách thời trang ẢNH: PETRA DIENERS

Áo cardigan phối chân váy midi hiệu ứng da bóng, áo phông trắng và giày cao gót mũi nhọn là bản phối thanh lịch, tối giản cho cô nàng công sở diện mỗi ngày ẢNH: CECILE GUIVARCH



