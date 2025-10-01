Áo khoác dáng ngắn 'lên ngôi', thay thế blazer

Vừa ấm áp vừa trẻ trung, những chiếc áo khoác dáng ngắn đang chiếm ưu thế trong các bản phối đi làm, đi chơi của quý cô sành điệu. Áo khoác từ chất vải dạ ép, vải tweed, nhung hay kaki, áo từ chất liệu len sợi... là những lựa chọn thú vị để nàng thỏa thích thay đổi mỗi ngày.
Áo khoác dáng ngắn từ dạ ép, tweed và len sợi đang là món đồ được chú ý nhất trên bản phối của các tín đồ thời trang từ công sở đến street wear. Hình ảnh vừa trẻ trung hiện đại vừa ấm áp dễ chịu từ các thiết kế này dễ dàng chinh phục những trái tim yêu thời trang như yêu chính mình.
Cất áo blazer, giờ là lúc diện áo khoác dáng ngắn trẻ trung
Khi tiết trời chuyển dần vào mùa thu cũng là lúc nàng có thể tạm cất những chiếc áo blazer quen thuộc vào tủ để "tung tăng" cùng áo khoác jacket dáng ngắn. Thiết kế dài tay với phần vạt áo được cắt ngắn vẫn mang lại hiệu quả giữ ấm cho vùng vai, cổ và thân trên mà không khiến người mặc như bị "thu nhỏ" nhờ cấu trúc thông minh.
Áo khoác lửng dễ mặc và dễ đẹp, có thể áp dụng với hầu hết tủ đồ casual như chân váy midi, quần denim, đầm liền dáng dài, các bộ trang phục dệt kim có độ đàn hồi ôm dáng... Ngoài ra, trang phục dự tiệc cũng có thể kết hợp cùng các mẫu áo jacket sang trọng.